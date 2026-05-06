México

Victoria Kühne, pareja de Cristian Castro, fue hospitalizada de emergencia: este es su estado de salud

La artista reveló a través de sus redes sociales que fue hospitalizada de emergencia horas después de regresar a México

Guardar
Victoria Kühne
La artista reveló a través de sus redes sociales que fue hospitalizada de emergencia horas después de regresar a México. (Captura de pantalla @victoriakuhne)

Victoria Kühne fue hospitalizada de emergencia la noche del 5 de mayo por una apendicitis que, según sus propias palabras, casi le cuesta la vida. La artista mexicana, quien días antes había confirmado su romance con el cantante Cristian Castro, fue sometida a una cirugía para extirparle el apéndice. Tras la operación, se encuentra fuera de peligro y acompañada por su familia.

La noticia llegó a través de las redes sociales de la propia Kühne, quien publicó una fotografía recostada en una cama de hospital, sonriendo mientras su padre le besa la mano y su madre se inclina para besarle la cabeza. La foto, cargada de afecto familiar, acompañó un mensaje que no tardó en viralizarse.

PUBLICIDAD

“Llegué feliz de L.A. y, literal, unas horas después casi no la cuento... apendicitis justo mientras terminaba mis voces en el estudio”, escribió la artista.

Victoria Kühne
Kühne fue operada de urgencia por apendicitis en el Hospital Zambrano y ya se recupera junto a su familia. (@victoriakuhne)

El episodio médico ocurrió en uno de los momentos más activos de su carrera. Kühne regresó de Los Ángeles tras finalizar las grabaciones de su próximo disco, y la crisis de salud la sorprendió al llegar a México. “Bye apéndice… pero hello álbum nuevo, porque sí, ya quedó listo y sale este 29 de mayo“, escribió en la misma publicación, con el tono desenfadado que la caracteriza.

PUBLICIDAD

A pesar del susto, la artista no perdió el sentido del humor ni la perspectiva sobre su carrera. En su mensaje también agradeció al equipo médico que la atendió: “Obvio mis papás y toda mi familia llegaron al rescate y gracias infinitas al mejor doctor, el Dr. Román González y todo su equipo en el Hospital Zambrano, de verdad los mejores de Latinoamérica”.

Victoria Kühne, entre el romance y los reflectores

Vistoria Künhe, mujer de cabello rojizo, sonríe a Cristian Castro, quien también sonríe. La mano de ella, con uñas rojas, toca la mandíbula de él
Victoria, quien días antes había confirmado su romance con Cristian Castro, fue sometida a una cirugía de emergencia por apendicitis el 5 de mayo. Desde su cama de hospital anunció que su nuevo álbum ya está listo y llega el 29 de mayo. (Victoria Künhe: Instagram)

Días antes de la hospitalización, Kühne ya era tendencia en redes sociales tras confirmar públicamente su relación con Cristian Castro, lo que la colocó en el centro de la conversación del entretenimiento latinoamericano. La artista es una figura consolidada dentro de la industria musical, con una trayectoria que la posiciona entre las voces más reconocidas del pop en español.

¿Qué es la apendicitis?

La apendicitis es la inflamación del apéndice, una pequeña prolongación en forma de tubo ubicada en la parte inferior derecha del abdomen. Cuando el apéndice se obstruye —por heces, mucosidad u otras sustancias— las bacterias se multiplican rápidamente y generan infección. Los síntomas más frecuentes son dolor abdominal agudo, náuseas, vómito y fiebre. Si no se trata a tiempo, el apéndice puede perforarse y provocar una infección generalizada potencialmente mortal. El tratamiento estándar es la apendicectomía, es decir, la extirpación quirúrgica del apéndice, que puede realizarse de forma abierta o por laparoscopía.

Temas Relacionados

Victoria KühneCristian Castromexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mochila de emergencia: qué debe contener para el Primer Simulacro Nacional 2026 en México

Preparar una mochila de emergencia con insumos para 72 horas puede marcar la diferencia

Mochila de emergencia: qué debe contener para el Primer Simulacro Nacional 2026 en México

Markitos Toys niega haber recibido dinero o favores por apoyar a Rubén Rocha Moya en campaña: “Fue de corazón”

En medio de la crisis política por los señalamientos de EEUU contra Rubén Rocha Moya, el influencer salió a defenderse de las críticas en su contra por haberlo apoyado en la elección de 2018

Markitos Toys niega haber recibido dinero o favores por apoyar a Rubén Rocha Moya en campaña: “Fue de corazón”

Temblor hoy 6 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud preliminar 4.6 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 6 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud preliminar 4.6 en Chiapas

EN VIVO |Clima en CDMX y resto de México hoy 6 de mayo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO |Clima en CDMX y resto de México hoy 6 de mayo

Primer simulacro nacional 2026: ¿A qué hora sonará la alerta sísmica hoy 6 de mayo?

En caso de que el altavoz no emita correctamente el sonido de simulacro en la Ciudad de México, las instrucciones oficiales indican reportar el incidente por medio del C5 y a las autoridades locales para su seguimiento

Primer simulacro nacional 2026: ¿A qué hora sonará la alerta sísmica hoy 6 de mayo?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Markitos Toys niega haber recibido dinero o favores por apoyar a Rubén Rocha Moya en campaña: “Fue de corazón”

Markitos Toys niega haber recibido dinero o favores por apoyar a Rubén Rocha Moya en campaña: “Fue de corazón”

Abogado de ‘El Chapo’ Guzmán niega haber transmitido mensajes a ‘Los Chapitos’ desde prisión

Viralizan apoyo de Markitos Toys a Rocha Moya tras acusaciones de EEUU por nexos con “Los Chapitos”

Fiscalía de Baja California investiga amenazas, presuntamente del CJNG, contra comerciante de Mexicali

Informante acusó secuestro del CJNG en Jalisco, EEUU lo protegió y ahora avaló que sea regresado a México

ENTRETENIMIENTO

Alana Flores rompe el silencio y revela que no descarta pelea con Millica

Alana Flores rompe el silencio y revela que no descarta pelea con Millica

El Borrego Nava destapa detalles de su relación con Marichelo, quien ahora está divorciándose de Jorge D’Alessio

Arquidiócesis cancela la misa de Malinche y Cortés en Catedral Metropolitana

‘Los Auténticos Caligaris’ une a Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris: fechas y ciudades de la gira de ska y cumbia

BTS en México: qué pasará con la mercancía no oficial afuera del Estadio GNP

DEPORTES

Selección de Australia adelanta su preparación para el Mundial 2026

Selección de Australia adelanta su preparación para el Mundial 2026

Este es el jugador de América que el Piojo Herrera quiere sumar al Atlante

INAH niega demanda por anuncio del Mundial 2026 en la zona arqueológica de Chichén Itzá

Tigres vence 2-0 a Nashville y se convierte en el primer finalista de la Concachampions

Canelo Álvarez se pronuncia tras la pelea de David Benavidez y su ausencia en el ring