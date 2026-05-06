Victoria Kühne, pareja de Cristian Castro, fue hospitalizada de emergencia: este es su estado de salud

La artista reveló a través de sus redes sociales que fue hospitalizada de emergencia horas después de regresar a México. (Captura de pantalla @victoriakuhne)

Victoria Kühne fue hospitalizada de emergencia la noche del 5 de mayo por una apendicitis que, según sus propias palabras, casi le cuesta la vida. La artista mexicana, quien días antes había confirmado su romance con el cantante Cristian Castro, fue sometida a una cirugía para extirparle el apéndice. Tras la operación, se encuentra fuera de peligro y acompañada por su familia.

La noticia llegó a través de las redes sociales de la propia Kühne, quien publicó una fotografía recostada en una cama de hospital, sonriendo mientras su padre le besa la mano y su madre se inclina para besarle la cabeza. La foto, cargada de afecto familiar, acompañó un mensaje que no tardó en viralizarse.

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“Llegué feliz de L.A. y, literal, unas horas después casi no la cuento... apendicitis justo mientras terminaba mis voces en el estudio”, escribió la artista.

Kühne fue operada de urgencia por apendicitis en el Hospital Zambrano y ya se recupera junto a su familia. (@victoriakuhne)

El episodio médico ocurrió en uno de los momentos más activos de su carrera. Kühne regresó de Los Ángeles tras finalizar las grabaciones de su próximo disco, y la crisis de salud la sorprendió al llegar a México. “Bye apéndice… pero hello álbum nuevo, porque sí, ya quedó listo y sale este 29 de mayo“, escribió en la misma publicación, con el tono desenfadado que la caracteriza.

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A pesar del susto, la artista no perdió el sentido del humor ni la perspectiva sobre su carrera. En su mensaje también agradeció al equipo médico que la atendió: “Obvio mis papás y toda mi familia llegaron al rescate y gracias infinitas al mejor doctor, el Dr. Román González y todo su equipo en el Hospital Zambrano, de verdad los mejores de Latinoamérica”.

Victoria Kühne, entre el romance y los reflectores

Victoria, quien días antes había confirmado su romance con Cristian Castro, fue sometida a una cirugía de emergencia por apendicitis el 5 de mayo. Desde su cama de hospital anunció que su nuevo álbum ya está listo y llega el 29 de mayo. (Victoria Künhe: Instagram)

Días antes de la hospitalización, Kühne ya era tendencia en redes sociales tras confirmar públicamente su relación con Cristian Castro, lo que la colocó en el centro de la conversación del entretenimiento latinoamericano. La artista es una figura consolidada dentro de la industria musical, con una trayectoria que la posiciona entre las voces más reconocidas del pop en español.

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¿Qué es la apendicitis?

La apendicitis es la inflamación del apéndice, una pequeña prolongación en forma de tubo ubicada en la parte inferior derecha del abdomen. Cuando el apéndice se obstruye —por heces, mucosidad u otras sustancias— las bacterias se multiplican rápidamente y generan infección. Los síntomas más frecuentes son dolor abdominal agudo, náuseas, vómito y fiebre. Si no se trata a tiempo, el apéndice puede perforarse y provocar una infección generalizada potencialmente mortal. El tratamiento estándar es la apendicectomía, es decir, la extirpación quirúrgica del apéndice, que puede realizarse de forma abierta o por laparoscopía.