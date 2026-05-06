Markitos Toys niega haber recibido dinero o favores por apoyar a Rubén Rocha Moya en campaña: “Fue de corazón”

El youtuber sinaloense respondió a los señalamientos que lo vinculan con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa acusado por Estados Unidos de tener nexos con el Cártel de Sinaloa. (Captura de pantalla/CUARTOSCURO)

El youtuber Markitos Toys negó haber recibido dinero o favores a cambio de su apoyo público al entonces candidato a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante la campaña electoral de 2021, en medio de la polémica desatada tras los cargos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 29 de abril de 2026 contra el gobernador con licencia de ese estado por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Yo apoyé a ese partido, yo apoyé a ese señor porque yo quise”, dijo el creador de contenido durante un live transmitido en su canal de YouTube este martes 5 de mayo.

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Las declaraciones del influencer, originario de Culiacán, llegaron seis días después de que el gobierno de Estados Unidos acusara formalmente a Rocha Moya de haber recibido apoyo del Cártel de Sinaloa, liderado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, durante su campaña.

Markitos Toys rompe el silencio sobre su apoyo a la campaña de Rubén Rocha Moya. (Captura de pantalla)

La acusación señala que esa organización criminal utilizó actos de intimidación y secuestro de rivales políticos para garantizar el triunfo de Morena en el estado.

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Rocha Moya ganó la elección el 6 de junio de 2021 con el mayor porcentaje de votos entre los 15 estados en disputa ese año y asumió el cargo el 1 de noviembre de ese mismo año.

“Fue de corazón”

Marcos Eduardo Castro, nombre real de Markitos Toys, utilizó el live YouTube para responder directamente a los señalamientos que lo vinculan con el entorno político y criminal sinaloense.

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En el live de este miércoles, Castro rechazó que ese apoyo haya tenido un precio. “Entiendan que a mí ni él, ni el partido, ni otra gente me pagó. Entiéndanlo, investíguenlo, búsquenle, búsquenle, y búsquenle. No me asusta a mí, no me preocupa, de verdad. Nadie me dio dinero”, afirmó.

También negó haber obtenido beneficios indirectos: “Ni un solo peso. Yo no tengo ni un familiar trabajando tampoco dentro del gobierno, también investíguenle”.

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El youtuber y streamer apoyó públicamente al ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Crédito: Redes Sociales

Señaló que en su momento varios familiares le pidieron que aprovechara el vínculo político para conseguir puestos de trabajo en el gobierno, algo que rechazó. “Muchos familiares me decían: ‘Ey, tú apoyaste la campaña, mira, acomodamos ahí un puestecito’. Ni eso, plebes. Ni eso. Yo prefiero ayudar a mis papás y que no trabajen... pero como les digo, fue de corazón”, sentenció.

El creador de contenido logró hacerse famoso al documentar en redes sociales su vida de lujo y viajes en plataformas digitales.

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Durante la campaña de 2021, Castro y su colectivo de youtubers conocido como “Los Toys”, integrado entonces por creadores como “El Chiquete”, “Vitolías”, “El Gordo Arce”, “Kevin Castro”, “El Pilotito” y “El Padrinito”, promovieron abiertamente la candidatura de Rocha Moya en redes sociales y en las calles bajo la frase “Puro Rocha Moya”.

En videos que circularon en aquella época, Castro y su compañero Carlos Daniel Arce, conocido como “El Gordo Arce”, colocaron calcomanías publicitarias del entonces candidato en vehículos en calles de Culiacán e invitaron a sus seguidores a votar por él. En uno de esos clips se les oye decir: “Así es, puro Rocha Moya. Le guste a quien le guste”.

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En el año 2021, los integrantes del grupo de youtubers conocidos como "Los Toys" compartieron videos apoyando a Rocha en su campaña. Crédito: Redes Sociales

Pero el contexto que reavivó los cuestionamientos sobre Markitos Toys no es solo su apoyo a Rocha Moya. La relación pública del youtuber con Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, exjefe de seguridad de Los Chapitos detenido en noviembre de 2023, ha sido el eje central de las críticas en su contra.

Tras la detención de Pérez Salas, Castro publicó videos llorando y mensajes de apoyo en los que defendió esa amistad: “¿A poco ustedes no tienen amigos? Uno no decide en qué trabaja un amigo... si es un delito que haya sido su amigo, pues lo pago, no importa. Era un gran amigo mío, sigue siendo”. En marzo de 2025, publicó una felicitación pública por el cumpleaños de “El Nini”, en plena guerra interna del Cártel de Sinaloa.

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El hermano del influencer, Jesús Gail Castro Cárdenas, asesinado en 2025, gestionó solicitudes para registrar como marcas comerciales los nombres “NINI 09” y “EL NINI” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. La intención era comercializar ropa y accesorios. El IMPI rechazó ambas solicitudes por considerar que implicaban apología del delito.

Automóvil de El Nini con promocional de Rocha Moya. (Ocran Leaks)

En el live de este martes, el youtuber abordó esa relación en términos generales, sin mencionar directamente a Pérez Salas por su nombre.

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“Yo solamente he tenido amigos, relación amistosa, no relación laboral… lo hice ver en redes, pero no tiene nada que ver una cosa con otra”, dijo.

Ataques en su contra y señalamientos de su fortuna

El youtuber también habló de las consecuencias que ha enfrentado su familia en el contexto de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa. En enero de 2025, volantes lanzados desde avionetas en Culiacán acusaron a Castro, sus hermanos y personas cercanas de colaborar con Los Chapitos. Esos mismos volantes mencionaban al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Poco después, la casa de los padres del influencer fue atacada por hombres armados y dos sucursales del restaurante Ranch Roll, propiedad de un primo suyo, fueron incendiadas. El 28 de marzo de 2025, su hermano Gail Castro fue asesinado en Ensenada, Baja California, durante un ataque armado en un restaurante.

Markitos Toys habló de los señalamientos en su contra. (IG: markitostoys)

En el live, Castro habló de la muerte de su hermano con evidente dolor. “Ayer o antier, la neta, me la pasé como dos días acostado sin comer ni nada. Me acuerdo de mi carnal, me acuerdo de mi hermano. Hay veces la vida es bien injusta. ¿Cómo fue a pasar eso?”, dijo. Negó sentirse culpable por lo ocurrido: “Yo no hice nada pa’ que le hicieran eso a mi carnal”.

El youtuber también rechazó los rumores que lo señalan como intermediario entre facciones criminales. “Igual escuché que ‘Markitos anda buscando tregua no sé con quién’. No, yo a nadie he buscado, a nadie. Y si es así, saquen las pruebas. Yo a nadie he pedido ayuda, plebada. A nadie”, afirmó. Sobre los responsables del asesinato de su hermano, dijo: “La justicia ya se encargó. Los que hicieron eso ya están presos”.

Castro reveló que instituciones bancarias han cancelado cuentas a su nombre y a las de su familia, aunque aclaró que no se trata de congelamientos.

“No nos congelan, plebes, gracias a Dios, porque saben que no somos o porque no han encontrado ni un detalle. Simplemente cancelan cuenta y te dan tu dinero, lo que tengas. Porque si fuera congelamiento, se quedan con él y no te lo dan”, explicó.

Markitos Toys y sus hermanos. Crédito: Instagram / @markitostoys

Para reforzar su argumento de que no busca dinero fácil, el youtuber mencionó que rechazó una oferta para hacer publicidad a un casino y que también rechazó entrar a un reality show.

Castro Cárdenas dedicó parte del live a criticar a medios de comunicación y creadores de contenido que, según él, difunden rumores sin sustento para ganar vistas. “No saben el daño que hacen”, dijo.

El influencer también explicó que abandonó Culiacán por el clima de inseguridad, aunque aclaró que esa decisión no es evidencia de que sea culpable de algo. “Me salí porque puedo. Hay mucha gente que no se sale porque no puede, plebada, porque no es fácil, porque conllevan muchos gastos”. Actualmente transmite desde Madrid, donde realizó el live.

Sobre su labor social, Castro aseguró que entre el 70 y 75 por ciento de sus ingresos de YouTube y de su marca de ropa y gorras los destina a causas de beneficencia. “Se los juro por mi hija. Yo me he quedado como con un 20 o 25%, y el otro 75% yo lo he utilizado para ayudar a los niños enfermos con cáncer y otras enfermedades”, afirmó.

Al cierre de la transmisión, Castro expresó su deseo de volver a Culiacán y pidió que la violencia en Sinaloa termine.