De restaurantes a clubes: las empresas que Alejandro Flores Cacho y su esposa usaron para lavar dinero del Cártel de Sinaloa

Alejandro Flores Cacho y Diana Toro Díaz operaban para el Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente detención de Diana Toro Díaz en Canadá puso de nuevo en el radar la red de empresas fachada y lavado de dinero que operaron durante años bajo el mando de Alejandro Flores Cacho, identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los principales colaboradores del Cártel de Sinaloa.

Desde restaurantes en la Ciudad de México hasta clubes deportivos en Baja California, el entramado empresarial de la familia Flores Cacho permitió mover recursos ilícitos de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, a través de estructuras legales y comerciales en México y el extranjero.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó en 2010 a Flores Cacho, a su esposa y a otros 16 miembros de su organización, así como a 12 entidades entre México y Colombia.

(Foto: OFAC)

Entre las empresas señaladas como fachada figuran una escuela de aviación, compañías de carga aérea, un restaurante que sigue operando en la capital mexicana y un club deportivo con domicilio en la frontera norte. La acción del Tesoro de Estados Unidos también bloqueó cinco entidades adicionales en la Ciudad de México que, según sus investigaciones, eran propiedad o estaban controladas por miembros directos de la red, incluidos Diana Toro Díaz y su cuñado Javier Flores Cacho.

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¿Qué empresas fachada usaron para operar?

La lista de empresas fachada vinculadas a Alejandro Flores Cacho incluye un restaurante, bar y cantina de cocina española, mexicana e internacional ubicado en la Ciudad de México.

En su momento trascendió que se trataba de La Número 1, sin embargo, los propietarios legales del restaurante salieron públicamente a negar cualquier vínculo con la red de Flores Cacho, aseguraron que no existía relación alguna con las personas investigadas y solicitaron una rectificación a las autoridades estadounidenses para ser eliminados de su lista.

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(Foto: OFAC)

En el sector aeronáutico, la red de Flores Cacho operaba Mantenimiento, Aeronáutica, Transporte y Servicios Aéreos S.A. de C.V., una empresa de hangares y mantenimiento de aeronaves con sede en Toluca; Aero Express Intercontinental S.A. de C.V., una compañía de carga aérea en la Ciudad de México; y Capacitación Aeronáutica Profesional S.C., una escuela de vuelo en Cuernavaca utilizada para entrenar a pilotos involucrados en el tráfico de drogas, de acuerdo con el comunicado oficial de la OFAC.

Las tres empresas fueron designadas por el gobierno estadounidense como parte de la estructura financiera que coordinaba la entrega y distribución de narcóticos por aire y mar desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos.

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La red financiera de la familia Flores Cacho también incluyó a Diana Toro Díaz, quien participó en la operación y control de estas firmas junto con su esposo y su cuñado.

Foto: EFE/ OFAC

El club deportivo Ojos Negros A.C., ubicado en el poblado del mismo nombre en Baja California, fue identificado como parte de la red de empresas que el Cártel de Sinaloa utilizó para lavar dinero.

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Entre los socios del club aparecen los hermanos Rodolfo y Arturo Olvera Estrada, colaboradores de Flores Cacho según la OFAC, así como otras 22 personas cuyos nombres no han sido difundidos públicamente.

Además del club deportivo, la OFAC documentó la existencia de un rancho ganadero, un negocio agrícola, una empresa de manufactura y distribución, una firma de electrónicos y una tienda de artículos de oficina, todas operadas por familiares y socios del piloto mexicano.

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Aunque los nombres comerciales de estos negocios no siempre aparecen en los comunicados públicos, sí se identificaron domicilios:

Ojos Negros, Baja California Norte

Calle de Río Nilo No. 20, Ensenada, Baja California Norte

Montivideo No. 804, Lindavista, Ciudad de México

Circuito de la Industria No. 94, Lerma, Estado de México, Colonia Parque Industrial Lerma

Avenida del Taller No. 23, Ret. 17, Ciudad de México, Colonia Jardín Balbuena, Delegación Venustiano Carranza

Calle Jaime Torres Bodet No. 207-A, Int. 201, Ciudad de México, Colonia Santa Marta La Rivera, Delegación Cuauhtémoc

Homero No. 1343, Ciudad de México

Avenida Herradona No. 1328, Ciudad de México, Interlomas

Calle Cantiles 42 A, Acapulco, Guerrero, Mozimba

Calle Tulipanes No. 8, Cuernavaca, Morelos, Colonia Lomas Cortés

Calle Rancho Tetela No. 957, Cuernavaca, Morelos, Colonia Rancho Tetela

La estructura de control de Flores Cacho no solo incluía a su esposa Diana Toro Díaz y a su hermano Javier Flores Cacho, sino también a su asesor legal Arturo Ruiz de Chávez Martínez y a Rafael Duarte Torres, coordinador del contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo para la organización.

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La detención de Diana Toro Díaz

Diana Toro Díaz, esposa de Alejandro Flores Cacho, fue detenida en Montreal tras años viviendo bajo una identidad falsa. (Infobae/Anayeli Tapia)

La familia Flores Cacho vivió durante años en Montreal, Canadá, manteniéndose oculta bajo identidades falsas y evitando la atención de las autoridades.

Según información de medios canadienses, los hijos de Diana Toro Díaz asistieron a un colegio privado en la ciudad, compartiendo aulas con hijos de familias mexicanas y latinoamericanas. El caso generó asombro en la comunidad local por la capacidad de una familia de alto perfil criminal para pasar inadvertida en un país con controles migratorios estrictos.

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Diana Toro Díaz fue interceptada al intentar ingresar al país con documentos apócrifos, tras una alerta emitida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Diana Toro Díaz permanece detenida en el centro de inmigración de Laval, donde espera la decisión de la Junta de Inmigración y Refugiados sobre su posible extradición a Estados Unidos. No se han confirmado si enfrentará cargos en Canadá por el uso de documentos falsos.

Diana Toro Díaz fue encarcelada en México en 2006 tras el decomiso de 5.5 toneladas de cocaína, aunque en 2007 quedó en libertad por falta de pruebas.

En tanto, su esposo Alejandro Flores Cacho permanece prófugo.