Tigres vs Nashville: los Felinos llegan con ventaja de 1-0 para asegurar el pase a la final de la Concachampions

Pizarro encendió la previa del encuentro al asegurar que La U pudo ganar por más goles en la ida:
Tigres se impuso 1-0 ante Nashville SC en la Semifinal de Ida de la Concacaf Champions Cup, un resultado que le otorga ventaja al conjunto regiomontano, aunque sin definir la eliminatoria.
Tras la victoria en cuartos de Liguilla contra Chivas, los Tigres llegan con confianza al encuentro de Concachampions:
Tigres venció 3-1 a Chivas en el Estadio Universitario, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX.
Guido Pizarro hace lo propio y prsenta a los once jugadores que saltarán a la cancha del Volcán:
- Nahuel Guzmán (1)
- Jesús Garza (14)
- Romulo Zwarg (23)
- Jesús Angulo (27)
- Francisco Reyes (2)
- César Araujo (5)
- Fernando Gorriarán (8)
- Juan Brunetta (11)
- Marcelo Flores (20)
- Rodrigo Aguire (17)
- Ángel Correa (7)
Nashville presenta su once inicial para enfrentar a Tigres:
- Schwake (99)
- Woledzi (2)
- Palacios (4)
- Espinoza (7)
- Yazbek (8)
- Mukhtar (10)
- Corcoran (16)
- Muyl (19)
- Baker-Whiting (27)
- Najar (31)
- Madrigal (41)
Tigres se prepara para la vuelta en el Volcán:
Los jugadores de Nasville SC ya arribaron al Volcán Universitario:
Esta noche, el Volcán Universitario será testigo del partido de vuelta entre Tigres y Nashville por un boleto a la final de la Concacaf Champions Cup 2026.
Los felinos llegan con confianza tras vencer 3-1 a Chivas en los cuartos y con ventaja tras el 1-0 conseguido en Tennessee y dependen de sí mismos para sellar el pase ante su afición.
El equipo dirigido por Guido Pizarro sabe que el empate les basta, pero enfrente tendrá a un Nashville que llega como líder de la MLS y llegará a buscar el gol desde el inicio. Así, se espera un ambiente intenso en Nuevo León para definir al primer finalista a la espera del ganador entre Toluca y LAFC.