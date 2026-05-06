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Tigres vs Nashville: los Felinos llegan con ventaja de 1-0 para asegurar el pase a la final de la Concachampions

Con la serie a su favor, los de La U se presentan en el Volcán para dar el último golpe de autoridad rumbo al último partido de la competencia

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Referentes como André-Pierre Gignac, Ángel Correa y Nahuel Guzmán serán indispensables para consolidar el pase a la final donde esperarán Toluca o LAFC. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
Referentes como André-Pierre Gignac, Ángel Correa y Nahuel Guzmán serán indispensables para consolidar el pase a la final donde esperarán Toluca o LAFC. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
01:15 hsHoy

Pizarro encendió la previa del encuentro al asegurar que La U pudo ganar por más goles en la ida:

Tras ganar la ida ante Nashville, Guido Pizarro asegura que Tigres pudo hacer más daño

La ventaja mínima obliga a Tigres a definir la eliminatoria en el Universitario

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

Tigres se impuso 1-0 ante Nashville SC en la Semifinal de Ida de la Concacaf Champions Cup, un resultado que le otorga ventaja al conjunto regiomontano, aunque sin definir la eliminatoria.

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01:14 hsHoy

Tras la victoria en cuartos de Liguilla contra Chivas, los Tigres llegan con confianza al encuentro de Concachampions:

Tigres le remonta a Chivas y ya tiene un pie en la semifinal de la Liga MX

El conjunto regiomontano recibe de local al sublíder de la Liga MX en lo que será un duelo que promete goles

Tigres remontó en casa. REUTERS/Daniel Becerril
Tigres remontó en casa. REUTERS/Daniel Becerril

Tigres venció 3-1 a Chivas en el Estadio Universitario, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX.

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01:12 hsHoy

Guido Pizarro hace lo propio y prsenta a los once jugadores que saltarán a la cancha del Volcán:

  • Nahuel Guzmán (1)
  • Jesús Garza (14)
  • Romulo Zwarg (23)
  • Jesús Angulo (27)
  • Francisco Reyes (2)
  • César Araujo (5)
  • Fernando Gorriarán (8)
  • Juan Brunetta (11)
  • Marcelo Flores (20)
  • Rodrigo Aguire (17)
  • Ángel Correa (7)
01:06 hsHoy

Nashville presenta su once inicial para enfrentar a Tigres:

  • Schwake (99)
  • Woledzi (2)
  • Palacios (4)
  • Espinoza (7)
  • Yazbek (8)
  • Mukhtar (10)
  • Corcoran (16)
  • Muyl (19)
  • Baker-Whiting (27)
  • Najar (31)
  • Madrigal (41)
01:01 hsHoy

Tigres se prepara para la vuelta en el Volcán:

Nahuel Guzmán emite un emotivo discurso para impulsar a sus compañeros a conseguir la victoria en casa y asegurar el pase a la final de la Concacaf Champions Cup 2026. (X/ @TigresOficial)
00:52 hsHoy

Los jugadores de Nasville SC ya arribaron al Volcán Universitario:

(X/ @NashvilleSC)
(X/ @NashvilleSC)
00:47 hsHoy

Esta noche, el Volcán Universitario será testigo del partido de vuelta entre Tigres y Nashville por un boleto a la final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Los felinos llegan con confianza tras vencer 3-1 a Chivas en los cuartos y con ventaja tras el 1-0 conseguido en Tennessee y dependen de sí mismos para sellar el pase ante su afición.

Soccer Football - Concacaf Champions Cup - Quarter Final - First Leg - Tigres UANL v Seattle Sounders - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - April 8, 2026 Tigres UANL players line up before the match REUTERS/Cristian De Marchena
Soccer Football - Concacaf Champions Cup - Quarter Final - First Leg - Tigres UANL v Seattle Sounders - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - April 8, 2026 Tigres UANL players line up before the match REUTERS/Cristian De Marchena

El equipo dirigido por Guido Pizarro sabe que el empate les basta, pero enfrente tendrá a un Nashville que llega como líder de la MLS y llegará a buscar el gol desde el inicio. Así, se espera un ambiente intenso en Nuevo León para definir al primer finalista a la espera del ganador entre Toluca y LAFC.

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