Tigres vs Nashville: los Felinos llegan con ventaja de 1-0 para asegurar el pase a la final de la Concachampions

El equipo dirigido por Guido Pizarro sabe que el empate les basta, pero enfrente tendrá a un Nashville que llega como líder de la MLS y llegará a buscar el gol desde el inicio. Así, se espera un ambiente intenso en Nuevo León para definir al primer finalista a la espera del ganador entre Toluca y LAFC.

Los felinos llegan con confianza tras vencer 3-1 a Chivas en los cuartos y con ventaja tras el 1-0 conseguido en Tennessee y dependen de sí mismos para sellar el pase ante su afición.

Esta noche, el Volcán Universitario será testigo del partido de vuelta entre Tigres y Nashville por un boleto a la final de la Concacaf Champions Cup 2026 .

Tigres se prepara para la vuelta en el Volcán :

Guido Pizarro hace lo propio y prsenta a los once jugadores que saltarán a la cancha del Volcán :

Tigres venció 3-1 a Chivas en el Estadio Universitario, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX.

Tras la victoria en cuartos de Liguilla contra Chivas , los Tigres llegan con confianza al encuentro de Concachampions :

Tigres se impuso 1-0 ante Nashville SC en la Semifinal de Ida de la Concacaf Champions Cup , un resultado que le otorga ventaja al conjunto regiomontano, aunque sin definir la eliminatoria.

Pizarro encendió la previa del encuentro al asegurar que La U pudo ganar por más goles en la ida:

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