México

Con albures y memes, así celebra ARMY la llegada de BTS a México

A pocas horas de los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros, el fandom se muestra feliz de que el grupo ya esté en el país

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(Redes sociales)
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La llegada de BTS a México ha desatado una ola de euforia, creatividad y humor entre el ARMY (nombre del fandom del grupo de K-pop). A pocas horas de que se realicen sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, la comunidad fan más grande del país vive días de nerviosismo y celebración con la expectativa de vivir uno de los eventos musicales más importantes del año.

El regreso de BTS a la Ciudad de México marca un hito para el fandom local, que ha esperado años para volver a ver al grupo completo en un escenario nacional. Los conciertos del 7, 9 y 10 de mayo del ARIRANG World Tour agotaron todas sus localidades, confirmando el poder de convocatoria de la banda y el fervor de sus seguidores mexicanos.

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A lo largo de la semana previa, miles de fans han intercambiado consejos sobre logística, outfits, merch, horarios de llegada y recomendaciones para disfrutar al máximo la experiencia.

Siete miembros de BTS en trajes oscuros posan frente a un estadio con luces violetas y la bandera de México.
La banda surcoreana BTS se presenta en México, desatando la euforia del ARMY ante un estadio iluminado con luces violetas y la bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La emoción colectiva se refleja en las tendencias de búsqueda, los trending topics y la viralización de contenidos en X, TikTok e Instagram, donde el ARMY comparte desde consejos prácticos hasta rutinas de ensayo de fanchants, pasando por mensajes de bienvenida para el grupo y sus staff.

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ARMY celebra con albur

Una de las manifestaciones más singulares de la llegada de BTS a México ha sido el uso de albures y juegos de palabras para “proteger” la privacidad de los integrantes durante su estancia en la ciudad.

Ante el interés internacional por conocer la ubicación exacta de los idols, el ARMY mexicano ha respondido con direcciones ficticias y nombres como “Hotel Beato Carlo en Lomas Turbas”, generando confusión entre los fans internacionales y carcajadas entre los fans locales.

(Capturas de pantalla)
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Estos albures no solo funcionan como broma interna, sino también como una manera de evitar la difusión de información real sobre los lugares donde se hospedan los integrantes, resguardando su seguridad y privacidad.

Sin embargo, la estrategia ha provocado desconcierto entre fans de otros países, quienes han creído que las fans mexicanas realmente están filtrando las ubicaciones de donde se quedan los integrantes de la agrupación.

Incluso por un momento las fans lograron engañar a la IA de Google, quien erróneamente repitió las respuestas que se estaban viralizando en X.

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Los mejores memes de la llegada de BTS

La espera y la emoción por los conciertos de BTS han dado origen a una oleada de memes que circulan por redes sociales. Estos son los mejores.

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(X/@bts_nmj)
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