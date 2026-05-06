México

Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán afirma que Grecia Quiroz se niega a entregar celular del exalcalde

La alcaldesa de Uruapan sostiene que sí está dispuesta a que el dispositivo sea revisado, pero únicamente en su presencia

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Grecia Quiroz - Carlos Manzo - Uruapan
El celular de Carlos Manzo aún no ha sido analizado por la Fiscalía. Foto: Facebook

A seis meses del asesinato de Carlos Manzo en la plaza principal de Uruapan, el teléfono celular del exalcalde independiente permanece fuera del alcance de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

El fiscal general Carlos Torres Piña confirmó a medios de comunicación que el dispositivo fue solicitado en al menos dos ocasiones —en noviembre y diciembre de 2025— sin que la alcaldesa sustituta y viuda de la víctima, Grecia Quiroz, lo haya entregado. La investigación acumula ya más de 20 detenidos por participación directa o indirecta en el crimen.

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Torres Piña reconoció que el celular podría aportar información sobre amenazas previas al magnicidio, así como comunicaciones que permitan reconstruir lo ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La Fiscalía tiene registrado que desde el interior del entorno del alcalde se filtraba información a los agresores: “La referencia que nosotros tenemos es que desde adentro le informaban a los agresores el minuto a minuto de lo que pasaba ese día”, señaló el funcionario.

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Torres Piña descarta sospecha contra Quiroz

Carlos Torres Piña, fiscal general del Estado de Michoacán. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
Carlos Torres Piña, fiscal general del Estado de Michoacán. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El fiscal explicó que el celular no fue incorporado como dato de prueba desde el inicio de la investigación, sino que se mantuvo como pertenencia personal de la familia. Esa distinción legal es la que ha permitido que la entrega quede a voluntad de la alcaldesa y no sea exigida de manera coercitiva.

“Pudiéramos requerirlo judicialmente, pero también se tienen que valorar las pertenencias personales”, dijo Torres Piña. El funcionario no descartó esa vía, aunque aclaró que, de concretarse, la extracción de datos se haría con respaldo jurídico y en presencia de quien corresponda.

Sobre si la negativa de Quiroz genera algún tipo de sospecha institucional, Torres Piña fue directo: “La verdad es que nosotros no estamos haciendo algún planteamiento en específico de esa índole”. Agregó que la Fiscalía es “respetuosa de los tiempos de la viuda” y que, si ella decide entregar el dispositivo, el proceso de judicialización para la extracción de datos se activaría de inmediato.

La razón que Quiroz ha dado públicamente para no ceder el aparato remite a una instrucción que el propio Carlos Manzo habría dejado en vida. Según Torres Piña, la alcaldesa “fue muy enfática en decir que Carlos Manzo en vida siempre mencionó que no quería que el celular lo tuviera alguna otra persona”.

Grecia Quiroz condiciona revisión

Grecia Quiroz pide que se revise frente a ella. | Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México
Grecia Quiroz pide que se revise frente a ella. | Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

En conferencia de prensa del 4 de mayo, Grecia Quiroz aclaró su postura: no se niega a que la Fiscalía acceda al contenido del dispositivo, pero exige que cualquier revisión se realice en su presencia. La condición, dijo, responde a la desconfianza que tiene hacia el personal de la dependencia.

“El tema del celular de Carlos no es un tema en el que yo esté negada a que tengan la información. En el momento que quieran se los presto, pero en mi presencia que revisen lo que quieran. Pero yo no se los voy a soltar nada más así, porque corro el riesgo o de que le quiten o de que le pongan algo”, declaró la alcaldesa.

Quiroz fue explícita al señalar que su desconfianza no apunta directamente al fiscal Torres Piña, sino al estado de depuración interna de la Fiscalía: “Yo conozco cómo trabajan y no estoy hablando mal del fiscal, pero yo creo que él sabe que dentro de la fiscalía no se ha depurado al 100% y que yo no me voy a exponer, ni me voy a arriesgar a que le puedan poner algo a su teléfono”.

La disputa por el celular ha profundizado las diferencias entre Juan Manzo Rodríguez, hermano del edil asesinado y subsecretario del Gobierno de Michoacán, y la alcaldesa de Uruapan.

Juan Manzo reprochó que el dispositivo no haya sido presentado como parte de las investigaciones desde el primer día: “El teléfono celular de Carlos Manzo desde el primer día se le pidió. Luego se lo entregan a Grecia y Grecia no lo ha presentado como parte de las investigaciones. Ya lo pidió el fiscal, ya lo pidió la Federación”, afirmó.

El hermano de la víctima también marcó diferencias en cuanto al alcance de la investigación. Mientras Quiroz, según él, buscaría que la indagatoria se concentre en el ámbito político, Juan Manzo pide que se explore también el entorno del ayuntamiento y del propio Movimiento Independiente del Sombrero.

Juan Manzo también señaló que el secretario particular del exalcalde, Sigfrido Mujica Espinoza, no acudió a ninguna de las tres convocatorias que la Fiscalía le hizo para rendir testimonio, dato que Torres Piña confirmó. Además, apuntó que un jefe de escoltas con orden de aprehensión sigue prófugo y que, en lugar de exigir su captura, voces cercanas al Movimiento del Sombrero han salido a defenderlo.

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