Mexicana de Aviación refuerza su flota con aeronaves Embraer E2 y proyecta crecimiento operativo hasta 2027

Mexicana de Aviación sexto avión (especial)

La aerolínea estatal Mexicana de Aviación avanza en su proceso de consolidación con la incorporación de su sexta aeronave Embraer E195-E2 de última generación, lo que le permitirá fortalecer su capacidad operativa, ampliar destinos y atender a millones de pasajeros en los próximos años.

Al cierre de 2025, la compañía recibió en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sus primeras cinco aeronaves Embraer E195-E2, con lo que inició formalmente la integración de su nueva flota.

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Estos aviones ya se encuentran en funcionamiento y representan un paso clave en la modernización de la aerolínea.

En espera de 7 aeronaves más

Presentación oficial del sexto avión Embraer 190-E2 para la flota de Mexicana de Aviación, en Santa Lucía, México

Como parte del plan de expansión, la empresa contempla la llegada de siete aeronaves adicionales modelo Embraer E190-E2 durante la segunda mitad de 2026.

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Estas unidades contarán con capacidad para 108 pasajeros, lo que permitirá cubrir rutas de mediana demanda con mayor eficiencia.

El proceso de renovación continuará en 2027, año en el que se espera la entrega de las últimas ocho aeronaves: tres modelos E190 y cinco E195. Con ello, Mexicana completará la incorporación de 20 aviones adquiridos a la compañía brasileña Embraer, consolidándose como el primer operador en México de la familia E2.

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La adquisición fue anunciada oficialmente el 3 de junio de 2024, cuando la aerolínea detalló la compra de 10 aeronaves E190-E2 y 10 E195-E2. Este movimiento estratégico posiciona a Mexicana como un actor relevante dentro del sector aeronáutico nacional, apostando por tecnología de vanguardia.

Destacan características de ahorro.

Exterior view of the EMBRAER E-195 aircraft as military authorities unveil the third EMBRAER E-195 aircraft in their fleet, operated by the military-run airline Mexicana de Aviacion, during a presentation at Felipe Angeles International Airport (AIFA) in Zumpango, Mexico, August 23, 2025. REUTERS/Luis Cortes

Uno de los principales beneficios de esta nueva flota radica en su eficiencia operativa. Los aviones están equipados con motores de última generación que permiten un ahorro de hasta 30 por ciento en consumo de combustible, así como una reducción de 35 por ciento en costos de mantenimiento. Estas características no solo impactan positivamente en la rentabilidad de la aerolínea, sino también en la disminución de su huella ambiental.

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Además, la incorporación de estas aeronaves permitirá a Mexicana incrementar su capacidad operativa y diversificar su oferta de rutas. Se prevé que para los próximos años la aerolínea pueda atender a más de 3.4 millones de pasajeros anuales, fortaleciendo la conectividad aérea en el país.

En términos económicos, este crecimiento también tendrá un impacto significativo en la generación de empleo. Se estima la creación de alrededor de 2 mil 100 empleos directos y más de 8 mil indirectos, lo que contribuirá al desarrollo del sector aeronáutico y a la reactivación económica en distintas regiones de México.

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