Colombia

Menor de 12 años fue al médico por dolor abdominal y tuvo aborto espontáneo sin saber que estuvo embarazada por 7 meses

Al parecer, la joven fue víctima de un caso de abuso sexual, de acuerdo con la versión de los profesionales que la atendieron

Guardar
La joven acudió a profesionales
La joven acudió a profesionales de salud ante un dolor abdominal y expulsó el cuerpo de 28 semanas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una menor de 12 años ingresó a un centro asistencial del barrio Belén, Medellín, por un intenso dolor abdominal y, durante la atención médica, sufrió un aborto espontáneo de un cuerpo de aproximadamente 28 semanas de gestación.

El caso generó preocupación entre organizaciones defensoras de la infancia, y fue escalado ante la Policía de Infancia y Adolescencia y otras entidades, que iniciaron investigaciones para determinar en qué contexto ocurrió el embarazo y si existió vulneración de derechos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El entorno familiar y social de la menor es objeto de revisión por parte de las autoridades, informó Telemedellín.

De acuerdo con declaraciones de Juan Carlos Álvarez Vázquez, director ejecutivo de la organización Corporación de Amor al Niño Cariño, recogidas por el medio de la capital antioqueña, la normatividad colombiana establece que “toda niña menor de 14 años que está en embarazo, sin duda tuvo un abuso sexual, fue víctima de una violencia sexual contra ella”.

La Corporación de Amor al Niño Cariño solicitó que las instituciones de salud, autoridades y la sociedad acompañen a la menor en su recuperación física y emocional. La petición de los representantes de la corporación apunta a fortalecer acciones para el restablecimiento de los derechos de la niña.

Al parecer, la menor había
Al parecer, la menor había sido víctima de violencia sexual - crédito Colprensa

Desde otras organizaciones sociales advirtieron que este caso evidencia la necesidad de consolidar entornos protectores para la niñez y reforzar las labores de prevención frente a las violencias sexuales.

Álvarez Vázquez indicó que “una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños antes de llegar a la edad adulta será víctima de algún tipo de violencia sexual y esto lo decimos para garantizar y para convocar a generar estos entornos protectores, para trabajar en las prevención de violencias que es una responsabilidad, es una obligación de toda la comunidad”.

Por su parte, las autoridades mantienen el acompañamiento institucional y social a la menor, mientras avanzan las indagaciones para esclarecer los hechos.

Maternidad adolescente sigue con niveles altos

La tasa de maternidad adolescente en Colombia está preocupando a organizaciones sociales y autoridades, que advierten que este fenómeno multiplica los riesgos de pobreza y exclusión social.

Según un análisis de la Fundación Apego, la proporción de nacimientos en madres menores de 19 años alcanza el 18% del total de partos en el país, una cifra que posiciona a Colombia como el segundo miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) con mayor fecundidad adolescente.

Datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indican que durante 2024 se registraron 63.527 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años y 3.159 nacimientos en niñas de 10 a 14 años.

Hay alerta ante la cantidad
Hay alerta ante la cantidad de niñas que han sido madres en la capital del país - crédito Colprensa

Esta tendencia se confirmó en las cifras del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, que reporta 34.000 niñas y adolescentes madres entre enero y julio de 2025, de las cuales 1.630 tenían menos de 14 años. El LEE advierte sobre la persistencia de casos graves en menores de edad, a pesar de una disminución general de la fecundidad adolescente.

La Fundación Apego señala que cerca de una cuarta parte de los embarazos adolescentes son subsecuentes y ocurren entre los siete y catorce meses después del primer parto. Esta situación incrementa el abandono escolar y la dificultad de acceder a empleos cualificados, lo que perpetúa circuitos de pobreza y dependencia económica.

En una buena parte de
En una buena parte de los casos, la pobreza en Colombia tiene fuertes vínculos con el embarazo adolescente - crédito Colprensa

Frente a este escenario, programas de prevención y acompañamiento han buscado contener la maternidad temprana y sus efectos sociales. Las autoridades y organizaciones sociales han impulsado campañas educativas tanto en entornos escolares como comunitarios, y han desarrollado propuestas innovadoras como Mamá Mentora.

Esta iniciativa consiste en el acompañamiento de adolescentes y sus familias por parte de mujeres profesionales y madres experimentadas, quienes orientan sobre salud reproductiva, prevención de un segundo embarazo y continuidad educativa.

Temas Relacionados

Embarazo adolescenteMenor 12 añosBelén. MedellínAborto espontáneoColombia-Noticias

Más Noticias

Así se encuentra Cristian “Chicho” Arango luego de perder el conocimiento en pleno partido: alerta en Atlético Nacional

El atacante chocó cabezas con un jugador de Águilas Doradas y se desvaneció en el campo de juego del estadio Cincuentenario, por la fecha 10 de la Liga BetPlay

Así se encuentra Cristian “Chicho”

Adulta mayor fue despojada de sus joyas de oro por dos falsos pastores que la querían “bendecir” en una calle de El Banco, Magdalena

El operativo permitió la localización del vehículo en San Fernando (Bolívar), donde los uniformados hallaron los objetos robados y detuvieron a los dos sospechosos

Adulta mayor fue despojada de

Colombia gasta mucho menos en protección social que los países de la Ocde: la brecha supera los 7 puntos del PIB

Las cifras muestran que el país aún está lejos de las economías desarrolladas, donde los sistemas de bienestar destinan una mayor proporción de recursos a pensiones, salud y transferencias sociales

Colombia gasta mucho menos en

Auditoría en Coosalud EPS destapó presuntas irregularidades administrativas, fiscales y penales: pruebas fueron enviadas a la Fiscalía

La entidad informó que las evidencias quedaron bajo custodia del auditor y que serán extraídas mediante orden de Policía Judicial para avanzar en las investigaciones correspondientes

Auditoría en Coosalud EPS destapó

J Balvin y Amber Mark se juntaron con leyendas del rock para una versión explosiva de “Jump”, nuevo tema oficial del Mundial de la FIFA 2026

Un equipo de artistas internacionales aporta un giro contemporáneo al clásico de Van Halen, fusionando sonidos modernos y animaciones digitales para acompañar la campaña global de la marca en el principal evento futbolístico del año

J Balvin y Amber Mark
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Presuntos enfrentamientos del Clan del

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Amber Mark

J Balvin y Amber Mark se juntaron con leyendas del rock para una versión explosiva de “Jump”, nuevo tema oficial del Mundial de la FIFA 2026

Mariana Zapata y Karola subieron la temperatura en ‘La casa de los famosos Colombia’ con una pelea por Eidevin López

Vicky Hernández hizo un regreso especial al teatro por el 8M y recordó su exilió forzoso en España: “Uno no puede aceptar eso”

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez a los que les ofreció trabajo tras la muerte del cantante: “Quieren estar juntos”

Marcelo Cezán y Carla Giraldo revelaron por qué no intervienen en el cruce de palabras de las celebridades en ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Así se encuentra Cristian “Chicho”

Así se encuentra Cristian “Chicho” Arango luego de perder el conocimiento en pleno partido: alerta en Atlético Nacional

La selección Colombia femenina terminó la She Believes Cup con derrota: Estados Unidos la superó por 1-0

Selección Colombia femenina ya tiene listo su próximo partido en 2026: fecha y rival importante

Esta fue la posición final de la selección Colombia femenina en la She Believes Cup: perdió el título al final

Alcalde de Bucaramanga se pronunció por amenazas contra jugador del Leopardo: “Actos violentos e intimidatorios”