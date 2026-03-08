Menor de 12 años fue al médico por dolor abdominal y tuvo aborto espontáneo sin saber que estuvo embarazada por 7 meses

La joven acudió a profesionales de salud ante un dolor abdominal y expulsó el cuerpo de 28 semanas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una menor de 12 años ingresó a un centro asistencial del barrio Belén, Medellín, por un intenso dolor abdominal y, durante la atención médica, sufrió un aborto espontáneo de un cuerpo de aproximadamente 28 semanas de gestación.

El caso generó preocupación entre organizaciones defensoras de la infancia, y fue escalado ante la Policía de Infancia y Adolescencia y otras entidades, que iniciaron investigaciones para determinar en qué contexto ocurrió el embarazo y si existió vulneración de derechos.

El entorno familiar y social de la menor es objeto de revisión por parte de las autoridades, informó Telemedellín.

De acuerdo con declaraciones de Juan Carlos Álvarez Vázquez, director ejecutivo de la organización Corporación de Amor al Niño Cariño, recogidas por el medio de la capital antioqueña, la normatividad colombiana establece que “toda niña menor de 14 años que está en embarazo, sin duda tuvo un abuso sexual, fue víctima de una violencia sexual contra ella”.

La Corporación de Amor al Niño Cariño solicitó que las instituciones de salud, autoridades y la sociedad acompañen a la menor en su recuperación física y emocional. La petición de los representantes de la corporación apunta a fortalecer acciones para el restablecimiento de los derechos de la niña.

Desde otras organizaciones sociales advirtieron que este caso evidencia la necesidad de consolidar entornos protectores para la niñez y reforzar las labores de prevención frente a las violencias sexuales.

Álvarez Vázquez indicó que “una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños antes de llegar a la edad adulta será víctima de algún tipo de violencia sexual y esto lo decimos para garantizar y para convocar a generar estos entornos protectores, para trabajar en las prevención de violencias que es una responsabilidad, es una obligación de toda la comunidad”.

Por su parte, las autoridades mantienen el acompañamiento institucional y social a la menor, mientras avanzan las indagaciones para esclarecer los hechos.

Maternidad adolescente sigue con niveles altos

La tasa de maternidad adolescente en Colombia está preocupando a organizaciones sociales y autoridades, que advierten que este fenómeno multiplica los riesgos de pobreza y exclusión social.

Según un análisis de la Fundación Apego, la proporción de nacimientos en madres menores de 19 años alcanza el 18% del total de partos en el país, una cifra que posiciona a Colombia como el segundo miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) con mayor fecundidad adolescente.

Datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indican que durante 2024 se registraron 63.527 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años y 3.159 nacimientos en niñas de 10 a 14 años.

Esta tendencia se confirmó en las cifras del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, que reporta 34.000 niñas y adolescentes madres entre enero y julio de 2025, de las cuales 1.630 tenían menos de 14 años. El LEE advierte sobre la persistencia de casos graves en menores de edad, a pesar de una disminución general de la fecundidad adolescente.

La Fundación Apego señala que cerca de una cuarta parte de los embarazos adolescentes son subsecuentes y ocurren entre los siete y catorce meses después del primer parto. Esta situación incrementa el abandono escolar y la dificultad de acceder a empleos cualificados, lo que perpetúa circuitos de pobreza y dependencia económica.

Frente a este escenario, programas de prevención y acompañamiento han buscado contener la maternidad temprana y sus efectos sociales. Las autoridades y organizaciones sociales han impulsado campañas educativas tanto en entornos escolares como comunitarios, y han desarrollado propuestas innovadoras como Mamá Mentora.

Esta iniciativa consiste en el acompañamiento de adolescentes y sus familias por parte de mujeres profesionales y madres experimentadas, quienes orientan sobre salud reproductiva, prevención de un segundo embarazo y continuidad educativa.