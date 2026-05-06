Alana Flores rompe el silencio y revela que no descarta pelea con Millica

La mexicana respondió a los constantes videos de Milica hablando de ella y reveló la argentina tuvo múltiples chances de aceptar la pelea antes de que anunciara su retiro. (Facebook Alana Flores / Milica)

Alana Flores no descarta pelear contra Milica, en un video donde también expone un combate privado que, según ella, demuestra su dominio sobre la boxeadora argentina. La declaración llega semanas después de que Alana anunciara su retiro del boxeo en abril de 2026, tras caer ante Flor Vigna en el Súpernova Génesis 2026.

La mexicana fue directa: “La verdad es que no descarto la opción de volver a partirle su madre”, dijo en el video que circula en redes sociales. En el mismo mensaje, Alana recordó que Milica tuvo más de una oportunidad de enfrentarla antes de que se cerrara esa ventana.

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Milica habría rechazado la pelea cuando todavía era posible, según Alana

La influencer y boxeadora mexicana respondió a los retos de Milica con un video en el que reveló que la argentina rechazó pelear con ella en más de una ocasión. Ahora que Alana anunció su retiro, Milica insiste, y Flores no descarta volver solo para enfrentarla. (X@supernovaboxing)

Alana Flores detalló que la organización le ofreció a Milica pelear con ella antes del combate con Zamadi, y que la oferta se repitió cuando esa pelea se cayó. “Le volvieron a ofrecer pelear conmigo cuando se cayó la pelea con Zamadi”, señaló. Además, reveló que Milica fue de las primeras en saber que ella se retiraría: “Yo le dije a la organización que le dijera a su mánager que yo ya no iba a pelear”, aseguró.

Cabe señalar que la rivalidad entre ambas tiene un historial que va más allá del ring. Alana llegó a hospedar a Milica en México cuando eran cercanas, pero la amistad se fracturó y derivó en desafíos públicos. Ahora, la mexicana difundió imágenes de un combate privado en el que asegura haber dominado a la argentina, a quien tildó de “careta”.

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Alana cuestionó por qué Milica no reta a Flor Vigna en lugar de buscarla a ella. (Alana Flores)

La parte más filosa del video apunta a la estrategia de Milica. Alana cuestionó por qué la argentina no va por Flor Vigna, quien la venció a ella en abril: “¿Por qué Mi*rd*c* no sale retando a la campeona? ¿Por qué no reta a Flor?”. Y ella misma respondió: “Evidentemente porque no es un reto que cualquier persona se animaría a tomar. Flor es una bestia, y hablo una bestia en el buen sentido, de que está c*br*n* para el deporte”.

El comentario fue como una advertencia indirecta a Rivers, a quien Alana también aconsejó no aceptar un posible combate contra Vigna. Milica llega a este cruce de declaraciones tras derrotar a Kim Shantal en Supernova Génesis 2026, evento en el que retó a Alana públicamente apenas terminó su pelea. La respuesta de Flores, aunque no confirma un regreso al boxeo, deja abierta la posibilidad de que el enfrentamiento termine por concretarse.

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