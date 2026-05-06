IPN suspende becas a estudiantes mexicanos y quedan varados en Reino Unido

Se suspendieron sin previo aviso los pagos de manutención a más de 30 estudiantes de doctorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos 39 estudiantes de doctorado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el Reino Unido enfrentan el riesgo de perder su título académico tras la suspensión abrupta de sus becas por parte de la Fundación Politécnico A.C., que desde el 23 de marzo dejó sin sustento económico a quienes cursan posgrado en la Queen Mary University of London y la Durham University, con menos de un mes para cubrir sus colegiaturas.

El monto en disputa asciende a 200 millones de pesos, fondos destinados al programa conjunto entre el IPN y la Queen Mary University of London que quedaron atrapados en el diferendo institucional entre el instituto y la Fundación Politécnico A.C., cuya ruptura formal se registró el 11 de julio de 2025.

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El IPN y Queen Mary acordaron una ruta de solución el 30 de abril

Detrás del conflicto hay 200 millones de pesos en disputa y una crisis institucional que ya desató protestas dentro del propio instituto. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, y el presidente y director de Queen Mary, Colin Bailey, sostuvieron una reunión virtual el pasado 30 de abril en la que habrían tratado un camino para garantizar el pago de los becarios. La Embajada de México en el Reino Unido también participó en el encuentro, según un comunicado oficial del Politécnico.

Reyes Sandoval presentó ante el Consejo General Consultivo del IPN la posibilidad de que el Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C., organismo vinculado al instituto, sea el conducto para canalizar los recursos y formalizar la ayuda a los estudiantes en el extranjero.

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La Fundación Politécnico A.C. y el origen de la crisis

La Fundación Politécnico A.C. notificó a los alumnos el 23 de marzo la suspensión de los pagos, con el argumento de que se trataba de una medida presuntamente “de carácter preventivo y temporal”. Asimismo los 39 doctorandos recibieron además notificaciones de sus universidades con plazos de menos de un mes para liquidar sus deudas.

Más de 30 estudiantes de doctorado del IPN en Londres y Durham enfrentan el riesgo de perder su título académico tras la suspensión abrupta de sus becas.

Por su parte, la dirección del IPN atribuye el origen del conflicto a la falta de poder de decisión y supervisión sobre los recursos que la institución aportaba a la Fundación. Reyes Sandoval anunció la ruptura del convenio y la puesta en marcha de una nueva asociación civil para administrar las aportaciones voluntarias.

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La crisis financiera detonó también una ola de protestas al interior del instituto. Los estudiantes enumeran entre sus exigencias la renovación de equipo, el abastecimiento de insumos en laboratorios, la mejora del transporte interno y la atención al deterioro académico. La demanda más directa es la renuncia de Reyes Sandoval.

El IPN sostiene que, de prolongarse los retrasos en los pagos a los becarios en el extranjero, la responsabilidad recae íntegramente en la Fundación Politécnico A.C.

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