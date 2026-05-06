México Deportes

Selección de Australia adelanta su preparación para el Mundial 2026

El conjunto australiano se convirtió en la primera selección nacional en arrancar una concentración del Mundial

Guardar
Australia ya arrancó su preparación para el Mundial 2026. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Australia ya arrancó su preparación para el Mundial 2026. REUTERS/Issei Kato/File Photo

La Selección de Australia se ha convertido en el primer equipo mundialista en iniciar su concentración para la Copa del Mundo 2026, adelantándose a todos sus rivales directos, incluido México.

El equipo dirigido por Tony Popovic convocó a ocho futbolistas para esta primera etapa, marcando el inicio de una preparación que busca maximizar el rendimiento de los Socceroos en Norteamérica.

PUBLICIDAD

El plantel viajó a Sarasota, en Florida, donde comenzó a trabajar con una base de jugadores provenientes de la liga local, junto a Harry Souttar, quien finalizó recientemente la temporada con el Leicester City en Inglaterra.

En los próximos días, se irán sumando los futbolistas restantes, conforme culminen sus compromisos en sus respectivos clubes, para completar la lista de 26 que debe presentarse antes del 1 de junio.

PUBLICIDAD

Australia irá incorporando a sus jugadores que terminen sus respectivas competencias. REUTERS/Stringer
Australia irá incorporando a sus jugadores que terminen sus respectivas competencias. REUTERS/Stringer

Los detalles del plan australiano rumbo a 2026

Australia ha decidido anticipar su preparación con una pre-concentración que incluye entrenamientos intensivos y dos partidos amistosos de alto nivel: uno frente a México el 30 de mayo en Pasadena y otro contra Suiza el 6 de junio en San Diego.

Estos encuentros servirán para ajustar la estrategia y evaluar el rendimiento colectivo antes del debut en el torneo.

El entrenador Tony Popovic subrayó que el cuerpo técnico continúa observando un gran número de jugadores para seleccionar al equipo final, ya que aún quedan compromisos en algunas ligas.

El objetivo es contar con la mayor cantidad de futbolistas en actividad para conformar un plantel competitivo.

En el Mundial, Australia compartirá el Grupo D junto a Estados Unidos, Turquía y Paraguay. El primer partido será el 14 de junio, cuando los Socceroos enfrenten a Turquía en Vancouver, dando inicio a una fase de grupos exigente.

FILE PHOTO: Soccer Football - International Friendly - Mexico v Uruguay - Estadio Corona, Torreon, Mexico - November 15, 2025 Mexico players pose for a team group photo before the match REUTERS/Henry Romero/File Photo
Australia se medirá a México a finales de mayo. REUTERS/Henry Romero/File Photo)

Los convocados de Australia hasta el momento

La decisión de adelantar los trabajos coloca a Australia como referente entre las selecciones clasificadas, al tomar la iniciativa en la organización y planificación de la campaña mundialista. Los futbolistas convocados para la pre-concentración incluyen nombres como Hayden Matthews, Anthony Caceres, Mitchell Duke, Brandon Borrello, Nick D’Agostino, Nishan Velupillay y Mathew Leckie, quienes han sido destacados por su desempeño en la liga local.

El plantel permanecerá en Florida hasta completar la nómina definitiva, antes de trasladar su base a California, donde se desarrollará el grueso de la preparación. Esta estrategia de adelanto pretende asegurar una mejor adaptación a las condiciones de juego y a los horarios, elementos considerados clave por el cuerpo técnico australiano para competir en igualdad de condiciones frente a los anfitriones y rivales del grupo.

La decisión de iniciar la concentración antes que México y el resto de los equipos mundialistas responde a la intención de optimizar el tiempo de trabajo y llegar a la cita con el mejor nivel físico y táctico posible.

Los Socceroos (como se le conoce a los australianos) confían en que esta planificación les permitirá superar la fase de grupos y aspirar a mejorar su historial en los Mundiales.

Temas Relacionados

Selección Australia Mundial 2026Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el jugador de América que el Piojo Herrera quiere sumar al Atlante

El estratega dejó clara su intención de reforzar la defensa azulgrana con el joven, quien buscaría minutos tras un paso irregular con André Jardine

Este es el jugador de América que el Piojo Herrera quiere sumar al Atlante

Tigres vence 2-0 a Nashville y se convierte en el primer finalista de la Concachampions

Con goles de Brunetta y Correa, los felinos se llevan el global en el Volcán y ahora esperan al ganador entre Toluca y LAFC

Tigres vence 2-0 a Nashville y se convierte en el primer finalista de la Concachampions

Canelo Álvarez se pronuncia tras la pelea de David Benavidez y su ausencia en el ring

El ex campeón mexicano no dudó un instante en afirmar su legado y la relevancia que tienen las peleas del 5 de mayo en el boxeo mexicano

Canelo Álvarez se pronuncia tras la pelea de David Benavidez y su ausencia en el ring

Alexis Vega y Jesús Gallardo sí estarán en el duelo de Toluca vs LAFC tras permiso de Javier Aguirre

Javier Aguirre habría aceptado prestar a los jugadores que concentraban para disputar el Mundial 2026

Alexis Vega y Jesús Gallardo sí estarán en el duelo de Toluca vs LAFC tras permiso de Javier Aguirre

Estos son los árbitros para la vuelta de la Liguilla: Katia Itzel García pitará el Cruz Azul vs Atlas

La Comisión de Árbitros presentó la lista de los centrales, asistentes y personal del VAR que impartirán justicia en los partidos de vuelta, revelaron quién pitará el Pumas vs América

Estos son los árbitros para la vuelta de la Liguilla: Katia Itzel García pitará el Cruz Azul vs Atlas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Viralizan apoyo de Markitos Toys a Rocha Moya tras acusaciones de EEUU por nexos con “Los Chapitos”

Viralizan apoyo de Markitos Toys a Rocha Moya tras acusaciones de EEUU por nexos con “Los Chapitos”

Fiscalía de Baja California investiga amenazas, presuntamente del CJNG, contra comerciante de Mexicali

Informante acusó secuestro del CJNG en Jalisco, EEUU lo protegió y ahora avaló que sea regresado a México

Procesan al excomisario de seguridad de Jilotzingo y cinco policías municipales por secuestro exprés

Detienen a conductor que llevaba más de 750 kilos de marihuana en camión de carga en Coahuila

ENTRETENIMIENTO

El Borrego Nava destapa detalles de su relación con Marichelo, quien ahora está divorciándose de Jorge D’Alessio

El Borrego Nava destapa detalles de su relación con Marichelo, quien ahora está divorciándose de Jorge D’Alessio

Arquidiócesis cancela la misa de Malinche y Cortés en Catedral Metropolitana

‘Los Auténticos Caligaris’ une a Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris: fechas y ciudades de la gira de ska y cumbia

BTS en México: qué pasará con la mercancía no oficial afuera del Estadio GNP

Edwin Luna se solidariza con Christian Nodal por conflicto sobre su nombre: “Tiene un equipo que le va a ayudar a todo”

DEPORTES

Este es el jugador de América que el Piojo Herrera quiere sumar al Atlante

Este es el jugador de América que el Piojo Herrera quiere sumar al Atlante

INAH niega demanda por anuncio del Mundial 2026 en la zona arqueológica de Chichén Itzá

Tigres vence 2-0 a Nashville y se convierte en el primer finalista de la Concachampions

Canelo Álvarez se pronuncia tras la pelea de David Benavidez y su ausencia en el ring

Alexis Vega y Jesús Gallardo sí estarán en el duelo de Toluca vs LAFC tras permiso de Javier Aguirre