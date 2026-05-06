Selección de Australia adelanta su preparación para el Mundial 2026

Australia ya arrancó su preparación para el Mundial 2026. REUTERS/Issei Kato/File Photo

La Selección de Australia se ha convertido en el primer equipo mundialista en iniciar su concentración para la Copa del Mundo 2026, adelantándose a todos sus rivales directos, incluido México.

El equipo dirigido por Tony Popovic convocó a ocho futbolistas para esta primera etapa, marcando el inicio de una preparación que busca maximizar el rendimiento de los Socceroos en Norteamérica.

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El plantel viajó a Sarasota, en Florida, donde comenzó a trabajar con una base de jugadores provenientes de la liga local, junto a Harry Souttar, quien finalizó recientemente la temporada con el Leicester City en Inglaterra.

En los próximos días, se irán sumando los futbolistas restantes, conforme culminen sus compromisos en sus respectivos clubes, para completar la lista de 26 que debe presentarse antes del 1 de junio.

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Australia irá incorporando a sus jugadores que terminen sus respectivas competencias. REUTERS/Stringer

Los detalles del plan australiano rumbo a 2026

Australia ha decidido anticipar su preparación con una pre-concentración que incluye entrenamientos intensivos y dos partidos amistosos de alto nivel: uno frente a México el 30 de mayo en Pasadena y otro contra Suiza el 6 de junio en San Diego.

Estos encuentros servirán para ajustar la estrategia y evaluar el rendimiento colectivo antes del debut en el torneo.

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El entrenador Tony Popovic subrayó que el cuerpo técnico continúa observando un gran número de jugadores para seleccionar al equipo final, ya que aún quedan compromisos en algunas ligas.

El objetivo es contar con la mayor cantidad de futbolistas en actividad para conformar un plantel competitivo.

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En el Mundial, Australia compartirá el Grupo D junto a Estados Unidos, Turquía y Paraguay. El primer partido será el 14 de junio, cuando los Socceroos enfrenten a Turquía en Vancouver, dando inicio a una fase de grupos exigente.

Australia se medirá a México a finales de mayo. REUTERS/Henry Romero/File Photo)

Los convocados de Australia hasta el momento

La decisión de adelantar los trabajos coloca a Australia como referente entre las selecciones clasificadas, al tomar la iniciativa en la organización y planificación de la campaña mundialista. Los futbolistas convocados para la pre-concentración incluyen nombres como Hayden Matthews, Anthony Caceres, Mitchell Duke, Brandon Borrello, Nick D’Agostino, Nishan Velupillay y Mathew Leckie, quienes han sido destacados por su desempeño en la liga local.

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El plantel permanecerá en Florida hasta completar la nómina definitiva, antes de trasladar su base a California, donde se desarrollará el grueso de la preparación. Esta estrategia de adelanto pretende asegurar una mejor adaptación a las condiciones de juego y a los horarios, elementos considerados clave por el cuerpo técnico australiano para competir en igualdad de condiciones frente a los anfitriones y rivales del grupo.

La decisión de iniciar la concentración antes que México y el resto de los equipos mundialistas responde a la intención de optimizar el tiempo de trabajo y llegar a la cita con el mejor nivel físico y táctico posible.

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Los Socceroos (como se le conoce a los australianos) confían en que esta planificación les permitirá superar la fase de grupos y aspirar a mejorar su historial en los Mundiales.