Amaury Vergara rompe con la Selección Mexicana: Chivas retira a sus convocados tras polémico permiso a Toluca

El equipo rojiblanco había cedido a cinco jugadores, siendo el club con más bajas. (Ilustración: Jovani Pérez)

El propietario de las Chivas, Amaury Vergara, ordenó este miércoles 6 de mayo que los cinco jugadores del club convocados por Javier Aguirre no se presenten a la concentración de la Selección Mexicana y reporten de inmediato en Verde Valle.

La decisión llega tras conocerse que la Javier Aguirre autorizó al Toluca usar a Alexis Vega y Jesús Gallardo en la vuelta de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup ante LAFC, rompiendo el acuerdo que todos los clubes de la Liga MX habían firmado meses antes. De acuerdo con fuentes consultadas por ESPN, el resto de los equipos con seleccionados en Liguilla también analiza retener a sus jugadores.

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“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, escribió Vergara en su cuenta de X.

(Captura de pantalla)

Los jugadores que no se presentarán a la concentración del 6 de mayo son Raúl “Tala” Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando “Hormiga” González, todos titulares indiscutibles para el técnico Gabriel Milito.

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Tras jugar ante LAFC, Vega y Gallardo deberán reincorporarse al Tri de inmediato, acortando el periodo de descanso que el resto de los convocados sí tendrá antes del inicio del Mundial 2026. La afición del Guadalajara respaldó de inmediato la postura del dueño en redes sociales luego de que el mensaje de Amaury Vergara se viralizara rápidamente.

Aguirre y Davino avalaron el permiso especial para los Diablos Rojos

El acuerdo entre los dueños de los clubes de la Liga MX y la Federación era preciso: los jugadores convocados participarían con sus equipos hasta la Jornada 17 del Clausura 2026 y, en caso de estar en la Concachampions, solo podrían jugar la semifinal de ida. A partir del 6 de mayo, todos debían reportar en el Centro de Alto Rendimiento para iniciar una concentración de más de 30 días rumbo al Mundial.

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Ambos jugadores tienen el visto bueno de la FMF para ayudar a Toluca en la Concachampions. (Especial)

Duilio Davino, director de selecciones nacionales, lo había detallado públicamente: “El inicio de la concentración será el 6 de mayo. Si hubiera algún equipo mexicano que tuviera seleccionados en la Copa de Campeones de la Concacaf, jugarían la semifinal de ida, tendrían un período de descanso y después se integran a la concentración”. El propio Aguirre había señalado que la concentración era “prioridad” y estaba “aprobada por todo mundo”.

La excepción llegó cuando el Toluca envió una solicitud formal para conservar a Vega y Gallardo en el partido de vuelta ante LAFC. Según el periodista Rubén Rodríguez, la petición fue aceptada directamente por Aguirre. Davino también habría avalado la decisión, argumentando la relevancia del compromiso continental para el club. Ambos jugadores aparecieron en el entrenamiento nocturno de los Diablos Rojos la víspera del partido, confirmando su disponibilidad.

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El propio técnico de Toluca, Antonio Mohamed, había anticipado el escenario con ironía en conferencia de prensa al bromear con la posibilidad de “llamar por teléfono” a Vega y Gallardo “para ver si vienen mañana a ver el partido o incluso a jugarlo si se meten a la cancha”.

En la ida, Toluca cayó 2-1 ante LAFC en Los Ángeles y necesita la remontada en el Estadio Nemesio Diez para avanzar a la final continental.

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Chivas, el club que más cedió jugadores

El Rebaño Sagrado vuelve a ser protagonista en la Selección Mexicana. (Ilustración: Jovani Pérez)

De los ocho equipos que disputan la Liguilla del Clausura 2026, el Guadalajara es el que mayor número de jugadores aportó a la convocatoria de Aguirre. Pumas cedió a Guillermo Martínez, América a Israel Reyes, Cruz Azul a Erik Lira, y Toluca a los mismos Vega y Gallardo. Atlas, Tigres y Pachuca no entregaron ningún elemento.

Esa disparidad ya cobró consecuencias directas en la cancha. Sin Rangel, Romo, Gutiérrez, Alvarado ni González, Chivas disputó el partido de ida de los Cuartos de Final frente a Tigres y cayó 3-1, resultado que lo deja contra las cuerdas de cara a la vuelta programada para el sábado 9 de mayo a las 19:07 horas en el Estadio Akron.

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