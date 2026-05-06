Christian Nodal reaparece en redes sociales como “El Forajido” y publica misteriosas fotos

Sin comentarios y solo con imágenes en clave de misterio, Nodal marca un nuevo rumbo público mientras enfrenta un proceso por el registro de su nombre artístico. (Captura de pantalla @nodal)

Christian Nodal retomó el 5 de mayo su cuenta de Instagram bajo el alias “El Forajido” con cuatro fotografías en blanco y negro y sin ningún texto, días después de borrar todo su contenido previo en medio de una disputa legal por la titularidad de su nombre artístico, registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a nombre de su padre con vigencia hasta 2036.

La reaparición del sonorense en redes llegó con una foto de perfil renovada: fondo gris con llamas y la letra N al centro. El nombre visible en la cuenta pasó a ser “El Forajido”, aunque el usuario sigue registrado como “Nodal”. Además de que los comentarios permanecen desactivados.

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Christian Nodal volvió a las redes con una identidad renovada y publicaciones enigmáticas, mientras continúa la disputa por la propiedad legal de su marca frente a su propio padre. (Captura de pantalla @nodal)

El vaciado de perfil que el artista realizó el pasado 1 de mayo no fue un movimiento caprichoso. Pues detrás habría un conflicto por la propiedad de su nombre: Jesús González Terrazas, padre del cantante, figura como titular del registro de la denominación “Christian Nodal” ante el IMPI desde el 7 de abril de 2026. Los derechos son vigentes hasta 2036 y le otorgan control sobre el nombre y todos los productos asociados.

Ante esa situación, el 22 de abril Nodal solicitó el registro del alias “El Forajido”, una movida que anticipó la reconfiguración de su identidad pública antes de que ocurriera en redes.

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El perfil que quedó en pie tras la eliminación del contenido cuando inició mayo mostraba solo tres emojis en la descripción —una bandera de México, un nopal y un corazón en llamas— y un fondo blanco con la letra N en negro, inicial de su apellido y tatuaje que porta en el cuello. La cuenta supera los 10,6 millones de seguidores.

Cuatro imágenes sin texto y un emoji de reloj de arena

Tras eliminar toda su actividad en Instagram, el cantante mexicano reapareció como "El Forajido" con una serie de imágenes en blanco y negro, en medio de un conflicto legal por el control de su nombre artístico.(YouTube/Captura de pantalla)

Entre las publicaciones eliminadas estaban las fotografías de su boda con Ángela Aguilar y las pocas imágenes que conservaba de su hija Inti de cuando tenía pocos meses de vida.

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Las cuatro fotos con las que Nodal rompió el silencio recientemente no llevan ninguna descripción. En la primera aparece con la mitad del rostro cubierta por un paliacate y sombrero. La segunda es un primer plano en el que parece rezar. La tercera lo muestra de espaldas frente a un paisaje vacío. La cuarta es únicamente la letra N envuelta en fuego.

El único acompañamiento textual fue un emoji de reloj de arena.

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Ángela Aguilar reaccionó de inmediato: dio like a las publicaciones y compartió el contenido en sus propias redes, un gesto que quedó como la única respuesta pública registrada tras la reaparición de su esposo.