Colombia

Esto ganarían las amas de casa en 2026 si el trabajo del hogar fuera remunerado: así funciona el simulador del Dane sobre el valor del cuidado

La nueva herramienta digital permite a la población conocer una estimación monetaria sobre actividades de hogar, promoviendo conciencia sobre su importancia y aportes a la sociedad y la economía nacionales

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Nueve de cada diez mujeres en Colombia dedican diariamente más del doble de tiempo al trabajo doméstico no remunerado que los hombres, revela el simulador - crédito Imagen Ilustrativa de Infobae
Nueve de cada diez mujeres en Colombia dedican diariamente más del doble de tiempo al trabajo doméstico no remunerado que los hombres, revela el simulador - crédito Imagen Ilustrativa de Infobae

El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado constituye uno de los pilares invisibles de la economía colombiana y de la vida cotidiana de la sociedad, con un impacto que rara vez es reconocido ni remunerado.

En 2026, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en alianza con Oxfam Colombia, lanzó el Simulador de Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado, una herramienta digital que calcula el valor estimado en dinero de las horas dedicadas a este tipo de labores, históricamente asumidas en su mayoría por mujeres.

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El reconocimiento social y pensional del trabajo de cuidado cobró fuerza tras la reforma laboral de 2025 y la reglamentación de la Ley 2466. La formalización del empleo doméstico y el aumento del salario mínimo para trabajadoras del hogar intensificó el debate sobre la valoración de estas tareas, llevando a muchos hogares a reconsiderar la contratación de ayuda externa y a aumentar la carga interna de trabajo no pagado.

La herramienta digital del Dane sensibiliza sobre el impacto económico y social del trabajo doméstico, en línea con la Ley 2466 de 2025 - crédito Dane/X
La herramienta digital del Dane sensibiliza sobre el impacto económico y social del trabajo doméstico, en línea con la Ley 2466 de 2025 - crédito Dane/X

Como herramienta de sensibilización, el simulador del Dane evidenció el aporte invisible de estas actividades a la economía nacional y subraya la urgencia de políticas públicas que distribuyan equitativamente la carga, reconozcan su valor y garanticen derechos y protección social, especialmente para las mujeres.

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La iniciativa invita a reflexionar sobre el hecho de que las tareas del hogar y el cuidado de otros son trabajo: sostienen la vida y merecen reconocimiento, no solo en cifras, sino también en derechos.

¿Qué es el simulador del Dane y para qué sirve?

El simulador es una aplicación web interactiva que invita a las personas a reflexionar sobre el valor económico de las actividades domésticas y de cuidado no remuneradas, como cocinar, limpiar, lavar ropa, cuidar niños o adultos mayores, y realizar compras para el hogar.

Su objetivo principal es visibilizar el aporte de este trabajo al bienestar de las familias y al desarrollo del país, así como promover su reconocimiento en las políticas públicas, en línea con la Ley 2466 de 2025 y la agenda legislativa vigente, que buscan avanzar en el reconocimiento pensional y social de estas labores.

El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado representa un pilar invisible de la economía y la vida cotidiana en Colombia, según el Dane y Oxfam - crédito Imagen Ilustrativa de Infobae
El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado representa un pilar invisible de la economía y la vida cotidiana en Colombia, según el Dane y Oxfam - crédito Imagen Ilustrativa de Infobae

La interfaz tiene un carácter pedagógico y de cultura estadística: no constituye un valor oficial ni es base para liquidaciones judiciales, sino que busca sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud y el aporte real del trabajo doméstico y de cuidado, especialmente en un contexto donde nueve de cada diez mujeres en Colombia lo realizan diariamente, dedicando en promedio más del doble de tiempo que los hombres.

Cómo funciona el simulador de trabajo doméstico

El simulador del Dane permite a cualquier persona calcular el valor estimado de su trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. El usuario debe ingresar el número de horas semanales que dedica a distintas actividades, entre ellas:

  • Oficios del hogar: limpiar, barrer, reparar la vivienda, cuidar animales domésticos o el jardín.
  • Alimentación: cocinar, servir alimentos, lavar platos, llevar comidas.
  • Ropa y calzado: lavar, planchar, reparar ropa y calzado.
  • Compras y traslados: comprar insumos, pagar facturas, desplazarse para gestiones del hogar.
  • Cuidado de menores de 5 años: bañar, vestir, alimentar, ayudar con tareas, jugar.
  • Cuidado a personas enfermas o con discapacidad: bañar, suministrar medicamentos, terapias.
  • Voluntariado: cuidar personas de otros hogares, organizar o participar en actividades comunitarias.

El simulador calcula el valor monetario de las horas ingresadas con base en el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente de 2026 (aproximadamente $2.000.000), realizando una equivalencia hipotética de cuánto costaría ese trabajo si fuese remunerado formalmente.

Ejemplo práctico: estimación del valor del trabajo doméstico

El valor anual del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado puede alcanzar los $32.499.987, según ejemplos prácticos del simulador - crédito Imagen Ilustrativa de Infobae
El valor anual del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado puede alcanzar los $32.499.987, según ejemplos prácticos del simulador - crédito Imagen Ilustrativa de Infobae

Supongamos el caso de una persona que, en una semana, dedica las siguientes horas a cada actividad:

  • Oficios del hogar: 15 horas (valor estimado semanal: $124.999)
  • Alimentación: 14 horas (valor semanal: $124.999)
  • Ropa y calzado: 8 horas (valor semanal: $116.666)
  • Compras y traslados: 5 horas (valor semanal: $89.333)
  • Cuidado de menores de 5 años: 15 horas (valor semanal: $66.666)
  • Cuidado a personas enfermas o con discapacidad: 10 horas (valor semanal: $66.666)
  • Voluntariado: 8 horas (valor semanal: $41.666)

La suma total arroja 75 horas semanales de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, equivalentes a $624.999,75 semanales, lo que, proyectado a un año (3.900 horas anuales), representa un valor estimado de $32.499.987.

El simulador permite además comparar el resultado individual con el promedio nacional de hombres y mujeres. Según datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del Dane, las mujeres colombianas dedican en promedio 32 horas semanales a estas tareas, mientras que los hombres destinan solo 14 horas.

Las diferencias se acentúan en regiones como la atlántica y zonas rurales, y también entre grupos etarios, donde las mujeres jóvenes y adultas lideran la mayor carga de trabajo no remunerado.

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