El Borrego Nava destapa detalles de su relación con Marichelo, quien ahora está divorciándose de Jorge D’Alessio

Juan Carlos "El Borrego" Nava revela que estuvo a punto de casarse con Marichelo Puente, pero la boda se canceló por considerarse una decisión precipitada en su juventud (Foto: RS)

Juan Carlos “El Borrego” Nava revela que estuvo a punto de casarse con Marichelo Puente, actual figura de la farándula mexicana, pero la pareja canceló la boda porque consideraron que era una decisión precipitada en su juventud.

La relación, que fue pública y llegó a anunciarse en televisión, terminó antes de llegar al altar, según declaraciones del comediante.

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En la actualidad, Marichelo Puente se encuentra en proceso de divorcio con Jorge D’Alessio, con quien estuvo casada por más de 10 años.

“Salió hasta en la televisión hace muchos años. Hoy somos grandes amigos. Ahorita no, este tipo de cosas, el mejor apoyo es no opinar, no decir nada. La amistad es con los dos. La base de una amistad es el respeto. Esas cosas suceden, lo he vivido varias veces. Lo más importante es que vivan su proceso”, expresó Nava durante un encuentro reciente con los medios.

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La relación entre El Borrego Nava y Marichelo Puente fue anunciada públicamente en televisión antes de su separación definitiva (Archivo)

El comediante destacó que tanto él como Marichelo Puente y Jorge D’Alessio priorizan la estabilidad de sus familias y el respeto mutuo.

“Éramos jóvenes, era precipitado. La vida es así, a veces no se dan las cosas, pero bueno, rescato eso. Hoy tengo una familia hermosa, ella también y Jorge también y yo soy muy feliz en mi matrimonio, con mi familia. Así es la vida, te lleva a tomar decisiones y lo más importante es estar estable y ser amoroso”, afirmó El Borrego Nava.

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Una propuesta de matrimonio en televisión nacional

Juan Carlos y Marichelo, hermana de la cantante Anahí, tuvieron una relación sentimental a finales de los años noventa. El comediante y conductor llegó a pedirle matrimonio a Marichelo en un programa de televisión nacional, con una propuesta pública y espectacular.

Marichelo Puente actualmente atraviesa un proceso de divorcio con Jorge D'Alessio, tras más de diez años de matrimonio (RS)

Aunque Marichelo aceptó inicialmente el compromiso, después de tres meses decidió terminar la relación, lo que Nava ha reconocido como uno de los momentos más difíciles de su vida sentimental.

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Ambos han contado públicamente que la relación fue muy cercana, con la familia de Marichelo involucrada y una convivencia intensa. “El Borrego” Nava ha dicho que Marichelo fue el gran amor de su vida y que la ruptura le costó mucho trabajo superarla.

Con el tiempo, ambos retomaron la comunicación y mantienen una amistad; Nava incluso ha señalado que ahora es amigo de Jorge D’Alessio, aún esposo de Marichelo, y que aprecia mucho a su familia actual.

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El Borrego Nava asegura que mantiene una sólida amistad tanto con Marichelo Puente como con Jorge D'Alessio, basada en el respeto mutuo (Foto: FB)

Marichelo y su historia de amor con Jorge D’Alessio

Marichelo Puente y Jorge D’Alessio se casaron el 21 de mayo de 2011 en Cuernavaca, tras una amistad de más de 15 años antes de iniciar su noviazgo. Durante su matrimonio, conformaron una familia con sus hijos Santiago y Patricio, además de Ana Paula, hija de un matrimonio anterior de Marichelo.

Después de casi 15 años juntos, en abril de 2026, ambos confirmaron su separación de manera pública. Jorge D’Alessio, integrante del grupo Matute, y Marichelo han declarado que su prioridad es proteger el bienestar de sus hijos y enfrentar el proceso con discreción.

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La vida sentimental de figuras de la farándula mexicana como Marichelo Puente, Jorge D'Alessio y El Borrego Nava vuelve a generar interés en medios de espectáculos (Instagram/@jorgedalessio)

Han preferido manejar la situación con hermetismo para evitar exponer detalles personales y resguardar la sensibilidad de los menores involucrados.