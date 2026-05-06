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Abogado de ‘El Chapo’ Guzmán niega haber transmitido mensajes a ‘Los Chapitos’ desde prisión

El Buró de Prisiones de EEUU detectó presuntas comunicaciones ilegales de El Chapo con sus hijos, en las que habría les habría dado instrucciones

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El Chapo se habría comunicado con sus hijos en 2025, según revelaciones. (Infobae México/Jesús Avilés)
El Chapo se habría comunicado con sus hijos en 2025, según revelaciones. (Infobae México/Jesús Avilés)

El abogado de Joaquín Guzmán Loera rechazó que él o su despacho hayan servido como canal para transmitir mensajes del exlíder del Cártel de Sinaloa a sus hijos, conocidos como Los Chapitos, desde la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

El señalamiento ocurrió después de que medios de comunicación revelaran que autoridades estadounidenses reportaron la existencia de comunicaciones ilegales entre “El Chapo” Guzmán y sus familiares, presuntamente facilitadas por sus abogados, lo que derivó en el endurecimiento de las restricciones de su aislamiento.

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Desde su condena en 2019, Guzmán Loera permanece bajo el régimen de Medidas Administrativas Especiales (SAMs), diseñado para evitar cualquier contacto no autorizado con el exterior.

¿Cómo se logró comunicar con Los Chapitos?

El Chapo ADX Florence
Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue ingresado a ADX Florence, Colorado, en 2019. (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

La información sobre los presuntos mensajes enviados por Joaquín Guzmán Loera desde prisión se dio a conocer luego de que el diario El País reveló un reporte del Buró de Prisiones de Estados Unidos. En ese documento oficial, las autoridades detallaron que durante 2025 detectaron que el exlíder del Cártel de Sinaloa utilizó a abogados e intermediarios no identificados para transmitir mensajes hacia el exterior, principalmente a sus hijos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio, Joaquín y Rosa Alitzel Guzmán, así como a hermanas y exesposas.

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El contenido de estas comunicaciones incluía instrucciones sobre operaciones del cártel, referencias a lavado de dinero, amenazas dirigidas a informantes y menciones de disputas internas con grupos rivales como “La Mayiza”.

De acuerdo con el reporte, Guzmán Loera violó las estrictas Medidas Administrativas Especiales (SAMs) que regulan su aislamiento y limitan el contacto con el exterior. Tras descubrirse el esquema, el Buró de Prisiones reforzó el monitoreo de todas sus interacciones legales, restringió aún más las visitas y prohibió cualquier comunicación familiar no autorizada.

Abogado de Guzmán Loera niega versión

Jeffrey Lichtman, abogado de alto perfil y representante legal de la familia Guzmán. (Anayeli Tapia/Infobae)
Jeffrey Lichtman, abogado de alto perfil y representante legal de la familia Guzmán. (Anayeli Tapia/Infobae)

Aunque no se le nombró directamente, Jeffrey Lichtman, representante legal de Guzmán Loera en Estados Unidos, negó cualquier implicación de su equipo en la presunta transmisión de mensajes.

“Nadie de mi oficina ha visitado al Sr. Guzmán mientras ha permanecido recluido en ADX Florence. Y él no ha tenido ninguna participación en los casos penales de sus hijos —quienes son mis clientes— en Chicago y Nueva York. De hecho, nunca he hablado con el Sr. Guzmán sobre esos casos. Tampoco tengo conocimiento de qué abogados y asistentes legales lo han visitado en prisión”, dijo en un correo electrónico a Telemundo.

Desde su ingreso a ADX Florence, las visitas permitidas para Guzmán Loera han sido de carácter legal, siendo la abogada Mariel Colón la única persona autorizada.

El régimen en ADX Florence implica para Guzmán pasar 23 horas diarias en una celda individual, contar únicamente con visitas legales bajo estricta supervisión y tener toda su correspondencia revisada antes de ser enviada o recibida.

El juez Brian Cogan rechazó petición de El Chapo para ser extraditado

En paralelo a la controversia sobre las comunicaciones, Joaquín “El Chapo” Guzmán ha enviado al menos 16 cartas manuscritas a la Corte del Distrito Este de Nueva York desde su condena.

Carta de El Chapo
El Buró de Prisiones de EEUU detectó presuntas comunicaciones ilegales de El Chapo con sus hijos, en las que habría les habría dado instrucciones. (Foto: Jovani Pérez / Infobae México)

En cartas recientes dadas a conocer hace unos días, Guzmán Loera solicitó su extradición a México, un mandato de liberación, acceso a documentos sobre el veredicto y la revisión de su sentencia, además de denunciar violaciones de derechos humanos y del debido proceso.

“Esta es una carta cortés sobre (...) las evidencias, que no fueron probadas”, y pidió que se le reconociera el “derecho a volver” a su país. En otra misiva señaló: “El veredicto de mi juicio no fue justo”, y reclamó que estaba a la espera de una apelación desde hacía tres años.

El exlíder criminal invocó la protección de la “primera a la quinta enmienda” de la Constitución estadounidense y sostuvo que había solicitado sin éxito los documentos que llevaron a su condena.

Sin embargo, el juez federal Brian Cogan rechazó todas las peticiones del capo por considerarlas infundadas y carentes de valor jurídico.

La decisión fue notificada a Guzmán Loera en la prisión de máxima seguridad en Colorado, donde cumple cadena perpetua desde 2019.

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