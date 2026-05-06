Viralizan apoyo de Markitos Toys a Rocha Moya tras acusaciones de EEUU por nexos con “Los Chapitos”

En el año 2021, los integrantes del grupo de youtubers conocidos como "Los Toys" compartieron videos apoyando a Rocha en su campaña. Crédito: Redes Sociales

El pasado 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, por supuestos nexos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Seis días después del anuncio, usuarios de redes viralizaron diversos videos donde el youtuber Marcos Eduardo Castro, mejor conocido como Markitos Toys, manifestó apoyo público a Rocha Moya durante la campaña de 2021, lo que reavivó los señalamientos sobre la relación entre creadores de contenido, figuras políticas y la estructura criminal sinaloense, debido a que Markitos ha afirmado públicamente que tuvo una amistad con Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, exjefe de seguridad de “Los Chapitos”.

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En uno de los clips, Markitos Toys aparece junto a su excompañero Carlos Daniel Arce, conocido como “El Gordo Arce”.

Foto: facebook/elgordoarce

Ambos respaldaron la candidatura de Rocha Moya, quien asumió la gubernatura el 1 de noviembre de 2021 con el mayor porcentaje de votos entre los quince estados en disputa en aquel comisio electoral.

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El video recobró relevancia después de que la acusación estadounidense detalló el presunto apoyo del Cártel de Sinaloa a la campaña de Morena en Sinaloa, mediante actos de intimidación y secuestro de rivales políticos.

Sobornos y protección permitieron, según la Fiscalía de EEUU, que Los Chapitos garantizaran la operación de su red de narcotráfico en Sinaloa.

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A cambio del respaldo electoral, Rocha Moya habría mantenido reuniones con los hijos de “El Chapo Guzmán”.

El papel de Markitos Toys en la campaña

Markitos Toys, originario de Culiacán, documentaba cotidianamente su vida de lujo y viajes a través de plataformas digitales, lo que le permitió acumular una base masiva de seguidores.

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El youtuber saltó a la fama entre los jóvenes por su excéntrico estilo de vida. IG: markitostoys

Durante el proceso electoral de 2021, él junto con su colectivo “Los Toys”, integrado en ese entonces por youtubers como “El Chiquete”, “Vitolías”, “El Gordo Arce”, “Kevin Castro”, “El Pilotito” y “el Padrinito”, entre otros, promovieron abiertamente en redes sociales su preferencia por Rocha Moya, empleando la frase “Puro Rocha Moya”.

Además, compartieron videos colocando estampas publicitarias en medallones de vehículos en calles de Culiacán, invitando a la ciudadanía a votar por el entonces candidato, al mismo tiempo que le daban publicidad con sus videos que alcanzaban cientos de miles de vistas por día.

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El youtuber y streamer apoyó públicamente al ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Crédito: Redes Sociales

En diversas ocasiones el youtuber ha afirmado que el apoyo al gobernador fue realizado desinteresadamente, sin embargo, internautas han cuestionado este vínculo luego de las acusaciones contra Rocha Moya, porque Markitos Toys ha declarado abiertamente ser amigo Nestor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”.

Esto ha dado pauta a versiones extraoficiales sobre un posible vinculo entre el youtuber junto con la organización criminal y Rocha Moya.

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En el video viralizado, Markitos Toys pregunta: “De Mochis, de Guasave, de Mazatlán, de Sinaloa. ¿Por quién van a votar ustedes? Yo la neta voy a votar. ¿Por quién creen? A ver”.

Mientras que el Gordo Arce responde: “Puro Rocha Moya”.

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Al final del clip, tras intercambiar opiniones sobre el sentido del voto en Sinaloa, Markitos Toys y “El Gordo Arce” cierran la conversación con una frase que resonó entre sus seguidores: “Así es, puro Rocha Moya. Le guste a quien le guste”.

La relación de Markitos Toys con “El Nini” y la defensa pública

El vínculo entre Markitos Toys y Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe de seguridad de Los Chapitos, está documentado públicamente.

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Markitos Toys ha defendido su relación como una amistad personal, desvinculada de actividades criminales.

Tras la detención de El Nini el 22 de noviembre de 2023, Markitos Toys compartió videos llorando y mensajes de apoyo.

Dijo: “¿A poco ustedes no tienen amigos? Uno no decide en qué trabaja un amigo... si es un delito que haya sido su amigo, pues lo pago, no importa. Era un gran amigo mío, sigue siendo”.

La felicitación de Markitos Toys a El Nini, exjefe de seguridad de Los Chapitos, provocó críticas por rendir homenaje a un presunto narcotraficante detenido en Estados Unidos.(Instagram/Sedena)

En marzo de 2025, el creador de contenido publicó una felicitación pública por el cumpleaños de El Nini, en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa.

Además, su hermano Jesús Gail Castro Cárdenas -asesinado en el 2025- gestionó solicitudes para registrar como marcas comerciales los nombres “NINI 09” y “EL NINI” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), con la intención de comercializar ropa y accesorios. El IMPI rechazó ambas solicitudes por considerar que implicaban apología del delito.

La relación con El Nini fue interpretada como evidencia de cercanía con Los Chapitos, aunque Markitos Toys insistió: “Creo que no han sabido diferenciar lo que es una amistad con el trabajo. Yo con mi amigo era una relación de amigos, muchas veces lo he dicho, lo digo una vez más”.

Violencia, volantes y ataques contra la familia Castro

En enero de 2025, volantes lanzados desde avionetas en Culiacán acusaron a Markitos Toys, sus hermanos y otros integrantes de su círculo cercano de ser colaboradores de Los Chapitos.

Los volantes, distribuidos en plena guerra interna entre Los Chapitos y La Mayiza, señalaban no solo vínculos con el narcotráfico, sino también delitos como secuestro, cobro de piso, fraudes inmobiliarios y narcomenudeo.

En esos mismos señalamiento aparece el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Esta campaña de estigmatización coincidió con una serie de ataques violentos: en enero de 2025, la casa de los padres de Markitos Toys fue atacada por hombres armados; días después, dos sucursales de Ranch Roll, restaurante propiedad de su primo conocido en redes como El Toro, fueron incendiadas.

Habitantes de varias zonas de Sinaloa compartió fotografías de los folletos. (@Cristian1to0)

El 28 de marzo de 2025, Gail Castro, hermano de Markitos Toys, fue asesinado en Ensenada, Baja California, durante un ataque armado dentro de un restaurante.

La familia Castro se convirtió no solo en blanco de señalamientos públicos, sino también en víctima directa de la violencia derivada presuntamente del conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa.

La relación pública de Markitos Toys con Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, así como su apoyo abierto a Rubén Rocha Moya durante la campaña electoral, es lo que ha derivado en los cuestionamientos recientes sobre el papel del influencer en la vida política y social de Sinaloa.

Estas conexiones han colocado a Markitos Toys en el centro del debate sobre la influencia de figuras del entretenimiento digital en entornos marcados por la violencia y la colusión entre autoridades y grupos criminales.