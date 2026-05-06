INAH niega demanda por anuncio del Mundial 2026 en la zona arqueológica de Chichén Itzá (REUTERS/Lorenzo Hernández/ FIFA)

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se pronunció respecto a la información difundida el martes 5 de mayo relacionada con la supuesta preparación de una demanda por la presentación del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán.

Fue en el mes de marzo cuando el trofeo del Mundial 2026 estuvo en la zona arqueológica como parte de la gira norteamericana del trofeo oficial de la Copa Mundial de Futbol, el evento incluyó la toma de fotografías del galardón frente al Templo de Kukulcán —conocido también como El Castillo— en la destacada zona arqueológica de la Península de Yucatán.

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El organismo aseguró que no se ha cometido ninguna falta, puesto que la actividad protocolaria se llevó a cabo con el permiso correspondiente, otorgado por el mismo INAH en uso de sus facultades.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emite un comunicado oficial negando la existencia de una demanda por la actividad del Mundial 2026 en la zona arqueológica de Chichén Itzá, Yucatán. (X/ @INAHmx)

El INAH puntualizó que la autorización se emitió bajo estrictos criterios de protección, conservación y supervisión del patrimonio arqueológico, en estricto cumplimiento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. De acuerdo con el comunicado, tanto la Secretaría de Cultura como el INAH respaldaron el evento que se realizó conforme a la normativa vigente y bajo lineamientos que garantizan la integridad del sitio patrimonial.

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“Con relación a información publicada el día de hoy, martes 5 de mayo de 2026, sobre la preparación de una demanda por la presentación del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, Yucatán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) afirma: No se ha cometido ninguna falta, ya que la actividad protocolaria se realizó con el permiso otorgado por el INAH en uso de sus atribuciones y bajo estrictos criterios de protección, conservación y supervisión del patrimonio arqueológico, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos", se lee en el boletín.

Investigadores alistaban demanda contra la FIFA por el uso comercial de Chichén Itzá (REUTERS/Michelle Freyria)

Investigadores alistaban demanda contra la FIFA por el uso comercial de Chichén Itzá

Tras el comunicado emitido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el que se negó la existencia de irregularidades y se descartó la posibilidad de un proceso legal, la demanda que preparaban académicos de la misma institución no será presentada. Inicialmente, estos especialistas tenían previsto denunciar a la dependencia por autorizar a la FIFA y a una marca comercial el uso de Chichén Itzá como escenario publicitario.

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El historiador Felipe Echenique, adscrito al INAH, había calificado la acción como un “uso indebido, fraudulento, del patrimonio arqueológico, porque éste no se puede comercializar”, según declaró el lunes en la Dirección de Estudios Históricos (DEH) del INAH.

Echenique argumentó que se trataba de una apropiación de un bien nacional “que está fuera del comercio, y, al estarlo, es un delito comercializarlo”, y señaló que el director general del INAH, Joel Omar Vázquez, “tendrá que responder”.

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