De Alejandro Flores Cacho a “El Tololoche”: 5 narcopilotos del brazo aéreo del Cártel de Sinaloa

Hasta el momento se ha detenido a dos pilotos aviadores al servicio de los Chapitos. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Diana Toro Díaz, esposa del narcopiloto Alejandro Flores Cacho, fue detenida hace una semana en el aeropuerto Montréal-Trudeau con documentos falsos, lo que ha puesto de nuevo en el radar a su esposo, que sirvió durante años al Cártel de Sinaloa.

Durante años, la red de pilotos del grupo criminal han coordinado el traslado de toneladas de drogas desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos, al servicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

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De ellos, al menos ocho perfiles son los más documentados por las autoridades de México y Estados Unidos: desde militares graduados que pusieron sus habilidades al servicio del narco hasta jóvenes que soñaban con la Fórmula 1 y terminaron aterrizando cargamentos de cocaína en la sierra. Algunos permanecen prófugos, otros fueron extraditados y juzgados, y uno de ellos llegó a sentarse frente a su antiguo jefe para testificar en su contra.

Alejandro Flores Cacho, el arquitecto de la red

(Foto: OFAC)

Alejandro Flores Cacho nació el 26 de marzo de 1963 en el Estado de México. Se graduó como piloto aviador en una escuela militar de la Secretaría de la Defensa Nacional en 1982 y, meses después de obtener su cédula profesional, realizó sus primeros viajes a Colombia, donde el Cártel de Sinaloa mantenía vínculos con el Cártel de Medellín.

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A comienzos de 2002 puso en marcha una red de tráfico en avionetas que operó en México, Venezuela y ocho estados de Estados Unidos. La OFAC lo describe como el hombre que “controla una red multinacional de transporte de drogas en coordinación con los líderes del Cártel de Sinaloa”.

Flores Cacho ha operado bajo al menos cuatro identidades: Alejandro Bolaños Cacho, Abel Robles Valdez, Guillermo Labastida y Alejandro Labastida.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en 2010 a Alejandro Flores Cacho junto con 16 colaboradores y 12 entidades entre México y Colombia. La acción expuso una estructura de pilotos profesionales, escuelas de aviación, hangares y compañías de carga aérea construida para servir a los entonces líderes del cártel. Actualmente este personaje permanece prófugo de la justicia.

Jorge Gustavo Arévalo Kessler, el primer copiloto de la red

El piloto Jorge Gustavo Arévalo Kessler. (Redes sociales)

Jorge Gustavo Arévalo Kessler nació en Heidelberg, Alemania, pero viajó a México para realizar estudios superiores. Obtuvo la nacionalidad mexicana y en 1987 se graduó como piloto aviador en la Escuela Militar de Aviación No. 5, ubicada en Zapopan, Jalisco, según consta en su cédula número 1124254.

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Ascendió al grado de capitán de la Fuerza Aérea Mexicana y manipuló aeronaves de combate antes de entrar a las filas del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con la periodista colombiana Martha Soto en su libro Narcojet: cocaína para el mundo en aviones de lujo. Soto lo describe como un hombre de 1.90 metros de estatura, tez clara, complexión delgada y cabello rubio, que hablaba tres idiomas y era conocido como alguien “pulcro, culto y bien relacionado”.

Antes de abandonar la Fuerza Aérea Mexicana recibió una oferta de Emirates Airlines, de Dubái, pero la rechazó. A partir de 2003 comenzó a transportar droga de Sudamérica para el Cártel de Sinaloa, directamente vinculado a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Una de las aeronaves que usaba era un Aero Commander 1121. Además de pilotear la flotilla del cártel, recibía un pago adicional por ayudar a lavar los recursos que la organización obtenía por cada cargamento.

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Fue uno de los dos pilotos con quienes Flores Cacho inició el tráfico de drogas. Según la acusación H07-272 de la Corte del Distrito Sur de Texas, transportó cocaína desde Venezuela hacia México haciendo escalas en Panamá.

La primera acusación formal en su contra data del 28 de octubre de 2002, cuando piloteó un jet con placas N382AA que aterrizó con 3 millones 151 mil dólares en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de Panamá. Entre diciembre de 2002 y julio de 2003, entregó más de 4 millones 546 mil dólares en ocho estados de Estados Unidos. Entre el 18 de febrero y el 4 de agosto de 2003 realizó cuatro depósitos por un total de 3 millones 922 mil dólares en sucursales del Banco Internacional y la entonces Banca Serfin.

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Fue arrestado el 7 de abril de 2008 en la colonia Juárez de la Ciudad de México por elementos de la Policía Federal. Tenía 44 años. Fue trasladado al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, donde permaneció 22 meses, hasta que fue extraditado a Estados Unidos el 24 de febrero de 2010.

En una corte de Texas enfrentó cargos por delitos contra la salud, asociación delictuosa y lavado de dinero, y fue condenado a 11 años de prisión.

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Mauro Alberto Núñez, “El Jando”, el piloto de Los Chapitos

La sudadera de Mauro 'N' ha dado de qué hablar. |Crédito: SSPC | @foro_militar

Mauro Alberto Núñez, conocido como “El Jando”, “Jandito”, “Janito” o “Jano”, fue el principal piloto de Iván Archivaldo Guzmán Salazar dentro de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Se unió a la organización a los 20 años de la mano de un jefe criminal apodado “El 300”, quien lo instruyó para llevar cargamentos de Sinaloa a Chiapas.

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Volaba bajo, maniobraba con carga pesada y era conocido por su temeridad en aterrizajes complejos. Entre 2015 y 2018 habría aterrizado hasta 600 kilogramos de cocaína y media tonelada de armas en una sola jornada. De joven soñaba con conducir vehículos de Fórmula 1.

Fue responsable de ataques perpetrados el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2024 en localidades de Vascogil y Tamazula, Durango, consideradas refugio de Ismael “El Mayo” Zambada. También habría participado en los Culiacanazos de 2019 y 2023.

En su momento se dijo que la tarea más delicada que le encomendaron Los Chapitos fue relacionada con la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades de Estados Unidos el 25 de julio de 2024. Sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que Núñez hubiera participado físicamente en el traslado, pero confirmó que “es piloto privado y persona de confianza de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, de Iván Archivaldo”.

Fue capturado el 8 de febrero de 2025 tras un enfrentamiento en Culiacán, presuntamente gracias a información de una persona conocida como “La Perris”. Fue entregado a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025 junto a otros 25 narcotraficantes como parte de la cooperación bilateral entre los dos países.

Juan Pablo “El Chuki”, el más joven de la red

Foto: SSPC

Juan Pablo “N”, alias “El Chuki” o “El Chuky”, tenía 26 años cuando fue detenido el 29 de septiembre de 2025 en la zona serrana de Surutato, municipio de Badiraguato, Sinaloa.

El operativo fue ejecutado por el Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano mediante acciones coordinadas por aire y tierra, tras una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en el contexto de la causa penal número 15/23, que investiga delitos de terrorismo, acopio y tráfico de armas.

Identificado como piloto aviador al servicio de Los Chapitos, su detención fue anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como parte de los operativos para debilitar la estructura operativa del grupo criminal en la región serrana de Sinaloa.

Miguel Ángel Martínez Martínez, “El Tololoche”, el testigo que traicionó a El Chapo

Uno de los familiares de Joaquín Guzmán Loera fue asesinado dentro de prisión en pleno año nuevo. (Infobae México/Jovani Pérez)

Miguel Ángel Martínez Martínez, apodado “El Tololoche”, fue piloto del Cártel de Sinaloa entre 1986 y 1998 y contaba con licencia de aviación del estado de Texas.

Sirvió directamente a “El Chapo” Guzmán durante 12 años y fungió como enlace entre la organización mexicana y los cárteles colombianos.

En la corte federal de Brooklyn, durante el juicio contra Guzmán Loera en noviembre de 2018, declaró como testigo de la Fiscalía. Aseguró que “no recibía órdenes de nadie más” que del propio “El Chapo” y reveló que durante su tiempo en la organización el cártel utilizaba al menos 10 aviones al mes para el tráfico de drogas. Describió también cómo en poco tiempo vio crecer al cártel hasta convertirse en una empresa de al menos 200 trabajadores, donde los sobornos a funcionarios podían llegar a 10 millones de dólares cada uno.

En su declaración detalló los vínculos del Cártel de Sinaloa con organizaciones colombianas con las que trabajó directamente: el Cártel de Medellín (con figuras como Los Ochoa, Gonzalo Rodríguez “El Mexicano” y Fernando Galán), el Cártel de Cali, el Cártel del Norte del Valle y el Cártel de Bogotá. Según su testimonio, el reparto de los cargamentos era de 55% para los colombianos y 45% para Guzmán Loera.

Martínez Martínez no era solo piloto: dentro de la organización ocupó múltiples roles. “Fui piloto, luego fui encargado de hablar con los cárteles colombianos, luego recibía los aviones con la droga, almacenaba esa droga, era también el encargado de enviarla a Estados Unidos y de realizar todos los pagos”, declaró en la corte. Enfrentó múltiples amenazas e intentos de asesinato tras aceptar declarar contra su exjefe.