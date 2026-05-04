México

Advierten que campaña “Niña, no madres” de SPINNA podría revictimizar a menores

La protección contra la violencia sexual infantil debe ser responsabilidad del Estado, las instituciones y los adultos, no de las infancias

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Comunidad de Kennedy pide medidas inmediatas contra el abuso sexual infantil en colegios - crédito redes sociales
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Ante la reciente difusión de la campaña “Niñas, no madres”, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC) expresó su profunda preocupación por el enfoque de los mensajes emitidos por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

La organización considera que la estrategia presenta imprecisiones conceptuales que pueden resultar contraproducentes desde perspectivas científicas, psicológicas y de política pública.

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Si bien ADIVAC reconoce la importancia de visibilizar los derechos de la infancia y combatir la violencia sexual, advirtió a través de un comunicado que algunos mensajes de la campaña sugieren que la prevención recae en la capacidad de los menores para otorgar o negar su consentimiento.

Esta premisa contradice la evidencia psicológica actual, la cual sostiene que:

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  • Asimetría de poder: Los menores no poseen la madurez cognitiva ni emocional para consentir en contextos de desigualdad frente a un adulto.
  • Peligro de autoculpación: Al no contextualizar el concepto de consentimiento, se corre el riesgo de que las víctimas sientan que la ausencia de una negativa explícita implica una participación voluntaria, generando procesos de revictimización.
  • Mecanismos de agresión: La asociación destacó que la mayoría de los casos ocurren mediante manipulación, seducción o engaño, y no necesariamente a través de la fuerza física. Estos métodos anulan la capacidad de rechazo de las infancias, por lo que centrar el mensaje en un “decir no” resulta insuficiente y simplista.

Responsabilidad de adultos y el Estado

De acuerdo con ADIVAC, es un error trasladar la carga de la autoprotección a las víctimas. La organización enfatizó que la obligación de prevenir, atender y responder ante la violencia sexual corresponde estrictamente a:

  1. Los adultos del entorno.
  2. Las instituciones públicas.
  3. El Estado en su conjunto.

“Las campañas deben evitar enfatizar conductas esperadas en los menores y dejar claro que la responsabilidad de protección es institucional y social”, señala el organismo.

ADIVAC subrayó la necesidad de que las campañas de comunicación social sean diseñadas por especialistas en psicología infantil, neuropsicología, trauma y políticas públicas. Instó a SIPINNA a que sus mensajes incluyan rutas claras de acción y mecanismos accesibles de denuncia, evitando simplificaciones que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.

¿Cuál es la postura de SIPINNA?

Por su parte, el SIPINNA presentó la campaña “Niñas, no madres” con el objetivo de que la sociedad rechace de forma contundente el embarazo infantil, catalogándolo directamente como un acto de violencia. La estrategia busca activar acciones para detectar y erradicar las condiciones que permiten estas agresiones.

La campaña de SIPINNA es criticada por enfatizar el consentimiento infantil, lo que contradice evidencia psicológica y puede provocar revictimización. | (Crédito: SPINNA)
La campaña de SIPINNA es criticada por enfatizar el consentimiento infantil, lo que contradice evidencia psicológica y puede provocar revictimización. | (Crédito: SPINNA)

La estrategia de SIPINNA se divide en tres fases operativas:

  • Fortalecimiento institucional: Mejora en la atención de denuncias por parte de las autoridades.
  • Activación comunitaria: Trabajo en familias, escuelas y comunidades para crear entornos seguros donde las niñas sean escuchadas y respetadas.
  • Corresponsabilidad masculina: Un llamado a los hombres para romper pactos de silencio y convertirse en agentes activos de cambio contra la violencia de género.

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