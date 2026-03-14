El carisma también se entrena: el método de un experto de Harvard para conectar mejor con los demás

Un estudio de la Universidad de Harvard confirma que el carisma puede aprenderse y desarrollarse mediante habilidades específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desarrollar el carisma puede potenciar el atractivo personal y abrir puertas en los ámbitos social y profesional. Aunque suele considerarse un rasgo innato, la psicología y el análisis de Arthur C. Brooks, profesor de la Universidad de Harvard y experto en bienestar, demuestran que el carisma puede aprenderse y perfeccionarse mediante el desarrollo de habilidades específicas.

El carisma, según estudios científicos y los consejos de Brooks, es un conjunto de competencias sociales que pueden entrenarse deliberadamente. Una influencia positiva sobre los demás surge de la combinación de una fuerte presencia, una comunicación clara y la construcción de confianza personal, factores que permiten destacar tanto en la vida cotidiana como en el entorno profesional.

¿Por qué el carisma se puede entrenar y no es exclusivo de unos pocos?

De acuerdo con la psicología, citada por la revista GQ, el carisma es la capacidad de atraer y ejercer influencia sobre otras personas. Esta cualidad, lejos de ser exclusiva o misteriosa, puede cultivarse a través de la práctica consciente y la mejora de ciertas habilidades sociales.

Según Brooks, existe una relación directa entre carisma y éxito: las personas carismáticas acceden a mejores oportunidades, establecen vínculos sólidos y experimentan un mayor crecimiento profesional y personal.

La investigación de Arthur C. Brooks resalta que el carisma potencia el atractivo personal y facilita el éxito profesional y social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones de Brooks subrayan que el desarrollo del carisma depende de dos competencias principales: la influencia y la capacidad de generar un ambiente de comodidad. La influencia implica proyectar seguridad, confianza y competencia ante los demás.

Por su parte, crear un entorno donde quienes nos rodean se sientan cómodos y seguros fortalece la percepción de carisma. Estos fundamentos, resaltados por GQ, indican que el carisma resulta de la combinación de habilidades comunicativas y una actitud abierta y empática.

Observar a personas carismáticas permite identificar patrones de comportamiento efectivos: captar la atención, mantener la accesibilidad, evitar la teatralidad y no buscar el protagonismo de manera forzada. Brooks recomienda analizar estos comportamientos y adaptarlos con autenticidad, en vez de imitar superficialmente.

Claves prácticas para potenciar el carisma

Entre los consejos de Brooks destaca la importancia de centrar la atención en los demás, practicar la escucha activa y mostrar un interés genuino en las conversaciones. Preguntar, escuchar atentamente y lograr que la otra persona se sienta valorada son prácticas recomendadas por GQ para aumentar el carisma.

Practicar la escucha activa, mantener la presencia en las interacciones y mostrar interés genuino son estrategias recomendadas para potenciar el carisma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la presencia completa en cada conversación resulta esencial. Apartar distracciones, como el teléfono móvil, y participar activamente en el diálogo incrementa la percepción de carisma. El lenguaje corporal refuerza este efecto: una sonrisa natural, el contacto visual adecuado y el uso frecuente del nombre propio de la otra persona contribuyen a generar cercanía y confianza.

La claridad en la comunicación es otro aspecto fundamental. Brooks enfatiza que expresar ideas de manera sencilla y segura ayuda a transmitir confianza. Prepararse bien para hablar en público o intervenir en una reunión permite dominar el tema y proyectar una presencia profesional sólida. Además, recomienda alinear el lenguaje verbal y el no verbal para asegurar coherencia y autenticidad.

La empatía también desempeña un papel central. Mostrar comprensión por las emociones y necesidades de los demás fortalece la conexión y contribuye al desarrollo de relaciones interpersonales más profundas. Brooks sugiere practicar la validación emocional y mantener una actitud abierta ante puntos de vista diferentes.

El impacto del carisma en el éxito profesional y personal

El carisma representa una ventaja significativa en el ámbito laboral. Una actitud segura y una presencia consolidada facilitan la construcción de relaciones sólidas, la atracción de nuevas oportunidades y el avance en la carrera profesional.

Expresar ideas de manera clara y segura, así como cuidar el lenguaje corporal, refuerza la percepción de competencia y confianza personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Brooks, citado por GQ, el impacto del carisma se extiende al plano personal, donde favorece el establecimiento de vínculos duraderos y estimula el crecimiento individual.

La comunicación eficaz y la confianza personal refuerzan la influencia social y mejoran la imagen pública. Sentirse seguro es clave para alimentar el carisma: elegir ropa cómoda que refleje la personalidad, practicar afirmaciones positivas y adoptar posturas corporales abiertas contribuyen a mejorar la percepción que los demás tienen y a influir positivamente en las relaciones cotidianas.

Brooks también destaca la importancia de la autenticidad: las personas más carismáticas suelen ser aquellas que se muestran coherentes entre lo que piensan, sienten y expresan. La constancia en la aplicación de estas prácticas puede transformar la interacción social, ampliar la red de contactos y abrir nuevas oportunidades en distintos ámbitos de la vida.

En definitiva, el carisma no es un privilegio reservado a unos pocos, sino un conjunto de habilidades y actitudes que cualquier persona puede incorporar y perfeccionar con intención y práctica, respaldado por la psicología contemporánea y la experiencia de especialistas como Arthur C. Brooks y fuentes como la revista GQ.