Destacan que Tren México-Querétaro es el primero en Latinoamérica con un modelo europeo que garantiza mayor seguridad

El Tren México-Querétaro-Irapuato será el primero en contar, por primera vez en Latinoamérica, con un modelo europeo que eleva los estándares de seguridad y eficiencia en el transporte ferroviario, afirmó en entrevista con Infobae México, Gabriel Fernández Ayala, Director de Smartcities de SONDA México. (Jesús Avilés / Infobae México)

En los últimos años, el gobierno de México ha realizado inversiones importantes en la red ferroviaria con el objetivo de reactivar rutas que han sido de gran importancia para la competitividad regional y nacional pero que por muchos años, dejaron de recibir modernización.

El Tren México-Querétaro y el Querétaro-Irapuato es uno de los proyectos prioritarios del gobierno mexicano en la red ferroviaria. Su objetivo es conectar la Ciudad de México con Querétaro, Irapuato y otros puntos estratégicos.

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El Tren México-Querétaro-Irapuato será el primero en contar, por primera vez en Latinoamérica, con un modelo europeo que eleva los estándares de seguridad y eficiencia en el transporte ferroviario, pues permitirá evitar accidentes y mejorar la marcha de los trenes.

“Es de los primeros que hacemos a nivel Latinoamérica”, afirmó en entrevista con Infobae México, Gabriel Fernández Ayala, Director de Smartcities de SONDA México.

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Compartió detalles sobre las mejoras y la modernización con la que contará el tren México-Querétaro-Irapuato y el funcionamiento de estas nuevas tecnologías.

Modelo europeo en el Tren México-Querétaro-Irapuato

Se trata del sistema European Train Control System (ETCS), el cual garantiza, de acuerdo a Gabriel Fernández, que en las decisiones críticas durante la conducción, por ejemplo, un frenado de emergencia, exista un respaldo automatizado capaz de intervenir en caso de riesgo. De esta manera, se agrega una capa de seguridad.

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“Es un estándar de comunicación o señalización ferroviaria que se tienen en Europa”, explicó Fernández. Este sistema estandariza la señalización y comunicación a lo largo de la vía, permitiendo que los trenes sean monitoreados y controlados en tiempo real desde un centro de control.

La seguridad es uno de los pilares principales del nuevo tren México-Querétaro. El sistema europeo ETCS introduce sensores y balizas a lo largo de toda la vía que informan en tiempo real sobre la velocidad, las curvas y las condiciones del trayecto. Esta tecnología permite actuar de inmediato ante cualquier situación de riesgo.

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Esta será la ruta del tren de pasajeros CDMX-Querétaro. (Gobierno de México)

Gabriel Fernández Ayala explicó que el sistema puede frenar por el conductor o tomar decisiones de velocidad en zonas donde hay curvas peligrosas o cuando se acerca una estación. Esta función reduce la posibilidad de accidentes y protege tanto a los pasajeros como a la carga que lleve el tren, si es el caso.

“El sistema puede frenar por el conductor o tomar decisiones de velocidad”, explicó Gabriel, sin embargo, enfatizó que este sistema no sustituye a los conductores, pero sí brinda una capa de seguridad adicional.

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“No vienen a sustituir, vienen a complementar”, y reiteró que el conductor sigue estando presente, solo que ahora cuenta con un respaldo tecnológico.

Contar con estos sistemas es importante porque vuelven más efectivos los flujos, en el sentido de que tenemos comunicaciones más efectivas en cuanto a traslados. Además, en temas de seguridad, porque estos sistemas son en pro de los usuario (o en el caso de transporte), explicó el directivo de SONDA.

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Mayor seguridad en traslados

La reciente preocupación por la seguridad ferroviaria en México creció después del accidente en el Tren Interoceánico de Oaxaca, ocurrido en 2025, el cual dejó 13 personas fallecidas y cerca de 100 heridas, de las cuales varias se reportaron como graves.

Este hecho resaltó la importancia de contar con sistemas que prevengan este tipo de situación y ofrezcan respuestas automáticas ante emergencias.

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El modelo europeo adoptado en el Tren México-Querétaro-Irapuato responde a esa necesidad, pues al contar con una señalización avanzada y centros de control que supervisan cada tren en tiempo real, se busca reducir al mínimo la posibilidad de incidentes.

Gabriel Fernández resaltó que la ciencia busca la mejor tecnología para el pueblo de México “y para la infraestructura y son estas nuevas licitaciones en estos nuevos proyectos donde estamos poniendo la punta de lanza en la tecnología para implementar proyectos de esta envergadura”.

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Agregó que no solo cuentan con el sistema de señalización, “también hay un sistema de telecomunicaciones que estamos poniendo atrás”.

Este proyecto puede representar un ejemplo de cómo la innovación puede ayudar a evitar que se repitan situaciones como la ocurrida en Oaxaca, ofreciendo una alternativa más segura para pasajeros y operadores.

El avance del Tren México-Querétaro demuestra cómo la adopción de tecnología internacional puede transformar la infraestructura local y elevar los estándares de seguridad para millones de mexicanos.

“Es un estándar de comunicación o señalización ferroviaria que se tienen en Europa”, explicó Gabriel Fernández sobre el modelo europeo implementado en los trenes de México. (Redes Sociales SONDA)

SONDA México es una de las empresas que ganó la licitación pública internacional convocada por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTPI) para encargarse del diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de los trenes México-Querétaro y el Querétaro-Irapuato.

Es una empresa chilena que cuenta con más de 50 años en el mercado. En México, lleva más de 20 ofreciendo servicios. Su función es ser integrador de tecnología, es decir, reúne diferentes soluciones y las transforma o las adapta a lo que una empresa necesita. Ese es su papel en los trenes México-Querétaro y Querétaro-Irapuato

Con el modelo europeo que SONDA México implementará, el país da un paso firme hacia el futuro del transporte ferroviario. Como destacó Gabriel Fernández Ayala, “la tecnología tiene que mejorar la vida de las personas y asegurar que viajen en una vía con los parámetros de seguridad que van a asegurar su seguridad”.