Economía

Caputo elogió a una heladería argentina que conquista mercados globales: cuál es el producto que arrasa en ventas

Tras cuadruplicar su volumen de negocios en solo 12 meses, la firma liderada por la familia Fenoglio ahora ejecuta una inversión un millón de euros en Valencia

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ministro de Economía, Luis Caputo, elogió una heladería y chocolatería argentina que conquista mercados globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los snacks congelados más conocidos de la Argentina vendió 100 millones de potes el año pasado en el mundo. Se trata de Franuí, la marca detrás de la reconocida frambuesa bañada en chocolate que nació en la Patagonia en la chocolatería Rapanui en 2013 pero que, en poco tiempo, ganó presencia en más de 50 mercados alrededor del mundo.

Este crecimiento récord, que cuadruplicó los 25 millones comercializados en 2024, fue destacado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien elogió a Diego Fenoglio como un ejemplo de los empresarios que ganan mercados internacionales. “Felicitaciones Diego Fenoglio. Otro empresario que aprovecha la estabilidad económica para mejorar su empresa y ganar mercados”, reaccionó el funcionario en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Luis Caputo felicitó a Diego Fenoglio por la venta de más de 100 millones de potes de Franuí en 2025
Luis Caputo felicitó a Diego Fenoglio por la venta de más de 100 millones de potes de Franuí en 2025

La expansión fue posible a partir de una estrategia de “plantas espejo”, con polos productivos en Argentina y España que garantizan estándares de calidad y aseguran el abastecimiento global. Mientras desde la planta de Franuí en Pilar se abastecen los mercados de Cono Sur, México y Estados Unidos, el centro industrial de Alcàsser, en Valencia, es el eje logístico que permite enviar productos a Europa, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía.

Recientemente, la CEO de la compañía, Leticia Fenoglio -hija de Diego, el fundador de la empresa- comunicó la adquisición de un terreno lindante a la planta de Alcàsser, en Valencia, con una inversión de un millón de euros para ampliar la infraestructura logística. La ampliación permitirá incrementar el número de muelles de carga, agilizando los despachos a los más de 40 destinos internacionales coordinados desde la filial española.

PUBLICIDAD

Además, según había advertido la empresaria a fines del año pasado en diversas apariciones mediáticas, la compañía ya prevé una próxima inversión de 16 millones de euros para 2026 destinados a nuevas líneas productivas y a la construcción de un centro logístico de escala europea.

Leticia Fenoglio - Franuí . Rapanui
Tras alcanzar el hito de 100 millones de unidades vendidas en 2025, Rapanui consolida su modelo de "plantas espejo" en Pilar y Valencia para abastecer a 57 países

Hoy Rapanui emplea a más de 1.500 personas y opera en 57 países, con exportaciones tanto a mercados tradicionales como a destinos emergentes. Entre los destinos de las tradicionales frambuesas cubiertas de chocolate, se encuentran Francia, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Israel, Marruecos, China, Australia, Grecia y Suiza, así como en países menos tradicionales para exportaciones argentinas, entre ellos Moldavia y Rumania. Actualmente, a nivel mundial, se consumen unas 39 toneladas de Franuí por día.

La historia de Rapanui tiene sus raíces en la inmigración italiana de la posguerra. Aldo Fenoglio, quien durante gran parte de su vida se dedicó a la producción de trufas y bombones siguiendo una tradición ancestral transmitida de generación en generación, debió abandonar Turín ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Tras desembarcar en la Argentina junto a su mujer, Inés, el europeo fundó en 1948 Tronador, la primera chocolatería y heladería artesanal de Bariloche, establecimiento que más tarde pasaría a llamarse Chocolates Fenoglio.

En redes circuló que las fresas con chocolate, habían sido la causa de la muerte de las menores de edad - crédito Franuí/Linkedin
Con una inversión de un millón de euros ya en marcha para logística, la compañía prevé desembolsar otros 16 millones de euros en 2026 para sumar nuevas líneas productivas

En 1996, su hijo Diego impulsó un cambio de concepto y creó Rapanui. Si bien el negocio continuó con el legado familiar, lo hizo bajo una visión innovadora que permitió transformar un producto perecedero como la frambuesa de la Patagonia en un snack masivo y fácil de exportar, gracias al uso del congelado y a la cobertura de doble chocolate. Esta evolución llevó a la firma a consolidar una fuerte presencia local, con locales emblemáticos en la calle Mitre, la base del Cerro Catedral y el aeropuerto de Bariloche, además de sus sucursales en Buenos Aires.

Desde el nacimiento del Franuí en 2013, la empresa no solo introdujo un producto, sino que inventó una nueva subcategoría de “snacks de fruta congelada” que estaba ausente hasta entonces en las góndolas internacionales. Lo que comenzó como una tradición de exquisiteces finas en el Piamonte italiano se convirtió, décadas más tarde, en un modelo de exportación de valor agregado que hoy compite en los principales mercados del mundo.

Temas Relacionados

franuírapanuicaputoexportacionesnegociosúlitmas noticiasFenoglio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inflación de abril: según un estudio privado, en el Gran Buenos Aires fue del 2,4 por ciento

Es un punto porcentual menos que en marzo. Ayudó mucho la desaceleración de los rubros “Educación” y “Alimentos y bebidas”. Es la primera desaceleración en 11 meses, pero en mayo incidirá el aumento del impuesto a los combustibles. Qué dijo Milei

Inflación de abril: según un estudio privado, en el Gran Buenos Aires fue del 2,4 por ciento

Combustibles: ventas en baja, el pacto de “paz” y la suba de impuestos ponen presión sobre los precios en los surtidores

Mientras Vaca Muerta alcanza nuevos niveles de eficiencia y producción, el mercado interno oscila por la influencia del barril Brent y la carga fiscal que lleva la nafta súper por encima de $2.000 en la Ciudad de Buenos Aires

Combustibles: ventas en baja, el pacto de “paz” y la suba de impuestos ponen presión sobre los precios en los surtidores

La nueva pirámide social argentina: cómo consume el sector que concentra el 34% de la riqueza

El 6% más rico de la población reúne 2,8 millones de personas y concentra más de un tercio de la riqueza nacional. Un estudio privado mostró cómo vive, viaja, invierte y consume un segmento cada vez más visible dentro de la sociedad

La nueva pirámide social argentina: cómo consume el sector que concentra el 34% de la riqueza

Pese a la caída del consumo interno, marcas internacionales llegan a la Argentina con planes de largo plazo

Amplían su presencia en el mercado impulsadas por la flexibilización de importaciones, aunque las ventas minoristas acumulan once meses consecutivos de descenso. Cuatro claves de cómo y por qué lo hacen

Pese a la caída del consumo interno, marcas internacionales llegan a la Argentina con planes de largo plazo

Las condiciones de vida mejoraron para 7,1 millones de personas y se deterioraron para 5,2 millones

Una parte importante de la población manifestó en el segundo semestre de 2025 avances en calidad habitacional y acceso a agua, mientras un grupo menor enfrentó retrocesos, según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec

Las condiciones de vida mejoraron para 7,1 millones de personas y se deterioraron para 5,2 millones
DEPORTES
Boca Juniors empata contra Central Córdoba en busca de quedarse con el liderazgo de su zona en el Torneo Apertura

Boca Juniors empata contra Central Córdoba en busca de quedarse con el liderazgo de su zona en el Torneo Apertura

Tras culminar 10° en la carrera Sprint, Colapinto afrontará la clasificación del GP de Miami de la Fórmula 1: horario y TV

Se definen los clasificados a los octavos de final del Apertura: así están las posiciones del torneo y la Tabla Anual

Así quedaron las posiciones de la Fórmula 1 tras la victoria de Norris en la Sprint de Miami: la caída de Alpine en la tabla

Olivier Giroud: del dolor de la Eurocopa 2016 a la gloria del Mundial 2018 con Francia

TELESHOW
La espectacular fiesta pre wedding de Cande Ruggeri y Nico Maccari: dresscode especial y decoración de ensueño

La espectacular fiesta pre wedding de Cande Ruggeri y Nico Maccari: dresscode especial y decoración de ensueño

Calu Rivero está en Río de Janeiro para ver el concierto de Shakira: “Una emoción”

Las fotos de la velada romántica de Sabrina Rojas y José Chatruc en Brasil: “Mi cita”

Soledad Silveyra recordó cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni: “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores”

Wanda Nara sorprendió al revelar qué experiencia jamás vivió en sus viajes

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: Abinader reconoce a figuras clave del sector laboral en la primera entrega del Premio al Mérito

República Dominicana: Abinader reconoce a figuras clave del sector laboral en la primera entrega del Premio al Mérito

Antinarcóticos de Guatemala erradica más de 87 mil matas de marihuana en un operativo en Petén

Aerolínea japonesa y Boeing inspeccionan principal aeropuerto de Panamá para evaluar vuelo desde Tokio

Récord de ballenas grises muertas en la costa oeste de EEUU alarma a científicos durante la migración de 2026

Dónde ver el Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1 y a qué hora es la carrera este domingo