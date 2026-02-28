México

¿Recibiste tu primer salario? Así puedes organizar tus gastos y comenzar a ahorrar

Crear un fondo de emergencia que es útil ante imprevistos o para iniciar un hábito de ahorro

Primer sueldo. Foto: La Razón
Primer sueldo. Foto: La Razón

Si estás comenzando en tu primer empleo, es fundamental que aprendas a administrar el dinero que recibes, ya que esto te permitirá hacer rendir tus recursos y, con el tiempo, crear un fondo de emergencia que te será útil ante imprevistos o al iniciar un hábito de ahorro.

Para empezar, lo esencial es elaborar una lista con todos tus ingresos. Anota tus ganancias y cualquier apoyo adicional que recibas; tener claridad sobre cuánto dinero entra en tus manos cada periodo es el punto de partida para una buena organización .

Una vez que tengas tus percepciones claras, debes hacer otra lista con tus gastos más necesarios. Aquí entran los conceptos básicos que te permiten cubrir lo esencial en tu día a día, como la comida, el transporte, los medicamentos y los productos de higiene personal.

Después de identificar los pagos indispensables, continúa con aquellos que no son estrictamente necesarios, como el taxi ocasional, los cafés semanales, los pasatiempos o salidas con amigas y amigos. Ser realista con estos egresos te ayudará a evitar preocupaciones al final del mes.

Con tus listas de ingresos y gastos completas, el siguiente paso es restar los costos totales a tus remuneraciones. Si al hacer este cálculo te sobra dinero, puedes empezar a pensar en iniciar un ahorro o fortalecer tu fondo de emergencia.

Si, por el contrario, te falta dinero, es momento de revisar en qué puedes ajustar tus gastos. Reducir en pasatiempos o salidas frecuentes, eliminar suscripciones que no utilizas o cuidar los llamados “gastos hormiga”, como snacks o compras impulsivas, son estrategias que pueden marcar una diferencia significativa.

Primer sueldo. (Freepik)
Primer sueldo. (Freepik)

Recomendaciones para mejorar la salud financiera

Comparar precios es una forma eficaz de ahorrar en tus compras cotidianas. Por ejemplo, al comprar cosméticos o productos de higiene femenina, comparar opciones puede ayudarte a gastar menos sin sacrificar calidad. Además, opciones como la ropa de segunda mano en tiendas de saldos pueden ofrecer buenas oportunidades para reducir tus gastos.

Si para ti es importante mantener una o varias suscripciones a plataformas de streaming, es recomendable buscar planes compartidos con familiares o amistades, lo que te permite disminuir costos al dividir el gasto.

Finalmente, si aún no puedes pagar una mensualidad de gimnasio, por ejemplo, puedes considerar espacios comunitarios o deportivos con costos menores.

En resumen, cuidar tu salud financiera no se logra de la noche a la mañana, pero dar pequeños pasos y aplicar estos consejos poco a poco te ayudará a identificar qué gastos puedes recortar y a construir hábitos que te permitan vivir de manera más tranquila con tus ingresos.

