México

Tras balacera en Teotihuacán, INAH niega recorte a presupuesto de seguridad

La institución señala que los recursos asignados para el 2026 superan a los del año anterior

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La cifra destinada a servicios de seguridad asciende a 296.7 millones de pesos, superando los recursos del año anterior. REUTERS/Henry Romero
La cifra destinada a servicios de seguridad asciende a 296.7 millones de pesos, superando los recursos del año anterior. REUTERS/Henry Romero

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) afirmó que el presupuesto destinado a la seguridad en zonas arqueológicas y museos bajo su resguardo aumentó este año.

Para 2026 se dispone de 296.7 millones de pesos en servicios de vigilancia, cifra superior a los recursos autorizados para 2025, según un comunicado oficial difundido por el INAH el 22 de abril tras la balacera registrada en Teotihuacán.

La institución confirmó que a partir de este 22 de abril (día en que se reabrió Teotihuacán luego de los hechos violentos) se refuerzan los protocolos de seguridad con personal especializado y en colaboración con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Teotihuacán recibió 30 millones de pesos para mejorar sus servicios, incluida la seguridad

La Zona Arqueológica de Teotihuacán recibió una inversión de 30 millones de pesos enfocada en mejorar la infraestructura de atención a visitantes. REUTERS/Henry Romero
La Zona Arqueológica de Teotihuacán recibió una inversión de 30 millones de pesos enfocada en mejorar la infraestructura de atención a visitantes. REUTERS/Henry Romero

El INAH detalló que este año la Zona Arqueológica de Teotihuacán recibió una inversión de 30 millones de pesos destinada a mejorar su infraestructura de servicios para visitantes. Entre las acciones implementadas destaca la incorporación de arcos de seguridad en sus cinco accesos y el fortalecimiento de la atención al público.

Sindicato del INAH responsabiliza a “años de desatención presupuestal al sector cultura” por la balacera en Teotihuacán

El Sindicato Nacional de Restauradores del INAH atribuye el ataque en Teotihuacán al recorte presupuestal en cultura y al deterioro de condiciones laborales. REUTERS/Luis Cortes
El Sindicato Nacional de Restauradores del INAH atribuye el ataque en Teotihuacán al recorte presupuestal en cultura y al deterioro de condiciones laborales. REUTERS/Luis Cortes

Este comunicado del Instituto se da luego de que el Sindicato Nacional de Restauradores del INAH responsabilizara al recorte presupuestal en cultura por el ataque registrado el pasado 20 de abril en la Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán, donde personas de distintas nacionalidades murieron o resultaron heridas.

En un comunicado difundido el 22 de abril en sus redes sociales, el sindicato advirtió que los hechos no son aislados, sino resultado directo de años de abandono presupuestal y deterioro laboral en la operación de zonas patrimoniales del país.

El sindicato señaló que la reducción sistemática del presupuesto a la cultura ha dejado a sitios como Teotihuacán con menos plazas de custodia, equipos de revisión retirados o fuera de servicio y áreas de mantenimiento sin insumos básicos.

Destacó la organización que “la operación cotidiana de los sitios se sostiene con menos personal, con menos herramientas y en condiciones que se deterioran año con año”, lo que deriva en una seguridad insuficiente tanto para visitantes, como para trabajadores y comunidades aledañas.

La organización sindical subrayó que estos factores se reflejan no sólo en la vulnerabilidad frente a hechos de violencia, sino también en el desgaste de las condiciones laborales y en la incapacidad para proteger el patrimonio cultural y la vida de las personas.

Advierten que los recortes afectan directamente a custodios, restauradores, personal de limpieza, vigilancia, investigación y servicios, cuyo trabajo resulta inviable si no cuentan con recursos, equipo y estabilidad laboral.

La violencia en zonas patrimoniales obedece a un deterioro estructural y colectivo de acuerdo con el sindicato

La violencia en sitios patrimoniales refleja una crisis colectiva y la normalización del desprecio hacia la vida y el acervo cultural, de acuerdo con el sindicato. (Infobae-Itzallana)
La violencia en sitios patrimoniales refleja una crisis colectiva y la normalización del desprecio hacia la vida y el acervo cultural, de acuerdo con el sindicato. (Infobae-Itzallana)

En su posicionamiento oficial, el sindicato aboga por no reducir el debate a la presencia de arcos detectores o despliegues policiales. Aseguran que la violencia vivida el 20 de abril en Teotihuacán representa también la normalización de la agresión y el desprecio por la vida, producto de “lo que como sociedad hemos permitido avanzar.

La organización insiste en que el cuidado de la herencia cultural y de las personas son asuntos inseparables. Afirma que ese tejido comunitario “se construye, se deja romper, o se reconstruye colectivamente. En este sentido, el sindicato sostiene que la responsabilidad de las autoridades federales no solo es reponer el equipo de seguridad, sino garantizar las condiciones estructurales que hagan viable el trabajo de los sectores que resguardan la cultura nacional.

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