Latinos en California impulsan la economía mientras persisten las desigualdades en salario, vivienda, educación y salud

Un reciente informe advierte que millones de trabajadores enfrentan obstáculos para acceder a mejores oportunidades y servicios, pese a su papel central en la economía estatal (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Los latinos en California representan el 39% de la fuerza laboral estatal, con 7,8 millones de trabajadores, y continúan enfrentando brechas en salarios, acceso a vivienda, educación y salud que condicionan el futuro económico conjunto de la región.

Según el informe del instituto académico UCLA Latino Policy and Politics Institute (LPPI) publicado en marzo de 2026, el cierre de estas desigualdades será clave para modificar el panorama estatal en las próximas décadas.

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Entre los datos que revela el informe citado por la UCLA, el autoempleo entre la comunidad latina creció un 44% desde 2008, llegando a cerca de 807.000 personas, superando el ritmo observado entre la población no latina.

No obstante, los ingresos de los empresarios latinos son en promedio un 38% menores y la mayoría dirige negocios no incorporados, lo que limita el acceso a capital y restringe las oportunidades de expansión.

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El crecimiento del autoempleo entre la población latina refleja dinamismo, aunque las ganancias y el acceso a recursos siguen siendo inferiores respecto a otros grupos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo el 45% de los hogares latinos es propietario de su vivienda, en comparación con el 60% de los hogares no latinos, lo que evidencia barreras en la construcción de riqueza y estabilidad a largo plazo.

Además, los latinos tienen tres veces más probabilidad de carecer de seguro médico en relación con los no latinos —un 12% frente a 4%—, cifra que asciende al 30% en el caso de los no ciudadanos, según el mismo informe del UCLA Latino Policy and Politics Institute (LPPI).

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El acceso a la propiedad marca una diferencia clave en la estabilidad familiar, pero menos de la mitad de los hogares latinos logra alcanzar este objetivo en California (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las desigualdades estructurales frenan el potencial de millones

La brecha educativa continúa siendo un desafío: solo el 22% de los latinos entre 25 y 34 años tiene título universitario, frente al 54% de la población no latina en el mismo rango de edad, de acuerdo con el instituto académico UCLA Latino Policy and Politics Institute (LPPI).

Aunque la tasa de participación de hombres y mujeres latinas en el mercado laboral es alta, la diferencia salarial persiste: el salario medio de las mujeres latinas es de USD 18 por hora, mientras que los hombres no latinos obtienen en promedio USD 35 por hora.

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En términos de empleo y riesgo tecnológico, una tercera parte de los hombres latinos y más de una cuarta parte de las mujeres latinas trabajan en empleos etiquetados como de alto riesgo frente a la automatización; esto representa una proporción que duplica la de los trabajadores no latinos, según la UCLA.

La incorporación de nuevas tecnologías en sectores como el comercio ha dejado a muchas trabajadoras latinas fuera del mercado laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito ambiental, el informe del UCLA Latino Policy and Politics Institute (LPPI) indica que los vecindarios latinos, por su ubicación, presentan niveles más altos de contaminación, mayor cercanía a zonas peligrosas y una mayor exposición a temperaturas extremas.

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Se proyecta que para mediados del siglo XXI estos barrios tendrán casi 20 días más de calor extremo al año en comparación con los barrios de población blanca no latina, incrementando los riesgos para la salud.

La exposición a condiciones ambientales adversas y la falta de servicios adecuados afecta la calidad de vida de numerosas familias en zonas vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empleo y bienestar: esfuerzos y nuevos retos

El informe del instituto académico UCLA Latino Policy and Politics Institute (LPPI) resalta que la situación de la población latina supone no sólo un tema de equidad, sino también de impacto para la estructura económica estatal.

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Rodrigo Dominguez-Villegas, director de investigación de UCLA Latino Policy and Politics Institute (LPPI), enfatizó: “California depende de cerrar estas brechas de oportunidad. Los latinos impulsan el crecimiento de la fuerza laboral y el emprendimiento. No enfrentar estos desafíos podría derivar en menor crecimiento, más inestabilidad habitacional y una ampliación de la brecha de riqueza”.

Amada Armenta, directora de UCLA Latino Policy and Politics Institute (LPPI), señaló que a pesar de que muchas familias latinas cumplen con todas las exigencias del sistema, siguen enfrentando obstáculos significativos, afirmando: “Muchas familias latinas hacen todo correctamente y aun así enfrentan barreras que dificultan su avance. Estas dificultades se han forjado a lo largo de diversas generaciones”.

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La senadora Lena Gonzalez, presidenta del Caucus Legislativo Latino de California, remarcó en el informe recogido por la UCLA que los latinos “son fundamentales para la economía y la vida comunitaria de California, aunque muchos todavía sufren desigualdades en educación, salud, vivienda y empleo”.

Desde la legislatura estatal, Lena Gonzalez impulsa políticas para reducir la brecha de oportunidades que afecta a la comunidad latina en California (@senatorgonzalez)

El centro de estudios Pew Research Center señala que en 2024 los latinos representaban el 41% de la población de California, proporción que, según las proyecciones, se mantendrá estable hasta 2070.

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En respuesta a la continuidad de la desigualdad salarial, el gobierno californiano promulgó en 2026 dos leyes, SB-642 y SB-464, destinadas a reforzar la igualdad de ingresos entre géneros y mejorar los sistemas de informes salariales.

Dominguez-Villegas puntualizó en el informe que será preciso un monitoreo y evaluación rigurosos para medir el impacto real de estas medidas.