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Chicharito adelanta cuándo dará a conocer su nuevo equipo

Javier Hernández prepara su regreso a las canchas y da pista sobre lo que podría ser su destino

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(Foto: Instagram/lagalaxy)
Javier Hernández prepara su regreso a las canchas y da pista sobre lo que podría ser su destino. (Foto: Instagram/lagalaxy)

Javier “Chicharito” Hernández dio a conocer en una dinámica de Instagram, donde los fans pueden dejar preguntas para que las responda, la fecha en la cual dará a conocer su nuevo equipo.

Ante la consulta de uno de sus seguidores sobre qué equipo será el destino de la leyenda de la selección nacional, el goleador respondió que aún no puede revelarlo pero prometió anunciarlo en julio.

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El misterio genera revuelo entre sus seguidores, que especulan sobre un posible regreso a la cancha, después de su participación durante este verano en la cadena de FOX Sports Estados Unidos para el Mundial 2026, donde participará como analista a lado de figuras como Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic.

Pistas sobre su regreso a las canchas

(Reuters/Craig Brough)
(Reuters/Craig Brough)

Javier “Chicharito” Hernández mantiene viva la llama en redes sociales, soltando pistas sobre un posible regreso a las canchas.

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En recientes videos , el histórico goleador de la Selección Mexicana dejó claro que no contempla el retiro: “Ni madr..s que me voy a retirar”, declaró, prometiendo novedades sobre su destino en Instagram.

Los rumores lo vincularon con el Atlante, recién equipo incorporado a la Liga MX—, pero Miguel “El Piojo” Herrera, flamante DT de los Potros de Hierro, lo desmintió rotundamente en su presentación.

Posiblemente, Javier Hernández puso como fecha para el anuncio en julio después de su participación como comentarista en el Mundial del 2026 para Fox Sports Estados Unidos.

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