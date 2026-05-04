México

Beto Cuevas canta tras sismo en CDMX y convierte evacuación en momento viral

El cantautor chileno tomó su guitarra y ofreció una interpretación improvisada que cambió la tensión por asombro

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Un video documenta al músico Beto Cuevas tocando una guitarra acústica al aire libre en la Ciudad de México. El artista está sentado junto a otro hombre que también sostiene una guitarra. Un cono de tráfico naranja se observa cerca. Esta actuación improvisada tuvo lugar durante una evacuación posterior a un sismo en la ciudad. La filmación captura el momento en que el artista interpreta música ante personas presentes en el lugar.

El sismo que sorprendió la mañana en la Ciudad de México dejó una escena inesperada que rápidamente se volvió viral: Beto Cuevas tomó su guitarra en plena evacuación y ofreció una interpretación improvisada que cambió la tensión por asombro entre quienes se encontraban en la zona.

Todo ocurrió alrededor de las 9:15 horas, cuando la alerta sísmica activó los protocolos de desalojo en distintos puntos de la capital.

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El exlíder de La Ley se encontraba en las instalaciones de Exa FM, en la colonia Anzures, donde tenía programada una entrevista con el locutor Jesse Cervantes como parte de la promoción de su próximo concierto en el Lunario del Auditorio Nacional.

Antes de iniciar la conversación, el movimiento telúrico obligó a evacuar el edificio. Cuevas, quien ha mostrado familiaridad con este tipo de situaciones en México, salió junto al equipo de la estación y otras personas que se encontraban en el lugar.

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Interpretación de Beto Cuevas se vuelve viral

Mientras esperaban la autorización para regresar, el cantante decidió romper la tensión de una manera poco habitual. Con guitarra en mano y acompañado por uno de sus músicos, comenzó a tocar los primeros acordes de “Enjoy the Silence”, tema emblemático de Depeche Mode.

La escena no pasó desapercibida. Personas que también habían sido desalojadas de edificios cercanos se acercaron al reconocer al intérprete de “Aquí”.

Un hombre barbudo con gorra negra, gafas de sol y camisa oscura toca una guitarra acústica con su mano derecha mientras es grabado por un teléfono móvil en primer plano
Beto Cuevas tomó su guitarra y ofreció una interpretación improvisada que cambió la tensión por asombro. (Pablo Chagra: X)

En cuestión de minutos, varios asistentes sacaron sus teléfonos para registrar el momento, que combinó la incertidumbre del sismo con una actuación espontánea en plena vía pública.

El gesto de Cuevas generó una reacción inmediata en redes sociales, donde usuarios destacaron su actitud ante la emergencia y la forma en que transformó un episodio de alerta en un instante de conexión con el público. Algunos calificaron la escena como un “concierto inesperado”, mientras otros subrayaron la calma que transmitió durante la situación.

Sismo de magnitud 5.6 registrado en Oaxaca; se siente en CDMX
Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México. (Infobae/Jenifer Nava)

Su presentación en el Lunario

El cantante chileno se encuentra en México debido a su presentación programada esta semana en el Lunario, un show que forma parte de su agenda promocional en el país. Su aparición improvisada tras el sismo terminó por convertirse en uno de los momentos más comentados del día, al mostrar una faceta cercana y espontánea ante un contexto de tensión.

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