México

Alertan sobre nueva onda de calor en CDMX de martes a viernes: temperatura diaria máxima llegará a 32 °C

Además del calor, se espera un cielo parcialmente nublado, así como un elevado índice de radiación ultravioleta

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Vista amplia del Zócalo de la CDMX con un letrero digital mostrando "32°C ALERTA DE CALOR", personas caminando y vendedores de bebidas bajo toldos verdes.
Un letrero electrónico en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México muestra 32°C y la advertencia "ALERTA DE CALOR", mientras transeúntes buscan refrescarse ante la nueva onda de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades capitalinas encendieron las alertas: una nueva onda de calor en la Ciudad de México (CDMX) comenzará a partir del martes 5 de mayo y se extenderá hasta el viernes 8 de mayo, con temperaturas máximas de hasta 32 °C, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con el aviso especial, durante estos días se prevé un ambiente muy caluroso en la mayor parte de la capital, con temperaturas que oscilarán entre los 29 y 32 grados Celsius, lo que podría incrementar riesgos a la salud si no se toman precauciones.

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Además del calor, se espera un cielo parcialmente nublado, así como un elevado índice de radiación ultravioleta, por lo que la exposición prolongada al sol podría resultar perjudicial. También se contemplan lluvias aisladas por la tarde, aunque no serán suficientes para mitigar significativamente las altas temperaturas.

Recomendaciones ante la onda de calor en CDMX

Ante este escenario, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para proteger a la población durante la onda de calor en CDMX:

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  • Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas
  • Permanecer en lugares frescos y bien ventilados
  • Usar bloqueador solar
  • Beber abundantes líquidos, aunque no se tenga sed
  • Vestir ropa ligera y de colores claros
  • Utilizar gafas de sol, sombrilla, gorra o sombrero
  • Evitar consumir alimentos en la vía pública, ya que pueden descomponerse rápidamente
  • Prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas

Las autoridades también pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana, ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Radiación UV y calor: factores de riesgo

El pronóstico advierte que el índice de radiación ultravioleta será elevado, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor, deshidratación y quemaduras solares. Por ello, se insiste en limitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad solar.

Aunque podrían presentarse algunas lluvias aisladas por la tarde, el calor seguirá siendo el factor predominante durante estos días, por lo que se recomienda no bajar la guardia.

La onda de calor en la CDMX es un recordatorio de que las condiciones climáticas extremas pueden afectar la salud en cuestión de horas. Mantenerse hidratado, protegido del sol y atento a la información oficial será clave para atravesar esta semana sin contratiempos.

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