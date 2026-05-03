Primer Simulacro Nacional 2026: cómo y por qué registrar tu inmueble

Las brigadas internas y responsables de edificios deben actualizar sus protocolos de emergencia y rutas de evacuación cada año, según recomienda la Coordinación Nacional de Protección Civil. (Imagen Ilustrativa Infobae).

México es un país frecuentemente expuesto a fenómenos naturales como sismos, inundaciones, ciclones tropicales e incendios.

Ante esta alta posibilidad de eventos, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) impulsan acciones preventivas permanentes, entre las que destacan los simulacros nacionales.

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Estas prácticas buscan preparar a la población y fortalecer la cultura de prevención.

El Primer Simulacro Nacional 2026 representa una oportunidad para que familias, instituciones y empresas practiquen cómo actuar frente a emergencias y revisen sus planes de protección civil.

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Al registrar tu inmueble en la plataforma oficial y participar en el simulacro, se puede descargar una constancia digital que acredita la participación formal. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La participación de la sociedad permite identificar riesgos, diseñar rutas seguras de evacuación y asignar responsabilidades, lo que incrementa la capacidad de respuesta y reduce posibles pérdidas humanas y materiales.

Este tipo de acciones son necesarias para que la sociedad se encuentre mejor preparada ante los desafíos que presentan los desastres naturales.

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La jornada requiere que cada participante defina una hipótesis de riesgo según la ubicación de su inmueble, permitiendo que el ejercicio se adapte a amenazas locales, ya que no todas las regiones enfrentan los mismos riesgos.

El Gobierno de México llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026 el 6 de mayo a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

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Para consultar los horarios por región y seguir la jornada, las autoridades recomiendan informarse a través de los canales oficiales.

Hipótesis General del Primer Simulacro Nacional 2026

La hipótesis del simulacro plantea un sismo de magnitud 8.2, con epicentro en la costa de Guerrero, 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, con una profundidad hipocentral de 18 kilómetros y falla inversa de bajo ángulo.

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La brecha sísmica de Guerrero es un segmento de aproximadamente 200 kilómetros ubicado en el límite de las placas de Cocos y América del Norte, donde no han ocurrido terremotos grandes de empuje de subducción desde 1911, de acuerdo con datos del Gobierno de México.

(Imagen: Gobierno de México).

¿Por qué registrar mi inmueble?

Registrar un inmueble permite integrar a la comunidad en la cultura de prevención, facilita la organización del ejercicio y otorga constancia oficial de participación emitida por la SGIRPC, de acuerdo con la información de Protección Civil.

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La plataforma guía a los usuarios para registrar uno o más inmuebles ubicados a lo largo del país, administrar los datos y descargar constancias.

(Imagen: Gobierno de México).

El objetivo es que los participantes apliquen y evalúen sus protocolos internos de protección civil ante un escenario hipotético.

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La invitación para el registro está dirigida a personas usuarias, responsables de viviendas, edificios habitacionales, comerciales, educativos, de servicios, centros de trabajo, escuelas y hospitales ubicados a lo largo de la República mexicana.

Cada usuario puede registrar uno o varios inmuebles desde una misma cuenta.

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Los datos recabados serán utilizados para el simulacro y para acciones de prevención, de acuerdo con el Gobierno de México.

Las brigadas internas y responsables de edificios deben actualizar sus protocolos de emergencia y rutas de evacuación cada año, según recomienda la Coordinación Nacional de Protección Civil. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cómo registrar tu inmueble en el Primer Simulacro Nacional

Para registrar tu inmueble en el Primer Simulacro Nacional 2026, es necesario acceder al portal oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y completar el registro antes del 5 de mayo a las 23:59 horas.

El registro requiere un correo electrónico, los datos del inmueble —como dirección y tipo—, y la designación de una persona responsable.

El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

1. Ingresa al sitio oficial y selecciona el Estado correspondiente.

2. Proporciona un correo electrónico, el nombre del responsable, el tipo de inmueble (casa, escuela, oficina), la dirección y el número de personas participantes.

3. Selecciona la ubicación exacta de tu inmueble en el mapa.

Al finalizar, el sistema enviará instrucciones adicionales por correo electrónico y permitirá imprimir la constancia de participación.

En cada simulacro nacional, la activación de alertas y protocolos busca identificar fallas en los sistemas de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae).