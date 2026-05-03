México

Marina intercepta más de 2 toneladas de cocaína frente a la costas de Oaxaca

El cargamento asegurado representa una afectación estimada de 4.3 millones de pesos al narcotráfico, según el Gabinete de Seguridad

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El personal naval localizó 78 bultos embalados en bolsas negras que contenían 2 mil 155 paquetes con polvo blanco. (Crédito: X | @GabSeguridadMX)
El personal naval localizó 78 bultos embalados en bolsas negras que contenían 2 mil 155 paquetes con polvo blanco. (Crédito: X | @GabSeguridadMX)

Elementos de la Secretaría de Marina decomisaron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec, frente a las costas de Oaxaca, durante un operativo de vigilancia encabezado por la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

De acuerdo con información oficial, el aseguramiento ocurrió a 103 millas náuticas —equivalentes a aproximadamente 190 kilómetros— de la Décima Región Naval con sede en Salina Cruz, Oaxaca.

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Durante la intervención, personal naval localizó 78 bultos embalados en bolsas negras que contenían 2 mil 155 paquetes con polvo blanco con características similares a la cocaína.

El peso ministerial del cargamento fue de 2.154 toneladas, según el reporte difundido por el Gabinete de Seguridad.

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El peso total del cargamento fue de 2.154 toneladas, según el reporte difundido por el Gabinete de Seguridad. (Crédito: X | @GabSeguridadMX)
El peso total del cargamento fue de 2.154 toneladas, según el reporte difundido por el Gabinete de Seguridad. (Crédito: X | @GabSeguridadMX)

Afectación de 4.3 mdp

Las autoridades estimaron que el decomiso representa una afectación económica de alrededor de 4.3 millones de pesos para las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, además de impedir la distribución de millones de dosis de droga.

Tras el aseguramiento, toda la droga fue puesta a disposición del Ministerio Público federal, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar el curso legal del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con el operativo.

Ruta prioritaria en el Pacífico

El Golfo de Tehuantepec es una de las rutas marítimas utilizadas por grupos criminales para el traslado de droga en el Pacífico mexicano, por lo que se mantiene como una zona prioritaria para operativos de vigilancia naval.

Con este decomiso, la Secretaría de Marina acumula más de 65 toneladas de cocaína aseguradas en operaciones marítimas durante la actual administración federal, de acuerdo con cifras oficiales.

Elementos de la Marina aseguraron más de 2 toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec, frente a las costas de Oaxaca, durante un operativo de vigilancia marítima. El decomiso, valuado en 4.3 millones de pesos, fue realizado a más de 190 kilómetros de Salina Cruz.

Decomisos recientes en el Golfo de Tehuantepec

Este aseguramiento de más de dos toneladas de cocaína frente a Oaxaca se incluye en una serie de operativos navales recientes realizados en el corredor del Pacífico sur, una zona utilizada por organizaciones criminales para el traslado de cargamentos ilícitos por vía marítima.

El 27 de abril de 2026, la Secretaría de Marina informó el aseguramiento de 904 kilogramos de cocaína frente a las costas de Chiapas. El operativo se realizó en altamar, donde personal naval detectó una embarcación sospechosa que fue interceptada durante labores de patrullaje. En la acción fueron detenidas seis personas y asegurado el cargamento, que fue puesto a disposición del Ministerio Público federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Por otra parte, el 16 de julio de 2025, autoridades federales reportaron el decomiso de 559 kilogramos de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec, frente a las costas de Oaxaca. En ese caso, la droga fue localizada durante recorridos de vigilancia marítima y asegurada tras la intervención de unidades navales que operaban en la zona. El cargamento también fue puesto a disposición de autoridades ministeriales para su análisis e investigación.

Ambos eventos ocurrieron en la misma franja marítima del Pacífico sur, considerada una ruta recurrente para el tráfico de estupefacientes hacia Centroamérica y el norte del continente.

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