Hombre muere tras recibir disparo durante riña en Ometepec, Guerrero

El presunto agresor se dio a la fuga tras el ataque y, hasta el cierre de esta nota informativa, no ha sido identificado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego durante una riña ocurrida la noche del sábado en el municipio de Ometepec, en la región de la Costa Chica de Guerrero. El hecho se registró alrededor de las 21:00 horas sobre la banqueta de la calle El Rastro, en las inmediaciones de la capilla Jesús de Petatlán.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Manuel “N”, de aproximadamente 30 años, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con otro hombre cuando comenzó una discusión entre ambos que escaló a una confrontación física. En ese contexto, el acompañante sacó un arma de fuego y realizó un disparo que dejó al hombre gravemente herido.

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Tras la agresión, Manuel “N” fue trasladado en un vehículo particular a un hospital del IMSS-Bienestar, donde minutos después falleció. Personal médico confirmó que la herida provocada por el disparo comprometió órganos vitales, lo que derivó en su muerte.

El presunto agresor se dio a la fuga tras el ataque y, hasta el momento, no ha sido identificado. Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable.

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Mueren dos mujeres tras caída de camioneta al río Huacapa en Chilpancingo

En otro hecho trágico, un accidente vehicular registrado la mañana de este domingo en Chilpancingo, Guerrero, dejó un saldo de dos mujeres fallecidas y dos personas lesionadas, luego de que una camioneta se salió del camino y cayó al encauzamiento del río Huacapa.

El percance se registró a la altura de la colonia Universal, donde paramédicos confirmaron que dos mujeres jóvenes murieron a causa de los golpes sufridos durante la caída. (Crédito: redes sociales)

De acuerdo con reportes de autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cuando una camioneta tipo pick up Chevrolet Silverado circulaba sobre el bulevar en dirección de norte a sur y, por causas no precisadas, abandonó los carriles y terminó en el fondo del canal.

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El percance se registró a la altura de la colonia Universal, cerca del hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, donde paramédicos de Protección Civil estatal confirmaron que dos mujeres jóvenes murieron a causa de los golpes sufridos durante la caída.

En el mismo hecho, un hombre y otra mujer resultaron con lesiones de gravedad, por lo que fueron trasladados al hospital general Raymundo Abarca Alarcón para recibir atención médica.

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