Christian Chávez comparte su experiencia tras dejar las drogas: “Probé el cristal” Foto: Difusión

Christian Chávez, exintegrante de la agrupación RBD, relata públicamente el proceso que vivió tras el consumo de drogas y cómo esto transformó su percepción sobre sí mismo y su entorno inmediato.

En el episodio más reciente de su podcast Suelta Love con Christian Chávez, el cantante narra que el primer contacto con el cristal ocurrió durante un encuentro acordado por una aplicación, sin saber que esa experiencia modificaría radicalmente su relación con el placer y la vergüenza.

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El encuentro que cambió su percepción

Chávez describe que, al llegar al lugar de la cita, le ofrecieron un humo blanco que no identificó. Reconoce que desconocía tanto la sustancia como los riesgos que implicaba su consumo. En sus palabras: “De pronto me pasó un humo blanco y de pronto me empecé a sentir el más seguro de mi cuerpo cuando antes tenía muchas inseguridades”.

El ex RBD enfatiza que, durante años, su educación católica le generó conflictos internos respecto a su orientación sexual y la vivencia de su sexualidad.

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Chávez describe que, al llegar al lugar de la cita, le ofrecieron un humo blanco que no identificó Foto: Difusión

Asegura que el efecto inmediato del cristal fue una pérdida total de la inhibición, lo que contrastaba con la vergüenza y culpa que lo acompañaban desde la adolescencia. “El cristal, cuando lo probé por primera vez, primero nadie me dijo qué era ni los peligros que había. Segundo, obviamente me quitó completamente la inhibición que de pronto uno tiene dentro del sexo”, afirma el cantante en su podcast.

El cristal y la relación con la adicción

Christian Chávez explica que el cristal, cuyo nombre químico es metanfetamina, actúa como un estimulante y desinhibidor. Detalla que su poder adictivo se origina en la modificación de circuitos cerebrales responsables del placer y la motivación. “La adicción se explica por procesos biológicos, porque hay una neuroadaptación y una modificación a nivel cerebral. Los circuitos del placer, del aprendizaje, de la motivación se modifican sustancialmente”, sostiene.

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El artista destaca que la adicción es una enfermedad porque altera un órgano, en este caso el cerebro. Precisa que el sistema mesocorticolímbico, encargado de funciones como el placer y la motivación, es el primero en verse afectado. “Hay una modificación biológica estructural de fondo”, puntualiza Chávez en el episodio.

La lucha contra los estigmas y la recuperación

El ex RBD reconoce que factores sociales y religiosos influyeron en su vulnerabilidad ante el consumo de sustancias. “Siempre me cuestionaba el estoy teniendo sexo con hombres, esto está bien, está mal, estaría haciéndolo bien o mal”, narra. Chávez menciona que el sentimiento de culpa lo llevó a buscar refugio en sustancias que anularan esa vergüenza.

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En el mismo episodio, subraya que la recuperación de una adicción implica reconocer las raíces emocionales y sociales del consumo. Insiste en que la educación y el acompañamiento profesional resultan esenciales para quienes atraviesan situaciones similares. “La adicción es una enfermedad que debe tratarse con ayuda profesional y sin prejuicios”, menciona.

El ex RBD reconoce que factores sociales y religiosos influyeron en su vulnerabilidad ante el consumo de sustancias Foto: Difusión

El llamado a la información y el acompañamiento

Chávez exhorta a quienes enfrentan problemas de consumo a buscar ayuda y a no subestimar los efectos del cristal. El cantante insiste en la importancia de la información y el acompañamiento familiar. “Primero nadie me dijo qué era ni los peligros que había”, reitera sobre su experiencia inicial.

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En su mensaje final, el ex RBD invita a abrir el diálogo sobre las adicciones y a dejar de lado los estigmas sociales. Destaca la necesidad de comprender que la adicción tiene bases biológicas y emocionales, y pide a quienes se encuentren en una situación similar que no se aíslen.