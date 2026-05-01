Reforma laboral: empresas están obligadas a reducir las primeras dos horas a partir de esta fecha

La jornada laboral se reducirá en 40 horas hasta 2030 en México. (Foto: Cuartoscuro)

Este 1 de mayo, “Día del Trabajo2 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que entró en vigor la reforma laboral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde que comenzó su administración en 2024.

Así quedó la Ley Federal del Trabajo

En la versión matutina del DOF, se estipula que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, quedando de la siguiente forma:

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Reforman los artículos 59; 61; 66; 68; 69 y 71.

Adicionan un segundo párrafo al artículo 58; y la fracción XXXIV al artículo 132 y la fracción IV Bis al artículo 994.

Deroga el segundo párrafo del artículo 67, de la Ley Federal del Trabajo.

El documento precisa que la duración máxima de la jornada ordinaria será solo de 40 horas a la semana; además, la diurna podrá alcanzar ocho horas, la nocturna siete y la mixta podría quedar de siete horas y media. Esta se podría prolongar por circunstancias extraordinarias.

Un día de descanso por seis de trabajo

Una de las pugnas principales de colectivos se centraba en el descanso de dos días a la semana, sin embargo, el decreto publicado en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación establece que la reducción de la jornada laboral se aplicará de forma gradual, con una disminución de dos horas cada año. Además, por cada seis días laborados, se garantizará al menos un día de descanso con salario íntegro y todas las prestaciones correspondientes.

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En el Artículo 132, la medida define que entre las obligaciones del patrón se encuentran:

“Registrar de manera electrónica la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo el horario de inicio y finalización; así como proporcionarlo a la autoridad cuando se le requiera”.

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La aplicación de la medida que entrará en vigor el 1 de mayo de 2026, quedando de la siguiente forma la gradualidad de la jornada:

2026 - 48 horas

2027 - 46 horas

2028 - 44 horas

2029 - 42 horas

2030 - 40 horas

El artículo Tercero transitoria estipula lo siguientes:

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“El periodo que transcurra del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2026 permitirá a las personas trabajadoras y empleadoras ajustar los procesos de trabajo a los términos de este Decreto”.

Claudia Sheinbaum firma acuerdo para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. (Presidencia)

Sin sanciones económicas por la aplicación de la reducción laboral

Cabe destacar que uno de los puntos que resaltan y en los que el gobierno de Sheinbaum ha enfatizado es que la aplicación de la medida no está sujeta a la reducción del sueldo ni de prestaciones:

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“En ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras”.

Este 1 de mayo, la presidenta firmó un acuerdo con la finalidad de oficializar la reforma laboral, precisando que la medida también fue dialogada con el sector privado:

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“En un acuerdo entre empresarios y empleadores se hizo de manera gradual, pero en el 2030 es una realidad la jornada de 40 horas”.