México

Leticia Calderón desata polémica por quejarse de burocracia en programas sociales y rechazar apoyo económico para su hijo

La actriz describió el procedimiento como un recorrido desgastante por distintas oficinas en la Ciudad de México

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Una mujer rubia sonriente con bufanda de leopardo posa entre dos jóvenes sonrientes. Detrás, luces de neón moradas y azules con la palabra 'MATUTE'
La actriz Lety Calderón sonríe junto a sus hijos Luciano y Carlo. (@letycalderon79 / Instagram)

La actriz Leticia Calderón encendió la conversación en redes tras denunciar obstáculos en el proceso para obtener la tarjeta de discapacidad para su hijo, pero también generó polémica al asegurar que no requiere el apoyo económico.

Durante un encuentro con el reportero Ernesto Buitrón, Calderón describió el procedimiento como un recorrido desgastante por distintas oficinas en la Ciudad de México, marcado por falta de información clara y protocolos poco definidos. “Me han traído por toda la ciudad... no está bien especificado y bien explicado, lo busqué por internet y no está bien explicado”, señaló.

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“Un vía crucis” administrativo

La protagonista de telenovelas explicó que dedicó varios días exclusivamente a realizar el trámite, sin lograr avanzar con certeza debido a indicaciones contradictorias entre dependencias. A su juicio, el problema no radica en la atención del personal, sino en la estructura del sistema.

La actriz insistió en que el proceso debería ser más sencillo, considerando que está dirigido a personas con discapacidad y sus familias. Incluso adelantó que planea documentar su experiencia en un podcast para orientar a otros ciudadanos que enfrenten situaciones similares.

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Leticia Calderón y Luciano Collado sonriendo. Él viste chaqueta azul a cuadros y ella un poncho azul bordado. Luciano hace un pulgar arriba. Al fondo se ven escaleras
La reconocida actriz Leticia Calderón comparte un tierno momento con su hijo Luciano Collado, ambos sonriendo y luciendo felices. (@letycalderon79 / Instagram)

Declaración que detonó la polémica

Aunque su denuncia conectó con quienes han atravesado trámites similares, el debate se intensificó cuando Calderón dejó entrever que no necesita el apoyo económico asociado a la tarjeta.

“Yo nada más quiero tener la tarjeta de discapacidad por muchas razones. Finalmente, mi hijo tiene una discapacidad... Me dicen: ‘también puedes pedir un apoyo económico’. Dijo ‘no, bendito Dios, no lo necesito’”.

Esa postura dividió opiniones en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron su crítica a la burocracia y coincidieron en la falta de claridad institucional. Otros cuestionaron que, si no requiere el beneficio, insista en obtenerlo.

Entre las reacciones destacaron comentarios que avalan su derecho a realizar el trámite: “Pues mentiras no dijo... los trámites son engorrosos, no hay información”. En contraste, surgieron críticas más duras: “Pues si no lo necesitas pues reclama esa pensión y dásela a gente que conozcas que en verdad lo necesita”.

Juan Collado y su expareja, la actriz Lety Calderón, con quien tuvo dos hijos: Luciano y Carlo.
Juan Collado y Lety calderón se separaron en 2007. Durante el tiempo que duró su relación tuvieron a Luciano y Carlo. Crédito: @letycalderon79

Un tema que trasciende lo personal

El caso de Calderón volvió a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan miles de familias al gestionar apoyos públicos en México. La discusión no solo giró en torno a su experiencia, sino también a la accesibilidad, transparencia y destino de estos programas.

Mientras la actriz mantiene su postura sobre la necesidad de simplificar los procesos, su declaración sobre no requerir el apoyo económico continúa alimentando la conversación digital.

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