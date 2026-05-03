México

Ariadna Montiel reafirma su respaldo a Claudia Sheinbaum tras asumir la dirigencia de Morena

Tras ser electa por unanimidad, la dirigente advierte que no habrá espacio para la corrupción y llama a fortalecer el proyecto de nación

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Ariadna Montiel comunicado.
Ariadna Montiel comunicado.

La nueva presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, inició su gestión con un mensaje político claro: respaldo al gobierno federal, apego a los principios fundacionales del partido y una advertencia directa contra la corrupción.

Su designación, avalada por unanimidad en el VIII Congreso Nacional Extraordinario, marca una nueva etapa para el partido rumbo a las elecciones de 2027.

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Ariadna Montiel asume la presidencia de Morena con mensaje político firme

Tras rendir protesta como dirigente nacional, Montiel difundió en redes sociales su primera postura oficial, donde subrayó los principios que guían al partido: “no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo”.

En su mensaje, enfatizó el origen de Morena como movimiento de resistencia y reiteró su compromiso de fortalecer el llamado “Proyecto de Nación” desde el territorio.

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Comunicado de Ariadna.
Comunicado de Ariadna.

Asimismo, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando su papel en la defensa de la soberanía nacional, y evocó al expresidente Andrés Manuel López Obrador como referente en la formación política del movimiento.

Elección unánime en el Congreso Nacional Extraordinario de Morena

La designación de Montiel ocurrió a las 12:28 horas durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario, celebrado en el World Trade Center de la Ciudad de México.

La ahora dirigente fue la única aspirante registrada, de acuerdo con el anuncio del presidente del Consejo Nacional del partido, Alfonso Durazo.

Los congresistas votaron de manera unánime a favor de su nombramiento, lo que refleja un cierre de filas en la dirigencia en un momento clave para el partido.

Este video documenta el VIII Congreso Nacional Extraordinario del partido Morena, donde se dio el anuncio de Ariadna Montiel Reyes como la nueva presidenta nacional del partido.

Montiel rindió protesta minutos después, a las 12:36 horas, ante militantes y liderazgos nacionales.

Su llegada se da tras la salida de Luisa María Alcalde, quien dejó el cargo para integrarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

“En Morena los corruptos no tienen cabida”: línea dura contra malas prácticas

En sus primeras declaraciones como presidenta del partido, Montiel fue contundente al señalar que no se tolerarán actos de corrupción dentro de gobiernos emanados de Morena.

Advirtió que cualquier funcionario o militante involucrado en prácticas indebidas deberá ser separado del proyecto político.

La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar marca el inicio de una nueva etapa política dentro de Morena y de la llamada Cuarta Transformación.
La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar marca el inicio de una nueva etapa política dentro de Morena y de la llamada Cuarta Transformación.

Esta postura se enmarca en un contexto de cuestionamientos hacia el partido por presuntos casos de corrupción y vínculos irregulares de algunos de sus integrantes.

Además, estableció que quienes aspiren a candidaturas en 2027 deberán contar con una trayectoria intachable, reforzando así la exigencia de perfiles con credibilidad pública.

Respaldo a Claudia Sheinbaum y llamado a la unidad nacional

Montiel también hizo un llamado a la unidad en torno a la presidenta de México, al señalar que enfrenta desafíos importantes en materia de soberanía nacional.

En ese sentido, destacó que el partido debe actuar como un bloque cohesionado para respaldar al Ejecutivo federal.

La nueva dirigencia de Morena busca cerrar filas, fortalecer la unidad interna y consolidar el respaldo al gobierno federal rumbo a 2027. REUTERS/Henry Romero
La nueva dirigencia de Morena busca cerrar filas, fortalecer la unidad interna y consolidar el respaldo al gobierno federal rumbo a 2027. REUTERS/Henry Romero

Incluso, subrayó el carácter social del movimiento al afirmar que el proyecto representa a diversos sectores, desde trabajadores hasta estudiantes, reforzando el discurso incluyente de Morena.

Morena enfrenta reacomodos internos rumbo a las elecciones de 2027

La llegada de Montiel ocurre en medio de un proceso de reconfiguración interna dentro del partido.

En los últimos meses, Morena ha enfrentado tensiones por cambios en su dirigencia, disputas internas y señalamientos externos que han impactado su imagen pública.

Entre los principales desafíos destacan:

  • Reorganización del liderazgo tras salidas y nuevos nombramientos en la dirigencia
  • Cuestionamientos por presuntos casos de corrupción y vínculos ilegales de algunos actores políticos
  • Tensiones internas por el control del partido y la definición de candidaturas
  • Presión política de cara a las elecciones federales de 2027
  • Necesidad de reforzar la unidad en torno al proyecto de la llamada Cuarta Transformación

En este contexto, la nueva dirigencia tendrá la tarea de consolidar la estructura partidista, recuperar la confianza pública y mantener la cohesión interna.

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