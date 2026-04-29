México

México activa mega ensayo de simulacro nacional 2026 con escenario de magnitud 8.2

Ejercicio colectivo busca reforzar la preparación ciudadana y actualizar protocolos ante emergencias en todo el país

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La Coordinación Nacional de Protección Civil convoca al Primer Simulacro Nacional 2026, programado para el 6 de mayo a las 11:00 en todo México.
La Coordinación Nacional de Protección Civil convoca al Primer Simulacro Nacional 2026, programado para el 6 de mayo a las 11:00 en todo México.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llamó a la población, visitantes y habitantes del país a participar en el Primer Simulacro Nacional 2026, programado para el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. La actividad forma parte del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), que ha impulsado la cultura de la prevención durante cuatro décadas.

Como parte de la organización, se invita a registrar inmuebles en la plataforma preparados.gob.mx. El registro es gratuito y permite actualizar planes de protección civil en viviendas, centros laborales, espacios recreativos y escuelas. El sistema permanecerá disponible hasta las 23:59 horas del 5 de mayo.

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Escenario sísmico y objetivos del ejercicio nacional

Protección Civil alista preparativos para el próximo Simulacro Nacional 2025 en CDMX. | (Jesús Avilés / Infobae México)
El simulacro nacional conmemora el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil e impulsa la cultura preventiva en el país. - (Jesús Avilés / Infobae México)

Para este simulacro se planteó un escenario hipotético de sismo de magnitud 8.2, basado en la llamada “Brecha Sísmica de Guerrero”, zona donde se ha acumulado tensión tectónica sin un evento de gran magnitud desde 1911. El epicentro se ubicará a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, con una profundidad de 18 kilómetros.

La intensidad estimada en Acapulco será extrema, mientras que en la Ciudad de México se prevé una percepción severa, lo que permitirá evaluar la capacidad de respuesta y coordinación entre instituciones. Este diseño busca fortalecer protocolos ante emergencias de gran escala.

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Cada estado del país adaptará su propio escenario de riesgo según sus condiciones geográficas. En aquellas regiones sin exposición sísmica, las autoridades locales definirán hipótesis alternativas acordes a sus amenazas específicas, con el fin de mantener la práctica preventiva en todo el territorio.

Coordinación institucional y participación ciudadana

SIMULACRO
El Simulacro Nacional 2026 refuerza la preparación colectiva de México frente a desastres naturales, enfatizando la prevención y reducción de riesgos a nivel nacional. - ( FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO)

El ejercicio nacional busca reforzar la colaboración entre dependencias de los tres niveles de gobierno. La simulación permitirá poner a prueba tiempos de reacción, comunicación y toma de decisiones ante una emergencia de gran magnitud.

La CNPC subrayó que la participación social es clave para fortalecer la cultura de la prevención. La práctica en hogares, escuelas y centros de trabajo permite identificar áreas de mejora en los planes de respuesta.

Con este simulacro, México avanza en la consolidación de mecanismos de protección civil más organizados, donde la preparación colectiva se convierte en una herramienta fundamental para reducir riesgos ante desastres naturales.

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