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América vs Pumas en vivo: sigue los Cuartos de Final de Ida Clausura 2026 Liga MX

La Liguilla del campeonato ya empezó, el duelo en el Estadio Banorte es uno de los más esperados por la afición por ser el clásico capitalino

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22:06 hsHoy

Oficial, estas son las rutas de transporte RTP para el América vs Pumas en el Estadio Banorte

El Gobierno de la CDMX alista un operativo de seguridad y movilidad, por lo que se prevén cierres viales para permitir el ingreso de los fanáticos

Oficial, estas son las rutas de transporte RTP para el América vs Pumas en el Estadio Banorte (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Oficial, estas son las rutas de transporte RTP para el América vs Pumas en el Estadio Banorte (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX está por empezar, el próximo domingo 3 de mayo América recibirá a Pumas para enfrentarse en los cuartos de final de ida, la cancha del Estadio Banorte volverá a recibir duelos de la “fiesta grande” del futbol mexicano, por lo que tanto autoridades capitalinas alistan un operativo para garantizar la seguridad y movilidad de los miles de aficionados.

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21:52 hsHoy

América vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el juego de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Conoce los detalles del partido más atractivo de la Liguilla de la Liga MX

(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

El Clásico Capitalino vuelve a escena en la Liguilla del futbol mexicano. Este domingo 3 de mayo, América y Pumas UNAM disputarán el partido de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, en un duelo que promete intensidad y emociones desde el silbatazo inicial.

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21:45 hsHoy

América recibe a Pumas en los Cuartos de Final de Ida

(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

El Estadio Banorte se alista para recibir el juego de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026, América se enfrentará a Pumas en uno de los partidos más esperados por la afición, pues la rivalidad histórica que existe entre ambos clubes ha generado expectativa.

Los dirigidos por André Jardine tuvieron un cierre de torneo complicado, pero alcanzaron a clasificarse a la liguilla, en cambio, los universitarios cerraron como líderes generales.

  • Fecha y Hora: Domingo 3 de mayo, 21:00
  • Estadio: Estadio Banorte, CDMX
  • Árbitro: Luis Enrique Santander
  • Transmisión: TUDN

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