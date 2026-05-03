América vs Pumas en vivo: sigue los Cuartos de Final de Ida Clausura 2026 Liga MX

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX está por empezar, el próximo domingo 3 de mayo América recibirá a Pumas para enfrentarse en los cuartos de final de ida, la cancha del Estadio Banorte volverá a recibir duelos de la “fiesta grande” del futbol mexicano, por lo que tanto autoridades capitalinas alistan un operativo para garantizar la seguridad y movilidad de los miles de aficionados.
El Clásico Capitalino vuelve a escena en la Liguilla del futbol mexicano. Este domingo 3 de mayo, América y Pumas UNAM disputarán el partido de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, en un duelo que promete intensidad y emociones desde el silbatazo inicial.
América recibe a Pumas en los Cuartos de Final de Ida
El Estadio Banorte se alista para recibir el juego de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026, América se enfrentará a Pumas en uno de los partidos más esperados por la afición, pues la rivalidad histórica que existe entre ambos clubes ha generado expectativa.
Los dirigidos por André Jardine tuvieron un cierre de torneo complicado, pero alcanzaron a clasificarse a la liguilla, en cambio, los universitarios cerraron como líderes generales.
- Fecha y Hora: Domingo 3 de mayo, 21:00
- Estadio: Estadio Banorte, CDMX
- Árbitro: Luis Enrique Santander
- Transmisión: TUDN