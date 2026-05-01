México

¿Aún no registras tu celular? Esto pasará con tu línea a partir de junio en México

Con una fecha límite definida y sin prórrogas previstas, millones de usuarios podrían enfrentar restricciones en su servicio si no completan el trámite a tiempo

Guardar
Con una fecha límite definida y sin prórrogas previstas, millones de usuarios podrían enfrentar restricciones en su servicio si no completan el trámite a tiempo
Con una fecha límite definida y sin prórrogas previstas, millones de usuarios podrían enfrentar restricciones en su servicio si no completan el trámite a tiempo

El proceso de registro de líneas móviles en México avanza contra reloj. Desde su entrada en vigor el pasado 9 de enero, las autoridades han establecido como fecha límite el 30 de junio de 2026 para que todos los usuarios vinculen su número telefónico a su identidad.

La medida, impulsada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, busca tener un padrón actualizado de líneas activas en el país. Sin embargo, el avance ha sido menor al esperado.

PUBLICIDAD

Hasta mediados de abril, solo 30.2 millones de las 161 millones de líneas móviles han sido registradas, lo que representa apenas el 18.7 por ciento del total. Esto implica que más de 130 millones de líneas siguen sin cumplir con la disposición.

¿Qué pasará si no registras tu celular?

Las autoridades han sido claras: no habrá prórroga. Si un usuario no completa el registro antes del plazo establecido, su línea no será cancelada de inmediato, pero sí enfrentará una restricción significativa.

PUBLICIDAD

Infografía que muestra el proceso de registro de líneas móviles en México. Muestra estadísticas, consecuencias de no registrar (como línea bloqueada) y fecha límite del 30 de junio de 2026.
El registro de líneas móviles en México avanza lentamente con solo 18.7% de líneas vinculadas, enfrentando una desconexión masiva para más de 130 millones si no cumplen antes del 30 de junio de 2026

En concreto, las líneas no registradas quedarán limitadas exclusivamente a realizar llamadas a números de emergencia. Esto significa que no podrán hacer ni recibir llamadas convencionales, enviar mensajes o utilizar datos móviles.

Este escenario podría derivar en una desconexión masiva, afectando tanto a usuarios individuales como a empresas que dependen de la conectividad para operar.

Gobierno intensifica presión para acelerar el registro

Ante el rezago, las autoridades han comenzado a reforzar sus estrategias. En semanas recientes, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones han enviado correos electrónicos a trabajadores de distintas dependencias gubernamentales para incentivar el registro.

Estos mensajes incluyen enlaces a un portal que agrupa a operadores como Telcel, AT&T, Bait y Telefónica, desde donde los usuarios pueden completar el proceso.

El objetivo es facilitar el trámite, aunque en la práctica el portal funciona como intermediario que redirige a los sitios oficiales de cada compañía telefónica.

Fallas e irregularidades en el proceso

Pese a los esfuerzos institucionales, el registro no ha estado exento de problemas. Usuarios han reportado fallas técnicas que impiden completar el proceso, así como casos donde las líneas aparecen registradas a nombre de terceros sin su consentimiento.

Además, aunque las autoridades han aclarado que no se solicitan datos biométricos, reconocen la posibilidad de vulneraciones de información personal. En caso de filtraciones, se aplicaría la legislación vigente en materia de protección de datos.

Especialistas advierten que estas inconsistencias podrían tener implicaciones legales, especialmente si una línea queda vinculada erróneamente a una persona y es utilizada en actividades ilícitas.

Infografía sobre el registro de celulares en México muestra un niño triste con un móvil, texto sobre plazo, números de líneas registradas y consecuencias de no registrar.
El proceso de registro es obligatorio de líneas móviles en México antes del 30 de junio de 2026, advirtiendo sobre las severas restricciones para usuarios que no cumplan el plazo

Un proceso clave con impacto en derechos digitales

Más allá del trámite administrativo, el registro de celulares abre un debate de fondo sobre privacidad, seguridad y acceso a la conectividad. La posible restricción masiva de líneas podría afectar un derecho fundamental en la vida moderna: la comunicación.

Con el plazo cada vez más cerca, el reto no solo es técnico, sino también social. La baja participación refleja desconfianza, desconocimiento o dificultades en el proceso, mientras que el gobierno mantiene su postura firme de no extender la fecha límite.

En este contexto, millones de usuarios deberán decidir en las próximas semanas si cumplen con el registro o enfrentan las consecuencias de quedar prácticamente incomunicados.

Temas Relacionados

Registro celularCURPcelularesGobierno de Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

FGR frena detención provisional de funcionarios de Sinaloa por falta de pruebas

La Fiscalía Federal actualizó la información sobre los cargos que presentó EEUU contra 10 personas, incluidos servidores públicos de Sinaloa

FGR frena detención provisional de funcionarios de Sinaloa por falta de pruebas

Hombre fue visto portando un arma de fuego en el metro Romero Rubio de la Ciudad de México

En redes sociales usuarios denunciaron el video donde el hombre carga una pistola en una bolsa de mano donde saca algo, se muestra el arma y vuelve a cerrarla

Hombre fue visto portando un arma de fuego en el metro Romero Rubio de la Ciudad de México

Feria Nacional del Burro en Otumba, Edomex: estas son las actividades para este fin de semana

Esta festividad tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de este noble animal en la cultura mexicana

Feria Nacional del Burro en Otumba, Edomex: estas son las actividades para este fin de semana

Operativo antidrogas en Nuevo León deja 13 detenidos y 17 vehículos asegurados

El operativo fue coordinado por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, SEDENA y Guardia Nacional

Operativo antidrogas en Nuevo León deja 13 detenidos y 17 vehículos asegurados

México sube en ranking de libertad de prensa, pero se mantiene entre los países más mortíferos para trabajar como periodista

El país quedó en el puesto 122, detrás de países como Estados Unidos, España y Argentina

México sube en ranking de libertad de prensa, pero se mantiene entre los países más mortíferos para trabajar como periodista
MÁS NOTICIAS

NARCO

No es extradición, es detención provisional: FGR pedirá pruebas a EEUU a través de la SRE

No es extradición, es detención provisional: FGR pedirá pruebas a EEUU a través de la SRE

Operativo antidrogas en Nuevo León deja 13 detenidos y 17 vehículos asegurados

Violencia imparable en Guanajuato: menor de tres años muere tras ataque armado a su padre, en Irapuato

Asesinan a El Dorian, presunto miembro de la Unión Tepito de 15 años: así lo despidieron en redes sociales

Hallan siete cuerpos en Aguascalientes: habrían sido secuestrados y asesinados en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Así fue la referencia de 31 Minutos a Juan Gabriel y Bad Bunny en su concierto en el Zócalo CDMX

Así fue la referencia de 31 Minutos a Juan Gabriel y Bad Bunny en su concierto en el Zócalo CDMX

Leonardo Aguilar vende boletos para su show en puesto de gorditas y desata reacciones: “Superando a la IA”

Gustavo Adolfo Infante llama a Javier Ceriani “cerdo, asqueroso homosexual” y en redes lo cancelan

La Mansión VIP: fuerte pelea en la que rompieron paredes y llegaron paramédicos desata salidas

El maquillista Pepe Gutiérrez causa polémica al llamar “feíta” a Ángela Aguilar y “cara de brujita” a Cazzu

DEPORTES

La Catalina rompe el silencio y revela por qué dejó el CMLL para irse a AAA

La Catalina rompe el silencio y revela por qué dejó el CMLL para irse a AAA

JC Chávez defiende al Zurdo Ramírez: “Muchos piensan que Benavidez va a trapear con él”

Benavidez hace de menos el duelo entre Canelo y Mbilli: “¿Quién quiere ver eso?”

Merenglass se suma a la fiebre mundialista con “Soy Mundial”, tema dedicado a la Selección Mexicana

Osasuna vs Barcelona: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga