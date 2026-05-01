¿Aún no registras tu celular? Esto pasará con tu línea a partir de junio en México

Con una fecha límite definida y sin prórrogas previstas, millones de usuarios podrían enfrentar restricciones en su servicio si no completan el trámite a tiempo

El proceso de registro de líneas móviles en México avanza contra reloj. Desde su entrada en vigor el pasado 9 de enero, las autoridades han establecido como fecha límite el 30 de junio de 2026 para que todos los usuarios vinculen su número telefónico a su identidad.

La medida, impulsada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, busca tener un padrón actualizado de líneas activas en el país. Sin embargo, el avance ha sido menor al esperado.

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Hasta mediados de abril, solo 30.2 millones de las 161 millones de líneas móviles han sido registradas, lo que representa apenas el 18.7 por ciento del total. Esto implica que más de 130 millones de líneas siguen sin cumplir con la disposición.

¿Qué pasará si no registras tu celular?

Las autoridades han sido claras: no habrá prórroga. Si un usuario no completa el registro antes del plazo establecido, su línea no será cancelada de inmediato, pero sí enfrentará una restricción significativa.

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El registro de líneas móviles en México avanza lentamente con solo 18.7% de líneas vinculadas, enfrentando una desconexión masiva para más de 130 millones si no cumplen antes del 30 de junio de 2026

En concreto, las líneas no registradas quedarán limitadas exclusivamente a realizar llamadas a números de emergencia. Esto significa que no podrán hacer ni recibir llamadas convencionales, enviar mensajes o utilizar datos móviles.

Este escenario podría derivar en una desconexión masiva, afectando tanto a usuarios individuales como a empresas que dependen de la conectividad para operar.

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Gobierno intensifica presión para acelerar el registro

Ante el rezago, las autoridades han comenzado a reforzar sus estrategias. En semanas recientes, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones han enviado correos electrónicos a trabajadores de distintas dependencias gubernamentales para incentivar el registro.

Estos mensajes incluyen enlaces a un portal que agrupa a operadores como Telcel, AT&T, Bait y Telefónica, desde donde los usuarios pueden completar el proceso.

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El objetivo es facilitar el trámite, aunque en la práctica el portal funciona como intermediario que redirige a los sitios oficiales de cada compañía telefónica.

Fallas e irregularidades en el proceso

Pese a los esfuerzos institucionales, el registro no ha estado exento de problemas. Usuarios han reportado fallas técnicas que impiden completar el proceso, así como casos donde las líneas aparecen registradas a nombre de terceros sin su consentimiento.

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Además, aunque las autoridades han aclarado que no se solicitan datos biométricos, reconocen la posibilidad de vulneraciones de información personal. En caso de filtraciones, se aplicaría la legislación vigente en materia de protección de datos.

Especialistas advierten que estas inconsistencias podrían tener implicaciones legales, especialmente si una línea queda vinculada erróneamente a una persona y es utilizada en actividades ilícitas.

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El proceso de registro es obligatorio de líneas móviles en México antes del 30 de junio de 2026, advirtiendo sobre las severas restricciones para usuarios que no cumplan el plazo

Un proceso clave con impacto en derechos digitales

Más allá del trámite administrativo, el registro de celulares abre un debate de fondo sobre privacidad, seguridad y acceso a la conectividad. La posible restricción masiva de líneas podría afectar un derecho fundamental en la vida moderna: la comunicación.

Con el plazo cada vez más cerca, el reto no solo es técnico, sino también social. La baja participación refleja desconfianza, desconocimiento o dificultades en el proceso, mientras que el gobierno mantiene su postura firme de no extender la fecha límite.

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En este contexto, millones de usuarios deberán decidir en las próximas semanas si cumplen con el registro o enfrentan las consecuencias de quedar prácticamente incomunicados.