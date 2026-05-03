Janelly Farías denuncia acoso: “Un Dt llevaba a las jugadoras al Table Dance y se bajaba los pantalones

La ex futbolista de Chivas, América y Juárez levantó la voz sobre uno de los entrenadores que la dirigió en el Guadalajara. (Foto: Facebook/Janelly farias soccer)

Janelly Farías, una de las máximas figuras y referentes históricas de la Liga MX Femenil, ha decidido romper el silencio con el lanzamiento de su libro “Sobreviviendo al Fútbol Femenil”, donde destapa experiencias personales vividas durante su etapa con el Rebaño Sagrado.

Dentro de sus páginas expone algunas situaciones delicadas dentro del vestidor como una presunta visita a un table dance organizada por el entonces director técnico de la institución.

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El nombre del entrenador no fue dado a conocer por la futbolista pero puede interpretarse que se trata de Ramón Villa Zeballos, debido a que fue él quien estuvo al mando de las Chivas durante ese tiempo.

Qué menciona Janelly Farías en su libro

(Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports)

En su libro, Janelly Farías describe cómo el entrenador de Chivas Femenil durante su paso por el equipo ejercía control sobre el vestidor mediante presión y manipulación emocional. Al negarse a unirse al grupo en un asado, la señalaron públicamente como alguien que no comulgaba con el resto de las compañeras.

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“De todo el equipo, era la única que decidía no ir a los famosos “asados”. Escuché de noches en las que los miembros del staff técnico se ponían ebrios con el equipo. Al parecer uno de ellos les decía: “¿Ven quién es la única que no está aquí? ¿Se dan cuenta que Janelly se cree mejor que ustedes?, era un manipulador y funcionó.

Asimismo, reveló el día que ese mismo entrenador llevó a todo el plantel a un sitio nocturno: “ Una ocasión fueron a un table dance en donde se puso muy ebrio y tenía los pantalones abajo, al lado de algunas de sus jugadoras. Nada de esto estaba bien.”

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Entrenador de FC Juárez respalda a Janelly Farías

Óscar Fernández, ex entrenador de la jugadora, señala que apoya totalmente las declaraciones de la futbolista. (EM Dash-USA TODAY Sports)

Al concluir el partido entre América y Bravas, los medios cuestionaron a Óscar Fernández en conferencia de prensa, entrenador de FC Juárez y ex DT de Janelly Farías, sobre las polémicas revelaciones de la futbolista, a lo cual respondió:

“Si la güera lo cuenta es porque es realidad. Te lo aseguro al cien por ciento.. Es una persona que no tiene pelos en la lengua. Esa es una de las cosas que fortaleció nuestra amistad y nuestro grupo porque, como yo siempre digo, en el vestidor nos decimos todo de frente. Todo de cara, y tenemos una relación de ‘amigas’ increíble porque no hay nada que esconder”, aseguró el estratega.

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De acuerdo con el entrenador, Janelly Farías siempre fue una futbolista libre y con confianza de expresar lo que no podía compartir con otros al interior del vestidor, por lo que no duda que lo mencionado en el libro sea verdad.