México

“En el éxito hay espacio para todos”: Aarón Mercury estalla tras críticas por su próxima telenovela

Declaraciones del influencer reavivan debate sobre talento y popularidad en televisión

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Aaron Mercury venció a Mario Bautista en el primer round (X@supernovaboxing)
El debate sobre la incorporación de Aarón Mercury a la telenovela Corazón de Marruecos revela tensiones entre experiencia actoral y popularidad digital. - (X@supernovaboxing)

Aarón Mercury decidió pronunciarse públicamente tras las críticas recibidas por su participación en la telenovela Corazón de Marruecos, defendiendo su experiencia profesional y emitiendo declaraciones que intensificaron las discusiones en la industria del entretenimiento.

La controversia se originó luego de que Patricio José cuestionara de manera abierta la decisión de incluir a un influencer en un papel que, según sus palabras, debía recaer en alguien con un perfil diferente. Sus comentarios pusieron en primer plano el debate sobre la relevancia de la formación actoral frente al alcance en redes sociales.

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La llegada de Aarón Mercury al elenco, bajo la producción de Rosy Ocampo, provocó opiniones divididas dentro y fuera del set, y su respuesta ante los medios solo contribuyó a mantener la atención sobre la tensión generada en torno a este casting.

Críticas que encendieron el debate

Aaron Mercury
La crítica pública del actor Patricio José a la selección de influencers para papeles relevantes reaviva el análisis sobre la profesionalización en la televisión mexicana. - (@supernovaboxing)

Patricio José fue enfático al denunciar lo que considera una tendencia habitual en el medio: favorecer la visibilidad digital por encima de la preparación profesional en la actuación, calificando esta práctica como una falta de respeto hacia quienes han dedicado años a formarse en el oficio.

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Su postura quedó reflejada en declaraciones como: “pero sigan contratando influencers sin base actoral solo por sus números. Una novela no es lo mismo que un video de 15 segundos. Ojalá me cierren la boca”. Estas palabras, difundidas públicamente, provocaron una inmediata polarización de opiniones.

La discusión, alimentada por estos comentarios, reavivó el debate sobre los criterios de selección en las producciones televisivas y el impacto que tiene la popularidad en redes sociales frente al rigor actoral tradicional.

La respuesta de Aarón Mercury que desató polémica

Aarón Mercury, un hombre joven con cabello oscuro y barba, está sentado en el asiento del conductor de un coche negro, mirando hacia la izquierda
Aarón Mercury defiende su trayectoria como influencer y actor, señalando que la fama puede abrir puertas, pero no asegura permanencia en la industria del entretenimiento. - (RS)

Durante un evento público realizado en el Monumento a la Revolución, tras una pelea previa en la Arena Ciudad de México, Aarón Mercury respondió a las críticas sin rodeos, dejando clara su postura frente a los señalamientos.

El influencer aseguró que la popularidad puede abrir oportunidades, pero no garantiza permanencia. “Puede que te abran la puerta, pero no te mantienen dentro”, declaró, insistiendo en que su carrera no es producto de la casualidad.

Sin embargo, la frase que más polémica generó fue directa: “¿Por qué él no ha estado en esas? ¿Por qué no le han llamado? O sea, entonces no es mi culpa”, comentario que muchos interpretaron como una respuesta frontal hacia Patricio José.

Un debate que sigue creciendo en la industria

Mario Bautista enciende la rivalidad con Aarón Mercury antes del Supernova: Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México. (RS)
La expectativa por el debut de Aarón Mercury en Corazón de Marruecos crece mientras el debate sobre influencers y formación actoral sigue marcando tendencia en medios artísticos. - (RS)

Este enfrentamiento pone nuevamente sobre la mesa una discusión constante en la televisión: el peso de los seguidores frente a la preparación profesional. Mientras algunos defienden la evolución del medio, otros insisten en la importancia de la formación actoral.

Entre posturas encontradas, lo cierto es que la participación de Aarón Mercury ya genera expectativa.

Su desempeño en pantalla será clave para responder a las críticas o confirmar las dudas que han marcado esta polémica.

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