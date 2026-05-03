México Deportes

Tigres vs Toluca: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la Liga Mx Femenil

Las Amazonas están obligadas a conseguir el triunfo para avanzar a las semifinales, mientras que a las Diablas les basta con el empate

Guardar
Las Amazonas están obligadas a conseguir el triunfo para avanzar a las semifinales, mientras que a las Diablas les basta con el empate. (Cortesía: Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)
Las Amazonas están obligadas a conseguir el triunfo para avanzar a las semifinales, mientras que a las Diablas les basta con el empate. (Cortesía: Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)

Tigres y Toluca se enfrentan este domingo 2 de mayo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) por los cuartos de final de vuelta de la Liga Mx Femenil desde el Estadio Universitario.

Después de un enfrentamiento de ida donde las Diablas se impusieron al cuadro felino por marcador de 2-1, las Amazonas están obligadas a obtener el triunfo para clasificar a las semifinales, mientras que un empate o victoria le estaría dando el boleto al conjunto mexiquense.

PUBLICIDAD

La revelación del torneo

Desde la temporada pasada, Toluca ha dado muestras que su proyecto va en crecimiento. (Infobae México: @tolucafemenil)
Desde la temporada pasada, Toluca ha dado muestras que su proyecto va en crecimiento. (Infobae México: @tolucafemenil)

Desde el torneo anterior, Toluca ha forjado un proyecto ambicioso y competitivo, al traer a figuras de talla internacional como Eugénie Le Sommer y Amandine Henry, dos jugadoras históricas de la selección francesa.

La llegada de estas dos futbolistas llegó a darle otra cara al equipo, aportando experiencia, liderazgo y calidad técnica al plantel. Sin embargo, pese a tener un gran semestre, las Diablas se quedaron cortas tras caer ante Chivas en cuartos de final.

PUBLICIDAD

Por ello, el conjunto mexiquense no se quedó con los brazos cruzados y soltaron otro bombazo para esta campaña al traer a la jugadora sueca Sofía Jakobsson, generando una ofensiva de miedo para las rivales contrarias en la Liga Mx Femenil.

Sin embargo, el equipo no ha encontrado estabilidad y ha sido irregular a lo largo de toda la temporada pero después de dar un gran partido de ida en casa, sueñan con dar la sorpresa y dejar fuera a la máxima potencia del futbol femenil en México.

Una cita con la historia

El máximo ganador de la liga busca darle vuelta a la serie y seguir soñando con un nuevo trofeo. (Cortesía: Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)
El máximo ganador de la liga busca darle vuelta a la serie y seguir soñando con un nuevo trofeo. (Cortesía: Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)

Las Amazonas son el equipo con más campeonatos en la historia de la Liga Mx Femenil y van en búsqueda del octavo trofeo de su palmarés pero para ello deberán vencer a un Toluca que no les ha dejado nada fácil la eliminatoria.

Sin embargo, pese a no haber tenido una de sus mejores temporadas y tener problemas durante el partido de ida al perder la mínima ventaja de 0-1 que tenían, la experiencia respalda a Tigres femenil en este tipo de instancias, ya que saben jugar este tipo de encuentros, por lo que no es un escenario que desconozcan.

Este factor acompañado de la calidad individual de sus futbolistas hace factible que el conjunto felino pueda revertir en casa la serie para avanzar a la siguiente ronda, donde posiblemente se pueda enfrentar en semifinales a Rayadas en una nueva edición del Clásico Regio.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

El encuentro entre Tigres y Toluca podrá verse este domingo 2 de mayo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de TUBI y FOX ONE.

Temas Relacionados

Liga Mx FemenilFutbol FemenilTigresTolucamexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Randal Willars sube al podio en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados

México terminó como segundo lugar del medallero por detrás de China con una suma de cinco preseas: tres de plata y dos de bronce

Randal Willars sube al podio en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados

Pachuca vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la Liga Mx Femenil

Tras la victoria del Guadalajara en el juego de ida, las Tuzas están obligadas el triunfo para obtener su boleto a las semifinales

Pachuca vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la Liga Mx Femenil

Rayadas y América se convierten en los primeros equipos clasificados a las semifinales de la Liga Mx Femenil

Este domingo Toluca, Tigres, Chivas y Pachuca definen a los últimos dos invitados a la siguiente fase del torneo

Rayadas y América se convierten en los primeros equipos clasificados a las semifinales de la Liga Mx Femenil

Paulo Strehlke hace historia al llevarse la medalla de plata en la Copa del Mundo de Natación de Aguas Abiertas 2026

El nadador consiguió la mejor actuación para un mexicano en la historia de la disciplina, reflejo del crecimiento que ha tenido el país en deportes donde antes no solía figurar

Paulo Strehlke hace historia al llevarse la medalla de plata en la Copa del Mundo de Natación de Aguas Abiertas 2026

A qué hora compite Checo Pérez con el cambio de horario en el Gran Premio de Miami

La carrera tuvo que adelantarse tres horas debido a los pronósticos de lluvia que hay para este domingo en la Florida

A qué hora compite Checo Pérez con el cambio de horario en el Gran Premio de Miami
MÁS NOTICIAS

NARCO

Identifican a 6 de los 7 cuerpos hallados en Aguascalientes: grupos criminales difundieron fichas de búsqueda apócrifas

Identifican a 6 de los 7 cuerpos hallados en Aguascalientes: grupos criminales difundieron fichas de búsqueda apócrifas

Marina intercepta más de 2 toneladas de cocaína frente a la costas de Oaxaca

El ocaso de la cúpula: Las capturas y muertes que sacuden al Cártel Jalisco Nueva Generación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de mayo: aseguran más de 4 millones de pesos en cocaína en costas de Oaxaca

Detienen en Valle de Bravo a presunto extorsionador ligado al esquema “gota a gota”

ENTRETENIMIENTO

Reportan que “La Jefa” de La Casa de los Famosos habría renunciado tras conflictos con participantes

Reportan que “La Jefa” de La Casa de los Famosos habría renunciado tras conflictos con participantes

“Yo iba a abordar”: Héctor Suárez Gomís capta pánico en vuelo suspendido por amenaza de bomba en CDMX

Quién es el mexicano que le pidió matrimonio a Chingu Amiga: todo sobre la propuesta viral en Oaxaca

La Arrolladora Banda El Limón sorprende con su versión de “Tu falta de querer” de Mon Laferte

En qué libro se basa La casa de los espíritus, la nueva serie protagonizada por Poncho Herrera

DEPORTES

Sigue EN VIVO la carrera de Checo Pérez en el Gran Premio de Miami

Sigue EN VIVO la carrera de Checo Pérez en el Gran Premio de Miami

Randal Willars sube al podio en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados

Pachuca vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la Liga Mx Femenil

Rayadas y América se convierten en los primeros equipos clasificados a las semifinales de la Liga Mx Femenil

Paulo Strehlke hace historia al llevarse la medalla de plata en la Copa del Mundo de Natación de Aguas Abiertas 2026