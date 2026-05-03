Tigres vs Toluca: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la Liga Mx Femenil

Las Amazonas están obligadas a conseguir el triunfo para avanzar a las semifinales, mientras que a las Diablas les basta con el empate. (Cortesía: Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)

Tigres y Toluca se enfrentan este domingo 2 de mayo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) por los cuartos de final de vuelta de la Liga Mx Femenil desde el Estadio Universitario.

Después de un enfrentamiento de ida donde las Diablas se impusieron al cuadro felino por marcador de 2-1, las Amazonas están obligadas a obtener el triunfo para clasificar a las semifinales, mientras que un empate o victoria le estaría dando el boleto al conjunto mexiquense.

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La revelación del torneo

Desde la temporada pasada, Toluca ha dado muestras que su proyecto va en crecimiento. (Infobae México: @tolucafemenil)

Desde el torneo anterior, Toluca ha forjado un proyecto ambicioso y competitivo, al traer a figuras de talla internacional como Eugénie Le Sommer y Amandine Henry, dos jugadoras históricas de la selección francesa.

La llegada de estas dos futbolistas llegó a darle otra cara al equipo, aportando experiencia, liderazgo y calidad técnica al plantel. Sin embargo, pese a tener un gran semestre, las Diablas se quedaron cortas tras caer ante Chivas en cuartos de final.

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Por ello, el conjunto mexiquense no se quedó con los brazos cruzados y soltaron otro bombazo para esta campaña al traer a la jugadora sueca Sofía Jakobsson, generando una ofensiva de miedo para las rivales contrarias en la Liga Mx Femenil.

Sin embargo, el equipo no ha encontrado estabilidad y ha sido irregular a lo largo de toda la temporada pero después de dar un gran partido de ida en casa, sueñan con dar la sorpresa y dejar fuera a la máxima potencia del futbol femenil en México.

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Una cita con la historia

El máximo ganador de la liga busca darle vuelta a la serie y seguir soñando con un nuevo trofeo. (Cortesía: Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)

Las Amazonas son el equipo con más campeonatos en la historia de la Liga Mx Femenil y van en búsqueda del octavo trofeo de su palmarés pero para ello deberán vencer a un Toluca que no les ha dejado nada fácil la eliminatoria.

Sin embargo, pese a no haber tenido una de sus mejores temporadas y tener problemas durante el partido de ida al perder la mínima ventaja de 0-1 que tenían, la experiencia respalda a Tigres femenil en este tipo de instancias, ya que saben jugar este tipo de encuentros, por lo que no es un escenario que desconozcan.

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Este factor acompañado de la calidad individual de sus futbolistas hace factible que el conjunto felino pueda revertir en casa la serie para avanzar a la siguiente ronda, donde posiblemente se pueda enfrentar en semifinales a Rayadas en una nueva edición del Clásico Regio.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

El encuentro entre Tigres y Toluca podrá verse este domingo 2 de mayo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de TUBI y FOX ONE.

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