David Benavidez vuelve a retar a Canelo Álvarez tras noquear al Zurdo Ramírez (REUTERS/Hamad I Mohammed)

David Benavidez se convirtió en el nuevo campeón de los peso crucero, la noche del sábado 2 de mayo, el Monstruo hizo valer su sobrenombre y noqueó en el sexto asalto a Gilberto Zurdo Ramírez, con una combinación de golpes mandó a la lona a su adversario mexicano.

Al término de su pelea, el mexico-americano no dejó pasar esta oportunidad y se lanzó nuevamente contra Saúl Canelo Álvarez. Cabe recordar que Canelo estuvo presente entre el público para apoyar a Jaime Munguía, así que Benavidez le recordó que tienen una pelea pendiente que ha evitado.

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David Benavidez reavivó la expectativa en el boxeo mexicano tras lanzar un nuevo reto a Canelo para una pelea que la afición espera desde hace años. La razón por la que Benavidez volvió a desafiar a Canelo después de noquear al Zurdo Ramírez es el anhelo de concretar una pelea definitiva en el boxeo mexicano.

Benavidez es nuevo campeón mundial de peso crucero (captura de pantalla | DAZN)

Benavidez, invicto y ahora monarca en dos divisiones, busca validar su legado enfrentando al máximo referente nacional, aseguró estar convencido de que ese combate definiría, sin dudas, al mejor supermediano del mundo. Esta expectativa ha crecido entre la afición y los especialistas, dada la importancia histórica de ese posible enfrentamiento.

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Así desafió David Benavidez a Canelo Álvarez

Minutos después de la pelea, David Benavidez tomó el micrófono ante el público encendido y envió un mensaje directo a Canelo Álvarez, quien estaba presente en la función.

“Solo quiero darle a los fans lo que quieren ver. Vi a Canelo en el recinto. Permítanme preguntarles: ¿Quieren ver a Canelo contra David Benavidez?”, expresó el estadounidense de ascendencia mexicana.

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Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)

Benavidez insistió con firmeza: “Todo está listo, eso significa que no podemos dejar esa pelea sobre la mesa. Realmente respeto a Canelo. Es un gran campeón, pero yo también lo soy”, sentenció Benavidez y subrayó su condición de invicto, sus títulos en distintas divisiones y la disposición de enfrentar a Canelo en la división que el tapatío prefiera, incluido el peso semipesado.

Benavidez noqueó al Zurdo Ramírez

El combate entre Benavidez y Gilberto Zurdo Ramírez se desarrolló en seis intensos asaltos, donde el primero mostró potencia, ritmo y un dominio marcado sobre su rival. En el sexto round, Benavidez conectó una combinación de golpes que dejaron al Zurdo sin capacidad de respuesta, lo que llevó al réferi a detener el duelo y decretar el nocaut.

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Con este triunfo, Benavidez adjudicó los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 200 libras, fortaleció su posición entre los más temidos del boxeo actual. Apenas celebró su victoria, Benavidez aprovechó el momento para intensificar su reto y aumentar la presión sobre Canelo, motivando así el interés tanto del público mexicano como internacional.