México

Detienen a un hombre por balacera que dejó 11 heridos en sonidero de la Venustiano Carranza

Las detonaciones habrían iniciado por una discusión entre dos sujetos

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Detienen a un hombre por balacera que dejó 11 heridos en sonidero de la Venustiano Carranza
(Especial)

Un hombre fue detenido en la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en las detonaciones realizadas durante un sonidero en la alcaldía Venustiano Carranza que dejó 11 personas heridas.

Elementos de seguridad realizaban labores de vigilancia durante un baile en las calles Soles y Norte 186, de la colonia Peñón de los Baños cuando escucharon detonaciones de arma de fuego, lo que derivó en que diversas personas lesionadas en el sitio.

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Tras los disparos los uniformados acordonaron la zona, además de que los familiares de las personas heridas llevaron a los lesionados a un hospital para que recibieran atención médica especializada, razón por la que los agentes les dieron seguimiento para realizar las primeras investigaciones.

Detienen a un hombre por balacera que dejó 11 heridos en sonidero de la Venustiano Carranza
El sujeto detenido (SSC)

Todo inició por una discusión

Por su parte, las personas en en el lugar indicaron que mientras estaba el sonidero dos sujetos comenzaron a pelearse a golpes y durante el conflicto sacó de entre sus ropas un arma de fuego y disparó contra los asistentes.

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Los testigos aportaron las características del sujeto que accionó el arma de fuego, según destaca el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“Con las características referidas por los afectados, los policías le dieron alcance al posible responsable de 33 años, quien portaba en sus manos el arma de fuego abastecida con dos cartuchos útiles; por lo anterior fue detenido, enterado de sus derechos constitucionales y presentado ante el agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica”.

Detienen a un hombre por balacera que dejó 11 heridos en sonidero de la Venustiano Carranza
El arma asegurada (SSC)

Las imágenes compartidas por las autoridades permiten ver el arma incautada y al sujeto detenido.

Detenido presunto extorsionador en la Gustavo A. Madero

En otras acciones, el pasado 2 de mayo en la alcaldía Gustavo A. Madero Ramón “N”, un sujeto que habría exigido dinero a otro sujeto para dejarlo trabajar fue detenido. El arrestado capturado cuenta con antecedentes penales por robo, extorsión agravada y corrupción de menores.

“Por instrucciones de la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM y en el marco del #PactoContraLaExtorsión, seguimos con la atención de todas y todos los ciudadanos”, es parte de lo compartido por Pablo Vázquez Camacho en sus redes sociales.

Además, el funcionario compartió imágenes en las que puede verse al sujeto capturado, así como diversos billetes.

. El detenido cuenta con antecedentes delictivos y su caso se suma a las acciones del #PactoContraLaExtorsión. Crédito: SSC-CDMX
. El detenido cuenta con antecedentes delictivos y su caso se suma a las acciones del #PactoContraLaExtorsión. Crédito: SSC-CDMX

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