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Exatlón México: quién sale eliminado hoy 3 de mayo

El reality llega a sus semanas finales mientras un deportista debe salir

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(ExatlonMx)
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La inminente definición de la novena temporada de Exatlón México ha generado una ola de filtraciones sobre el duelo de eliminación de este domingo 3 de mayo.

Entre los nombres que más han circulado como posibles eliminados, Benyamin Saracho aparece como el principal candidato a dejar la competencia, según distintos portales especializados en spoilers.

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El spoiler señala a Benyamin Saracho como eliminado

Diversas fuentes en redes sociales y sitios dedicados al seguimiento del reality han coincidido en que Benyamin Saracho, apodado “Speed Galgo”, sería el eliminado de la jornada.

De concretarse este dato, el deportista se despediría tras 31 semanas de competencia, cerrando su participación como novato en la edición actual.

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Este domingo otro atleta tiene que abandonar la competencia (FB/@ExatlonMx)

Ninguna de las fuentes consultadas ha confirmado oficialmente la salida, por lo que se trata de información anticipada, pendiente de validación durante la transmisión.

Los seguidores que se preguntan “¿quién sale eliminado hoy en Exatlón México?”, deben saber que según los spoilers más difundidos, Saracho habría perdido el duelo de permanencia y quedaría fuera antes de la gran final.

Esta información proviene de filtraciones en redes y portales especializados, sin validación oficial por parte de TV Azteca.

Así llegan los equipos azul y rojo al capítulo de eliminación

La competencia se encuentra en su recta final, con solo dos semanas para la gran definición.

El equipo rojo llega con figuras como Mario Osuna, Paulette Galardo, Humberto Noriega y el propio Benyamin Saracho.

El equipo azul mantiene en el juego a Evelyn Guijarro, Alexis Vargas, Katia Gallegos y Adrián Leo.

En la última serie de enfrentamientos, tanto el conjunto rojo como el azul ganaron una ronda de los duelos por la salvación, dejando pendiente la definición de los atletas que pelearían por no ser eliminados.

Infografía sobre Exatlón México mostrando una pista de obstáculos con competidores, iconos de redes sociales y TV Azteca, y gráficos sobre el estado de la competencia.
Filtraciones en redes sociales sugieren que Benyamin Saracho, "Speed Galgo", sería el próximo eliminado en Exatlón México tras 31 semanas de competencia, aunque la información no es oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los reportes, serían Humberto Noriega y Benyamin Saracho quienes se medirían en el duelo final del equipo rojo, con Mario Osuna asegurando su lugar por rendimiento.

Por el lado azul, Alexis Vargas y Adrián Leo figuran como los hombres con posibilidades de avanzar, habiendo mostrado un alto nivel en las pruebas recientes.

¿Qué tan confiable es el spoiler sobre la eliminación?

Los portales y cuentas que difundieron el nombre de Benyamin Saracho como eliminado insisten en que la información proviene de filtraciones habituales en la recta final del programa.

No obstante, los mismos advierten que al no haber confirmación de la producción ni de TV Azteca, el dato debe tomarse con precaución.

En temporadas anteriores, algunos spoilers han acertado y otros no, ya que el formato puede sorprender con cambios de última hora.

La desventaja de Saracho frente a sus rivales radica en la cantidad de medallas y el rendimiento reciente de los otros competidores, como Leo y Humberto, así como el impulso que Alexis ha mostrado en las últimas pruebas.

A pesar de ello, Saracho ha dejado una impresión positiva por su entrega y evolución, según resalta la cobertura de medios dedicados al reality.

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