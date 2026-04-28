México

Temporada de huracanes 2026: cuándo llega el primer ciclón a México

Con el inicio de la temporada de huracanes, crecen la expectativa y la preparación en las zonas costeras de México, donde autoridades y familias permanecen atentas a la llegada del primer ciclón del año

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Vista aérea de un gran huracán con un ojo definido, rodeado de nubes blancas y grises, sobre un vasto océano azul oscuro, con múltiples relámpagos.
Cuándo llega el primer ciclón a México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva temporada de huracanes en México marca cada año un periodo de vigilancia constante y preparación para millones de personas que habitan en las zonas costeras.

Las lluvias intensas, los vientos poderosos y la amenaza de inundaciones transforman la vida cotidiana en las regiones vulnerables, imponiendo desafíos logísticos y sociales de gran magnitud.

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La expectativa para la temporada 2026 se encuentra marcada por factores climáticos globales como la variabilidad térmica de los océanos y la influencia de fenómenos como El Niño.

Las autoridades meteorológicas han alertado sobre la necesidad de reforzar la preparación, pues anticipan condiciones que pueden favorecer la formación de ciclones tropicales de notable intensidad.

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Fechas de inicio y fin de la temporada de huracanes en México

La temporada de huracanes en México presenta un calendario bien definido en ambos litorales.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el inicio oficial para el océano Pacífico está programado para el 15 de mayo de 2026. Por su parte, el Atlántico, que incluye el Golfo de México y el mar Caribe, comenzará el 1 de junio.

Este dato implica que las entidades costeras deben activar sus protocolos y estar listas para posibles impactos a partir de esa fecha.

Estos periodos responden a patrones históricos y científicos, ya que las condiciones atmosféricas y oceánicas propician la aparición de tormentas y huracanes en esos intervalos.

Este dato implica que las entidades costeras deben activar sus protocolos y estar listas para posibles impactos a partir de esa fecha.

El cierre de ambas temporadas se ha establecido para el 30 de noviembre, completando así un ciclo de seis meses de monitoreo intensivo y operativo preventivo.

Pronósticos oficiales de ciclones y huracanes para 2026

Durante una reciente reunión nacional de Protección Civil, el coordinador del SMN detalló el pronóstico para este año: en el Pacífico se prevé la formación de entre 18 y 21 ciclones tropicales, mientras que en el Atlántico se esperan entre 11 y 15.

De estos fenómenos, se estima que hasta siete podrían alcanzar la categoría de huracán mayor (categoría 3, 4 o 5), principalmente en el Pacífico.

El número de huracanes fuertes depende de múltiples variables, entre ellas la temperatura superficial del mar y la presencia de El Niño, que tiende a potenciar la actividad ciclónica en el Pacífico mientras reduce la intensidad en el Atlántico.

Las autoridades enfatizan que se trata de pronósticos y que factores imprevistos pueden modificar la cifra final de ciclones y huracanes durante la temporada.

La temporada de huracanes en México presenta un calendario bien definido en ambos litorales. (NOAA via AP)
La temporada de huracanes en México presenta un calendario bien definido en ambos litorales. (NOAA via AP)

Estados y regiones con mayor vulnerabilidad ante huracanes

La ubicación geográfica de México, entre dos océanos y con extensas costas, lo posiciona como uno de los países con mayor exposición a ciclones tropicales.

En el caso del Pacífico, los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y la península de Baja California concentran la mayor parte de los impactos directos.

Por el Atlántico, los puntos de mayor riesgo corresponden a Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tamaulipas. Estas regiones deben mantener una vigilancia permanente y contar con planes de evacuación y refugios temporales listos para operar en caso de emergencia.

La experiencia de años anteriores ha demostrado que los sistemas de protección civil deben estar plenamente coordinados antes del inicio de la temporada, tanto en tareas de prevención como en la respuesta ante posibles desastres.

El primer ciclón tropical y su nombre en 2026

Según información oficial del SMN, el primer ciclón tropical que se formará en 2026 llevará el nombre de Amanda y tendrá origen en el océano Pacífico.

La fecha de inicio, fijada para el 15 de mayo, indica que ese será el momento en el que podrían generarse las primeras lluvias fuertes y vientos asociados a estos sistemas.

El proceso de denominación sigue una lista predefinida por organismos internacionales, y los nombres asignados permiten identificar y dar seguimiento a cada fenómeno a lo largo de la temporada.

Cabe recordar que un ciclón puede evolucionar en tormenta tropical y, si las condiciones lo favorecen, alcanzar la categoría de huracán.

Impacto de fenómenos climáticos globales en la temporada 2026

La influencia de El Niño y La Niña es determinante en la formación y fuerza de los ciclones tropicales. Para 2026, los pronósticos sugieren una transición hacia condiciones de El Niño durante los meses de verano, lo que incrementa la probabilidad de huracanes más intensos en el Pacífico.

Las autoridades han subrayado que el monitoreo de la temperatura superficial del mar es un indicador clave para anticipar el comportamiento de la temporada.

Cambios bruscos en las condiciones oceánicas pueden alterar la trayectoria y la intensidad de los ciclones, lo que obliga a mantener una vigilancia flexible y actualizada.

Vista satelital de la Tierra mostrando dos grandes ciclones tropicales con nubes blancas y centros rojos sobre el océano Atlántico. Se ven partes de América, Europa y África.
La influencia de El Niño y La Niña es determinante en la formación y fuerza de los ciclones tropicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de prevención y preparación

El llamado de los organismos oficiales es claro: la preparación debe iniciar antes de que se forme el primer ciclón.

Esto implica revisar los protocolos de evacuación, garantizar el funcionamiento de los refugios temporales y mantener informada a la población sobre los riesgos y las rutas de salida.

Las familias que viven en zonas costeras deben identificar los puntos seguros y contar con suministros básicos para afrontar posibles cortes de servicios.

Las autoridades recuerdan que la prevención y la información son las mejores herramientas para reducir los efectos negativos de los huracanes.

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