México

Identifican a 6 de los 7 cuerpos hallados en Aguascalientes: grupos criminales difundieron fichas de búsqueda apócrifas

Las autoridades informaron que solo una de las personas reconocidas contaba con una denuncia previa por su no localización

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Un campo de pasto alto y verde oscuro con una cinta amarilla de 'DO NOT CROSS' en primer plano, y una ficha de 'WANTED' con 'APÓCRIFA' y una silueta negra a la derecha.
Las autoridades refirieron que los cadáveres habrían sido llevados desde Zacatecas a los límites con Tamaulipas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis de los siete cuerpos localizados en el estado de Aguascalientes ya fueron identificados por las autoridades de Zacatecas tras la realización de las diligencias correspondientes.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad detalló que los cuerpos pertenecen a personas originarias de Zacatecas, de los cuales solo uno contaba con una denuncia de su no localización por parte de familiares.

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Las víctimas fueron identificadas como:

  • Manuel de Jesús Jacobo Castro, quien fue visto por última vez el 29 de abril en Guadalupe, cuando estaba a bordo de un taxi para dirigirse a su trabajo.
  • Miguel Adán Mena Saucedo, quien fue visto por última vez el 28 de abril en la comunidad La Zacatecana. Su identificación fue realizada por familiares.
  • Coral Esmeralda Muñoz Vargas, vista por última vez el 29 de abril en Guadalupe. Familiares la identificaron.
  • José Eduardo jara Elías, visto por última vez el 17 de abril en la comunidad de Cieneguillas, Zacatecas. Familiares lo identificaron.
escena del crimen
Imagen ilustrativa. (Foto: Cuartoscuro)
  • Alan Antony Sifuentes Redin, con fecha de último avistamiento el 28 de abril en la comunidad de La Zacatecana, en Guadalupe. Fue identificado por huellas dactilares.
  • Frida Michelle Muro Espinoza, identificada por huellas dactilares y con fecha de último avistamiento desconocido.

Grupos criminales difundieron fichas de búsqueda falsas

La Mesa Estatal de Construcción de Paz de Zacatecas informó que que la noche del pasado 29 de abril fueron difundidas diversas fichas de búsqueda a través de redes sociales asociadas a grupo criminales, las cuales no se emitieron por autoridades, por lo que se afirmó desconocer “hasta el momento, de dónde obtuvieron dicha información y si es real”.

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El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho, detalló que este caso también ha dejado ver las operaciones del crimen organizado tanto en la utilización de páginas de Facebook como en la usurpación de funciones de las autoridades al emitir cédulas falsas.

Y es que algunas familias acudieron a denunciar la desaparición de las mujeres y hombres luego de que algunos detectaron la difusión de fichas de búsqueda en redes sociales pese a no haber brindado información sobre ellos a las autoridades.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

En entrevista con El Universal, el fiscal expresó su preocupación ante la falsificación de cédulas falsas, ya que el pasado 29 de abril fueron detectadas cinco fichas apócrifas elaboradas con datos específicos, con fotografías y hasta lugar de extravío.

Cabe señalar que los siete cuerpos fueron hallados este viernes 1 de mayo en la comunidad de Mesillas, municipio de Tepezalá, en el estado de Aguascalientes, a medio kilómetro en los límites de Luis Moya, Zacatecas.

La Fiscalía estatal confirmó a Infobae México desde un primer momento que se trataba de cinco hombres y dos hombres, quienes podrían haber sido llevados a ese sitio desde Zacatecas con los límites de Tamaulipas.

Medios locales refirieron que las víctimas habrían sido degolladas y algunos tendrían disparos de arma de fuego en la cabeza.

Hasta el momento se mantienen las investigaciones para lograr identificar a la última víctima, así como el posible móvil de los siete asesinatos.

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