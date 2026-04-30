Activan alerta amarilla en CDMX por fuertes vientos, ¿en qué alcaldías aplica?

Se activa alerta amarilla por vientos fuertes en alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de vientos con rachas fuertes para la tarde de este jueves 30 de abril, pues se prevén rachas de hasta 59 km por hora.

Estas alcaldías tienen la alerta amarilla

Protección Civil alertó que las rachas de viento se mantendrán por lo menos hasta las 19 horas de este jueves, por lo que las alcaldías que han de tomar precauciones son las siguientes:

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Coyoacán

Iztacalco

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Los vientos fuertes tendrán rachas de 50 a 59 km/h, de 13:00 a 19:00 horas.

Los peligros asociados son caídas de ramas, árboles y lonas; objetos caídos en los caminos y carreteras, y daños a inmobiliario urbano o de la vivienda, así lo expresó la secretaría a través de un boletín informativo.

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Entre las sugerencias que emitió la institución, se recomienda guardar o retirar objetos que puedan caer, no subirse a andamios, azoteas ni cornisas y utilizar cubrebocas.

Asimismo, se pueden realizar reportes de emergencia al 911 o al 55-5683-2222.

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El clima este Día del Niño en CDMX

Durante la mayor parte del día este 30 de abril, la capital del país experimenta cielos claros y sensación térmica alta, de entre 27 y 31 grados. Por la noche se prevé que la temperatura descienda hasta los 21 grados. Además, se registran altos índices de radiación UV.

De la misma manera, los vientos al sur de la ciudad se presentarán a una velocidad promedio de 11 km/h hacia el anochecer.

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La puesta del sol está pronosticada para las 18:59 horas, con el último rayo de luz a las 19:22 horas.

Ola de calor en México

En medio de una de las olas de calor más persistentes y severas de los últimos años en México, autoridades y especialistas confirman que el episodio que comenzó el pasado 25 de abril llega a su punto final este jueves 30 de abril, trayendo consigo un descenso de las temperaturas extremas especialmente en entidades del centro y sur del país.

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Los registros de temperatura máxima en la Ciudad de México rozan los 32 ℃, lo que provoca la activación de diversas alertas amarillas en trece alcaldías.

El descenso de temperaturas y el regreso de las lluvias marcan el fin de la ola de calor. Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la interacción de nuevos sistemas atmosféricos introduce humedad en amplias regiones del territorio nacional, lo que anticipa el inicio de la temporada de lluvias y pone fin a la actual ola de calor en varias zonas.

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Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional aclara que, aunque el fenómeno cede en los próximos días, la temporada general de temperaturas altas se extiende hasta junio, cuando las precipitaciones y la humedad procedente de ciclones tropicales comienzan a moderar las condiciones extremas.

La intensidad de la ola tiende a debilitarse de forma notoria en la segunda quincena de junio, en coincidencia con la llegada sostenida de lluvias.

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El fenómeno climático que se vivió en abril llevó a millones de personas a modificar sus rutinas para protegerse, luego de que los valores térmicos superaron los registros históricos en diversas entidades.