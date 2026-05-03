Florinda Meza cuestiona diagnóstico tardío de Parkinson en Chespirito: “Tuvo que morir para que yo investigara”

Florinda Meza denuncia el diagnóstico tardío de Parkinson en Roberto Gómez Bolaños y expone la falta de información médica (Colprensa)

El diagnóstico de Parkinson que recibió Roberto Gómez Bolaños habría llegado dos años antes de su muerte y no de forma clara, lo que provocó que su salud se deteriorara y su entorno desconociera cómo enfrentar la enfermedad durante sus últimos años de vida, según relató Florinda Meza a distintos medios.

Para la actriz, la ausencia de información precisa sobre el padecimiento y sus síntomas provocó confusión y complicaciones tanto en el tratamiento como en la vida cotidiana de la pareja.

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En el testimonio difundido recientemente, Meza recordó que el diagnóstico definitivo se comunicó cuando el comediante ya presentaba un deterioro avanzado. “Roberto volvió a estar con mejor calidad de vida, perdió más el oído. Y para el último año, cuando conversábamos los últimos meses, él hablaba, yo hablaba, pero le escribía y le ponía escrito para las respuestas y así conversábamos”, dijo la actriz.

Florinda Meza relata la dificultad del proceso: diagnóstico tardío y falta de información médica

Según la actriz, los problemas iniciaron desde antes del diagnóstico, ya que existían síntomas y episodios —que atribuye ahora al Parkinson— pero no recibió información suficiente de los médicos a cargo de Gómez Bolaños.

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La situación la llevó a participar activamente en las consultas. Debido a problemas de audición, “muchas veces yo intervenía para explicar los síntomas, ya que él no escuchaba bien y le pedía ayuda para describir cómo se sentía”, declaró al grupo de reporteros.

El diagnóstico de Parkinson llegó solo dos años antes de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, según revela Florinda Meza (IG: @florindamezach1)

Las inquietudes de Meza crecieron al notar que los tratamientos recibidos por su esposo eran consistentes con el manejo del Parkinson, pero nadie le confirmó el diagnóstico a tiempo. Una neuróloga en Cancún habría señalado los indicios mediante el medicamento prescrito, lo que llevó a la actriz a suponer que “otro médico ya sospechaba del Parkinson”.

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Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años. Según el reporte médico difundido entonces, el deceso ocurrió por una insuficiencia cardiaca a consecuencia de problemas respiratorios crónicos originados por EPOC.

Cambios en la comunicación y deterioro emocional

La relación de Meza y Gómez Bolaños en sus últimos años estuvo marcada por cambios en la dinámica personal y la comunicación, derivados del avance de la enfermedad y la pérdida auditiva del comediante.

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La actriz explicó que el Parkinson deterioró la movilidad y expresión de su esposo. Esto los obligó a cambiar la forma de hablarse: en los meses recientes, la pareja combinó el habla con mensajes escritos para poder entenderse.

La ausencia de información médica precisa complicó el tratamiento y la vida cotidiana de Roberto Gómez Bolaños en sus últimos años

El proceso trajo consigo alteraciones emocionales. “Gracias a Dios, mi amor fue muy grande y aguanté los cambios de personalidad y aguanté todo porque yo sabía que había un Roberto que me amaba y no entendía por qué pasaba eso, pero tuve paciencia”, apuntó Meza en la misma ronda de entrevistas.

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La actriz lamentó que la falta de información profesional le impidiera asociar algunos síntomas y comportamientos con la enfermedad. Señaló que un diagnóstico temprano habría ayudado a comprender actitudes y reacciones que desconcertaron a la familia.

Decisión de no emprender acciones legales y mensaje sobre la atención médica

Consultada sobre la posibilidad de tomar acciones legales contra los médicos, Florinda Meza respondió: “¿Sirve de algo? Aparte, otra cosa: los médicos deberían decirnos en qué consisten las enfermedades. Tuvo que morir Roberto para que yo solita investigara por mi cuenta que era una enfermedad demencial que tenía cambios de personalidad y antes yo no entendía ni por qué”, declaró a los medios presentes.

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Florinda Meza destaca que la falta de confirmación oportuna del Parkinson generó confusión sobre los síntomas y tratamientos (The Grosby Group)

Para Meza, volver a hablar de esta etapa significa insistir en la importancia de la atención y la información médica oportuna. Subrayó que un diagnóstico temprano puede modificar el curso de la enfermedad y salvar vidas, al tiempo que ayuda a las familias a enfrentar los cambios que trae consigo el Parkinson.