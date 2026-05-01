México

Beca Rita Cetina de útiles y uniformes escolares será para todos los alumnos de primaria pública, confirma Sheinbaum

En pleno Día del Niño la presidenta hizo entrega de este programa a estudiantes de Nezahualcóyotl, Estado de México

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La presidenta Claudia Sheinbaum entregó Becas para Uniformes y Útiles "Rita Cetina". (Foto: Presidencia)
La presidenta Claudia Sheinbaum entregó Becas para Uniformes y Útiles "Rita Cetina". (Foto: Presidencia)

“A partir de este año, todas las niñas y niños de primaria pública van a tener la beca Rita Cetina de útiles y uniformes escolares, en julio-agosto, para que puedan comprar lo que necesitan”, reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum desde la Escuela Primaria Licenciado Isidro Fabela, en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Sheinbaum destaca Beca Rita Cetina

Cabe destacar que este programa prevé un pago anual de 2 mil 500 pesos, un pago económico que puede contemplarse para la compra de útiles y uniformes escolares:

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“A veces uno tiene el pesar cuando va entrar a la escuela ¿Cómo le voy a hacer para los uniformes y los utilices? Todo el gasto que se viene de julio a agosto para que los hijos y las hijas lleguen bien a la escuela. Pues que sean felices en la escuela tiene que ver con que todos tengan lo básico y lo principal”.

Frente a los estudiantes, la presidenta aprovechó para aconsejarlos:

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  • Querer y respetar a su familia
  • Estudiar y dedicar tiempo a la escuela
  • No burlarse de nadie
  • Nada de violencia
  • Cuidar y amar a la naturaleza y a los animales
  • Amar a su patria
La presidenta Claudia Sheinbaum entregó Becas para Uniformes y Útiles "Rita Cetina". (Foto: Presidencia)
La presidenta Claudia Sheinbaum entregó Becas para Uniformes y Útiles "Rita Cetina". (Foto: Presidencia)

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, informó que la Beca “Rita Cetina” para uniformes y útiles escolares llegará a 9 millones de estudiantes de primarias públicas. Destaca a la Presidenta como “Presidenta de la Educación” y reconoce su papel en la defensa de la soberanía nacional.

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, agradeció a la presidenta por iniciar la entrega de tarjetas de la nueva beca en la Escuela Primaria “Isidro Fabela” y reafirmó su apoyo al Gobierno de México.

Adolfo Cerqueda Rebollo, alcalde de Nezahualcóyotl, agradeció a los gobiernos federal y estatal las inversiones destinadas a garantizar el acceso al agua, la educación y la salud para toda la población.

Así funciona el programa social impulsado por la presidenta

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria es un programa dirigido a familias con niñas, niños o menores a su cuidado que estén inscritos en escuelas primarias públicas.

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó Becas para Uniformes y Útiles "Rita Cetina". (Foto: Presidencia)
La presidenta Claudia Sheinbaum entregó Becas para Uniformes y Útiles "Rita Cetina". (Foto: Presidencia)

El objetivo es brindar un apoyo económico anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante registrado, para la compra de uniformes y útiles escolares. Este apoyo aplica para nuevos ingresos al padrón de beneficiarios.

El procedimiento para obtener la beca se divide en tres etapas:

  • Asambleas informativas: En las escuelas primarias públicas se realizan asambleas donde personal del programa explica a las familias los pasos y requisitos para solicitar la beca. La información sobre fechas y horarios se difunde mediante carteles en cada escuela y a través de los canales oficiales de WhatsApp del programa.
  • Solicitud en línea: Las familias deben ingresar a www.becaritacetina.gob.mx y registrarse. El registro requiere una cuenta Llave Mx, que se puede crear en la misma plataforma. Es necesario proporcionar la CURP, un número de celular, correo electrónico, identificación oficial y comprobante de domicilio digitalizados del adulto responsable, así como la CURP y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de cada estudiante. Tras completar el registro, se puede agregar a más de un estudiante en el mismo trámite.
  • Entrega de tarjetas: Una vez validados los datos, el programa informa a las familias sobre la entrega de tarjetas bancarias en las que se depositará el apoyo.

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